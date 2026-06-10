สมาคมโทรคมผนึกพันธมิตร ดันไทยฮับ AI Living อาเซียน

ไทยเร่งปักหมุดฮับ AI Living อาเซียน เปิดเวที Global Telecom AIoT Summit 2026 ผนึกผู้นำโทรคม-เทคโนโลยี ดัน AI for All สู่ชีวิตอัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.69 งาน Global Telecom AIoT Summit 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI for All โดยรวบรวมผู้นำจากภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก นักวิชาการ และพันธมิตรในระบบนิเวศ AIoT เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT ที่กำลังเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การใช้ชีวิตอัจฉริยะ และบริการดิจิทัล
งานดังกล่าวจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, T3 Technology และ Tuya Smart โดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้าน AIoT พร้อมนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคครัวเรือน ธุรกิจ อาคารอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม
◉ ชู AI เข้าถึงทุกคน
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเชื่อมต่อสัญญาณอีกต่อไป แต่ AI และ IoT กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
นายจักรกฤษณ์ กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ AI และ IoT ที่เข้ามาเชื่อมโยงข้อมูล อุปกรณ์ ระบบบริการ และผู้คนเข้าด้วยกัน จนนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต
ทั้งนี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ มีภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล หรือ Digital Ecosystem ผ่านความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาควิชาการ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และมาตรฐานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Inclusion) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด AI for All ที่มุ่งให้ AI เป็นโอกาสของทุกคน ไม่ใช่เทคโนโลยีที่จำกัดอยู่เฉพาะบางกลุ่ม
◉ AIoT คือบริการใหม่
ด้าน นาย Nick Wang ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ T3 Technology และรองนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า อนาคตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไม่ได้อยู่ที่การเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกันเท่านั้น แต่คือการทำให้ระบบสามารถเข้าใจบริบทของผู้ใช้งาน และเปลี่ยนการเชื่อมต่อให้กลายเป็นบริการอัจฉริยะ โดย AIoT จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยุค AI ที่นำความอัจฉริยะเข้าไปสู่บ้าน สำนักงาน โรงเรียน โรงงาน ชุมชน และเมือง
ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง มีเครือข่ายบรอดแบนด์ที่พัฒนาแล้ว บริการคลาวด์ที่เติบโต เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต และทำเลเชิงยุทธศาสตร์ในอาเซียน จึงมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง AIoT ระดับภูมิภาค หากเกิดความร่วมมือที่เหมาะสมระหว่างภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริษัทเทคโนโลยี และพันธมิตรในระบบนิเวศ
นาย Wang กล่าวว่า AIoT ไม่ใช่เพียงหมวดหมู่สินค้าใหม่ แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานบริการรูปแบบใหม่สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพราะโอเปอเรเตอร์มีทั้งความไว้วางใจจากลูกค้า ช่องทางบรอดแบนด์ ทีมติดตั้ง ระบบบิลลิ่ง และศักยภาพในการให้บริการระยะยาว อย่างไรก็ตาม ไม่มีบริษัทใดสามารถสร้างอนาคตนี้ได้เพียงลำพัง จึงต้องอาศัยระบบนิเวศแบบเปิดที่เชื่อมโยงนโยบาย ศักยภาพโทรคมนาคม เทคโนโลยี AI อุปกรณ์ IoT คลาวด์แพลตฟอร์ม คอนเทนต์แอปพลิเคชัน และบริการท้องถิ่นเข้าด้วยกัน
◉ โครงข่ายต้องแข็งแกร่ง
ขณะที่ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวว่า โลกกำลังเข้าสู่ยุค AIoT ซึ่ง AI และ IoT หลอมรวมกันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจยุคถัดไป โดย AI จะเข้าไปอยู่ในทุกมิติของอุตสาหกรรม ตั้งแต่การผลิต สาธารณสุข การศึกษา การขนส่ง ไปจนถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น ปลอดภัย และรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจำนวนมหาศาลจากอุปกรณ์อัจฉริยะได้ ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล กสทช. จึงให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการคลื่นความถี่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยี การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ศ.คลินิก นพ.สรณ กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับเทคโนโลยีอนาคต ทั้ง 5G Advanced, 6G, Cloud Infrastructure, Edge Computing, AI และ AIoT ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในทศวรรษหน้า
สำหรับประเทศไทย AIoT สามารถนำไปใช้ได้ในหลายภาคส่วน ทั้งสมาร์ทโฮม สมาร์ทเฮลท์แคร์ สมาร์ทอินดัสทรี และสมาร์ทซิตี้ โดยเฉพาะด้านการใช้ชีวิตอัจฉริยะที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพื้นฐาน ไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจบริบท ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น
"กสทช. เห็นว่า การพัฒนา AIoT ต้องเดินควบคู่กับการเข้าถึงอย่างทั่วถึง โดยต้องคำนึงถึงประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ผู้ให้บริการโทรคมนาคม นักพัฒนาเทคโนโลยี และพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุมทุกคน" ศ.คลินิก นพ.สรณ กล่าว