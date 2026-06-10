อีซี่ เน็ต - เอช ไอ พี โกลบอล จับมือปั้นโซลูชัน WiFi คู่ Cyber Security เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยยุคใหม่

บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการด้านวางระบบ Network และ ไอที โซลูชันเต็มรูปแบบอย่างครบวงจรโดยได้การรับรองจาก ISO9001 : 2015 และ ISO27001 เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้าน Total Network Solution ล่าสุดผนึกกำลังกับ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งมอบโซลูชันเต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบ WiFi สำหรับ Access Control ที่มาพร้อมระบบ Cyber Security ขั้นสูง มุ่งเจาะกลุ่มตลาดผู้ประกอบการและองค์กรไทยยุคดิจิทัล พร้อมตั้งเป้าขยายฐานรากโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรง โดย สกมช. รายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในไทยรวม 1,827 เหตุการณ์ในรอบปี 2567 ส่วนแคสเปอร์สกี้ตรวจพบภัยบนเว็บเฉลี่ยราว 28,130 รายการต่อวันในปี 2567 ขณะที่ตลาดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไทยถูกประเมินที่ 509 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และคาดเติบโตเฉลี่ยปีละ 14.1% โดยกลุ่ม SME เป็นเซกเมนต์ที่โตเร็วที่สุด ซึ่งสะท้อนช่องว่างที่โซลูชันครบวรจรในราคาที่เข้าถึงได้ จึงตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มนี้ (ที่มา: สกมช., Kaspersky, Mordor Intelligence)
พงศภัค ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ในมิติของการพัฒนาองค์กรและระบบปฏิบัติการ อีซี่ เน็ต มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานบริการของเราให้ก้าวไปอีกขั้น การจับมือร่วมกับ เอช ไอ พี โกลบอล ในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมจุดแข็งของสองบริษัท เพื่อสร้าง Value Proposition ใหม่ให้แก่ตลาด B2B การบูรณาการระบบ WiFi และ Access Control เข้าด้วยกันโดยมี Cyber Security เป็นแกนหลัก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการ เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว
ด้าน วาณา ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเสริมว่า เรามองเห็น Pain Point ของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการยกระดับความปลอดภัย แต่กังวลเรื่องความซับซ้อนและงบประมาณในการลงทุนทั้งระบบ โซลูชันที่เราพัฒนาร่วมกับ เอช ไอ พี โกลบอล จะเข้ามาปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านั้น ด้วยแพ็กเกจที่เข้าถึงง่ายแต่ได้มาตรฐาน Cyber Security ระดับสากล เราพร้อมเดินหน้าส่งมอบเทคโนโลยีนี้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างอุ่นใจและยั่งยืน
ทวีชัย หยาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด กล่าวว่า เราพร้อมเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ผ่านการผสานนวัตกรรมของทั้งสองบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าองค์กรในทุกอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ของ เอช ไอ พี โกลบอล ในการพัฒนาและจัดจำหน่ายโซลูชันด้านระบบรักษาความปลอดภัย การควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ระบบบริหารจัดการเวลาและบุคลากร (Time Attendance) ระบบจอดรถอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยี IoT และ Smart Security บริษัทได้นำนวัตกรรมที่มีความเสถียร ปลอดภัย และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ มาผสานเข้ากับโซลูชันครั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนการบริหารจัดการ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าองค์กรในทุกอุตสาหกรรม
ความร่วมมือระหว่าง อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) และ เอช ไอ พี โกลบอล ในครั้งนี้ ถือเป็นการผสานพลังของสองผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน ในการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ปลอดภัยสูงสุดให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรในประเทศไทย โดยมุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการและยกระดับการป้องกันข้อมูลในยุคปัจจุบัน
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