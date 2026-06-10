ทรูบิสิเนส ผนึก Google for Education ขับเคลื่อน AI สู่มหาวิทยาลัย ยกระดับภาคอุดมศึกษาไทย

ทรูบิสิเนส ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันสำหรับองค์กร จับมือ Google for Education เร่งทรานสฟอร์มภาคการศึกษาไทย ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สู่ “มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI” (AI-Driven Universities) ด้วยการสร้างระบบนิเวศ AI ครบวงจร (AI Ecosystem) มุ่งเพิ่มทักษะครูผู้สอนในยุค AI เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพคนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล
ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทรูบิสิเนส นำโครงข่ายอัจฉริยะ ยกระดับเทคโนโลยีสื่อสารผ่านหลากหลายบริการ อาทิ Private Wi-Fi เชื่อมโยงการเรียนการสอนทั่วทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมรองรับเทคโนโลยี AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด ขณะเดียวกัน Google Workspace for Education ช่วยให้นักการศึกษาเข้าถึงฟีเจอร์และชุดเครื่องมือ AI สำหรับการศึกษาที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และได้รับการออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนจากทุกที่ บนทุกอุปกรณ์ ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่สถาบันการศึกษาในการก้าวไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI"
ติดอาวุธครูผู้สอนในยุค AI
Google Workspace for Education ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเรียนการสอน โดยผู้สอนสามารถใช้ Gemini ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อการเรียนรู้ สร้างแผนการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน และระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์แผนการสอน อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัยบนทุกอุปกรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ทรูบิสิเนส ยังส่งเสริมการใช้ระบบอัตโนมัติอย่าง Robotic Process Automation (RPA) ที่ช่วยประหยัดเวลาในงานบริหารจัดการและงานเอกสาร ทำให้ครูผู้สอนสามารถมุ่งเน้นการสอนและมีเวลาทำงานร่วมกับนักศึกษาโดยตรงได้มากขึ้น นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของไทยผ่านการร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านภาคการศึกษาไทยในยุค AI ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยระบบนิเวศที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของผู้เรียน ผู้สอน และสถาบันการศึกษาไปพร้อมกัน ที่ผ่านมา ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับ Google ในการขับเคลื่อนโครงการ “AI for All Thais” เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะด้าน AI อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทรูบิสิเนสได้ขยายความร่วมมือกับ Google for Education เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยในการก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI” โดยการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะ แพลตฟอร์มการศึกษาระดับโลก และเทคโนโลยี AI เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับระบบและเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ยิ่งไปกว่านั้น เรามีเป้าหมายร่วมกันในการวางแนวทางและโรดแมปด้าน AI และดิจิทัลสำหรับภาคอุดมศึกษาไทย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จริงในการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในภาคอุดมศึกษามีความพร้อมรับมือกับบริบทใหม่ทั้งในโลกการศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การนำ AI มาใช้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เน้นการสร้างระบบนิเวศการศึกษายุค AI ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เร็ว ซึ่งจะสนับสนุนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยได้ในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ทรัพยากรบุคคล และทักษะความพร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป”
สกอตต์ หว่อง หัวหน้าฝ่าย Google for Education ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้นญี่ปุ่น) กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานของโอกาสและความเท่าเทียม และความร่วมมือกับทรูบิสิเนสในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย การผสานเครือข่ายที่ครอบคลุมของทรูบิสิเนส เข้ากับฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อนักการศึกษาของ Google จะช่วยให้มหาวิทยาลัยไทยสามารถนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างอนาคตที่มีความยืดหยุ่น เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับทั้งนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา”
ผสานพลังผู้นำระดับอุดมศึกษาไทย
ทรูบิสิเนส และ Google for Education ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา "The Future of AI in Higher Education" สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 60 ท่าน จาก 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค
โดยภายในงาน ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้บรรยายพิเศษ แบ่งปันมุมมองความก้าวหน้าของ AI ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด, รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความสำเร็จในการบูรณาการ ปรับใช้โซลูชันดิจิทัลและ AI จากทรูบิสิเนส และ Google for Education อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเปลี่ยนผ่านจาก Smart University ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ (AI-Driven University)
ทั้งนี้ งานสัมมนา “The Future of AI in Higher Education” เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านภาคอุดมศึกษาไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในยุค AI