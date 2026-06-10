'Synology' ยกระดับจัดการข้อมูลยุค AI เสริมแกร่งองค์กร

'Synology' ลุยเกมจัดการข้อมูลยุค AI ที่ COMPUTEX 2026 ขน DSM ใหม่ ActiveProtect 2.0 Office Suite ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ และ Bee Series เสริมความปลอดภัยองค์กร
นายฟิลิป หว่อง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Synology เปิดเผยว่า ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่บริษัทพัฒนา ขณะที่ความไว้วางใจถือเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการข้อมูลยุคใหม่ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรขนาดใหญ่ หรือโซลูชันคลาวด์ส่วนบุคคล Synology จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมยกระดับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเป็นส่วนตัว เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน
ทั้งนี้ Synology ผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลระดับโลก ได้ประกาศความสำเร็จในการเข้าร่วมงาน COMPUTEX 2026 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน พร้อมเผยวิสัยทัศน์ด้านการจัดการข้อมูลแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI เจเนอเรชันใหม่ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ DiskStation Manager หรือ DSM แพลตฟอร์มปกป้องข้อมูลประสิทธิภาพสูง ActiveProtect โซลูชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร ไปจนถึงระบบคลาวด์ส่วนบุคคลตระกูล Bee Series เพื่อตอบโจทย์ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล
สำหรับระบบปฏิบัติการ DSM เจเนอเรชันใหม่ Synology ระบุว่า ได้รับการพัฒนาให้รองรับทั้ง AI-ready และ Enterprise-ready โดยสามารถทำงานร่วมกับ GPU NAS และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ AI เพื่อให้องค์กรประมวลผล AI Inference และบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรแบบ On-premises ได้อย่างครบถ้วน พร้อมเพิ่ม DSM Agent สำหรับควบคุมและจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติอัจฉริยะทั่วทั้งระบบ
ขณะเดียวกัน Synology ยังเพิ่มเครื่องมือ Cluster Manager เพื่อรองรับการใช้งานระดับองค์กรขนาดใหญ่และสเกลการใช้งานแบบ Massive โดยช่วยรวมการบริหารจัดการหลายระบบไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว รองรับการย้ายเวิร์กโฟลว์ การจัดการคุณภาพการบริการ หรือ QoS และการปกป้องข้อมูลจากศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ Mass Deployment ของ ActiveInsight ที่ช่วยให้การติดตั้งระบบในหลายไซต์งานทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ควบคู่กับ Log Center โฉมใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถด้าน Enterprise Observability เพื่อยกระดับการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร
ด้านการยกระดับความต่อเนื่องทางธุรกิจ Synology ได้เปิดตัว ActiveProtect Manager หรือ APM 2.0 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้าน Cyber Resiliency ให้ภาคธุรกิจ โดยขยายการคุ้มครองข้อมูลให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์และเวอร์ชวลไลเซชัน ไม่ว่าจะเป็น AWS EC2, Azure VM, Proxmox, Nutanix AHV และ Google Workspace พร้อมระบบกู้คืนข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังผสานเทคโนโลยี AI สำหรับตรวจจับความผิดปกติและมัลแวร์เชิงรุก รวมถึงเปิดตัวอุปกรณ์ DP5200 รุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งใช้งานสำหรับองค์กร
ในส่วนของการทำงานร่วมกันภายในองค์กร Synology Office Suite ได้เพิ่มเครื่องมือใหม่ ได้แก่ ChatPlus และ Meet ซึ่งมาพร้อมระบบควบคุมสิทธิ์และการบริหารจัดการอย่างละเอียด โดยทั้งสองเครื่องมือทำงานร่วมกับ AI เพื่อช่วยถอดความและแปลภาษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ขณะที่ข้อมูลสำคัญและข้อมูลลับทางธุรกิจยังคงถูกจัดเก็บไว้ภายในองค์กรแบบ On-premises อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ Synology ยังจัดแสดงโซลูชันเฝ้าระวังภัยและการตรวจสอบอัจฉริยะแบบไฮบริดคลาวด์ ครอบคลุมกล้องโดมรุ่นใหม่ตระกูล DC Series และอุปกรณ์ Deep Video Analytics หรือ DVA ที่นำ AI เข้ามาช่วยค้นหาเหตุการณ์เชิงความหมาย และรองรับระบบติดตามเส้นทางแบบ Re-identification Path Tracking พร้อมนำเสนอ Surveillance365 โซลูชัน VSaaS หรือ Video Surveillance as a Service ที่สามารถผสานการทำงานกับ Surveillance Station บนระบบ On-premises ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อช่วยให้องค์กรเฝ้าระวังภัยจากระยะไกล และบริหารจัดการหลายไซต์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ฟรีแลนซ์ และสมาร์ทโฮม Synology ได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ BeeStation และ BeeStation Plus เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่หลากหลาย พร้อมเปิดตัว BeeCamera ที่รองรับการมอนิเตอร์บ้านผ่าน BeeStation Plus ร่วมกับกล้องของ Synology อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ Synology Deep Search ซึ่งเป็นเทคโนโลยีค้นหาคอนเทนต์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนระบบปฏิบัติการ macOS และ Windows ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลในเครื่องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไว้ได้อย่างเต็มที่