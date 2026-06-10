เก็บตกฟีเจอร์ใหม่ ในฝั่งบริการของ Apple หลังงาน WWDC

Apple เริ่มทยอยปล่อยรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ ที่เปิดตัวในงาน WWDC ที่ผ่านมา โดยยังเน้นย้ำฟีเจอร์อัจฉริยะและการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ในกลุ่มบริการ ไม่ว่าจะเป็น Apple Maps, ค้นหาของฉัน (Find My), Apple Podcasts และ iCloud
Eddy Cue รองประธานอาวุโสฝ่ายบริการของ Apple กล่าวว่า เราตื่นเต้นที่จะได้นำฟีเจอร์ใหม่และระบบอัจฉริยะมาสู่ผู้ใช้นับร้อยล้านคน การอัปเดตครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างแท้จริง
สำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่จะทยอยได้ใช้งานกันใน iOS 27 iPadOS 27 macOS Golden Gate รวมถึง watchOS27 จะมีทั้ง Apple Maps นำ Flyover + AI มาปรับปรุงการดูภาพถ่ายทางอากาศในบางเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยใช้โมเดล AI ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเรนเดอร์รายละเอียดเมืองให้คมชัด สมจริง และสวยงามในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่ม Local Lists ที่ใช้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึก คัดสรรคอลเลกชั่นสถานที่อินเทรนด์ เช่น ร้านอาหารยอดนิยม หรือสถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ 100% ที่เริ่มให้บริการในสหรัฐฯ ก่อน
ในส่วนของแอป Find My บน Apple Watchสามารถเลือกแชร์พิกัดกับเพื่อนหรือครอบครัวในระยะเวลาที่ยืดหยุ่นขึ้น (ระบุเป็นนาที ชั่วโมง หรือวัน) รวมถึงตั้งเวลาหยุดแชร์ล่วงหน้า หรือหยุดแชร์ชั่วคราวจนกว่าจะหมดวัน ใน watchOS โฉมใหม่ ยังรวมแอปค้นหาอุปกรณ์, สิ่งของ และผู้คน เข้าไว้ด้วยกันเป็นแอปเดียว
ส่วน Apple Podcasts บน macOS จะรองรับพ็อดคาสท์รูปแบบวิดีโออย่างเต็มรูปแบบ พร้อมฟีเจอร์ Picture-in-Picture ช่วยให้ทำงานแบบ Multitasking ไปพร้อมกันได้ ส่วนใน tvOS มีการ ออกแบบอินเทอร์เฟซใหม่ เพิ่มแถบด้านข้าง ให้ควบคุมง่ายขึ้นบนจอใหญ่ และเพิ่มระบบค้นหาภายในรายการ (บนทุกดีไวซ์
นอกจากนี้ ใน iCloud+ Shared Albums จะรองรับการส่งภาพ/วิดีโอแบบเต็มความละเอียด เพิ่มการโต้ตอบด้วยอีโมจิ, ฟีดกิจกรรม และระบบ "อัลบั้มชั่วคราว" สำหรับโปรเจ็กต์ระยะสั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ไม่มีอุปกรณ์ Apple ก็สามารถร่วมเพิ่มรูปภาพผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้
ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้คาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการพร้อมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหญ่ของ Apple ในช่วงปลายปีนี้ โดยฟีเจอร์บางประเภท เช่น Local Lists จะเริ่มเปิดใช้งานในบางภูมิภาคก่อนในระยะแรก