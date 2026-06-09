เจาะลึกกลยุทธ์ ไอดิโอเทค จาก SME เล็กๆสู้เชี่ยวชาญ IT Solution และ Robotic

จากธุรกิจเล็กๆ ที่เริ่มต้นบนชั้นสองของร้านกาแฟที่มีพนักงานเริ่มต้นเพียง 2 คนบริษัท ไอดิโอเทค ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของการเป็น SME คือการไม่หยุดปรับตัว ตลอดเส้นทางเกือบ 20 ปี พวกเขาเดินทางจากยุคอินเทอร์เน็ต ADSL 256K มาจนถึงการเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม Automation และหุ่นยนต์บริการ (Service Robot) ที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน
รากฐานความแกร่ง เติบโตไปพร้อมกับยักษ์ใหญ่
ในยุคแรกบริษัทเริ่มจากการนำอุปกรณ์ HomePNA ไปติดตั้งตามอพาร์ตเมนต์เพื่อให้บริการเน็ตความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ ก่อนจะขยับมาพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการการอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจการให้บริการ ซึ่งกลายเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ได้ร่วมงานกับ AIS
จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ AIS ขยายบริการ WiFi Offload เพื่อแก้ปัญหาเครือข่าย 3G ไม่เพียงพอในขณะนั้นบริษัทอาศัยทีมงานที่มีความชำนาญเข้ามารับเหมาเพื่อติดตั้งจุดปล่อยสัญญาณ WIFI กว่า 30,000 จุดทั่วประเทศ ส่งผลให้รายได้ก้าวกระโดดจากหลักสิบล้านสู่ร้อยล้านบาท โดยความโดดเด่นอยู่ที่การไม่ได้ขายแค่ฮาร์ดแวร์ แต่พ่วงระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ เข้าไปด้วย
สร้าง New S-Curve ด้วย "หุ่นยนต์" และระบบ IoT
เมื่อตลาดโครงสร้างพื้นฐานเริ่มอิ่มตัว บริษัทจึงมองหาโอกาสใหม่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์บริการจาก Pudu Robotic แต่เพื่อให้เหนือกว่าแค่การ "ซื้อมาขายไป" พวกเขาได้พัฒนาแพลตฟอร์ม "RoboSwift" ขึ้นมาเพื่อคุมระบบหุ่นยนต์ให้ตอบโจทย์เฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรม
ปัจจุบันบริษัทไม่ได้หยุดอยู่แค่ร้านอาหาร แต่ขยายไปสู่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาระบบ Indoor Location Tracking สำหรับติดตามบุคคลหรืออุปกรณ์ภายในอาคาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานในรัฐบาลอย่างกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลรัฐ
ถอดสูตรลับการบริหาร "รายได้ 3 ทาง" และแนวคิดแบบ Win-Win Partner
คุณนภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ CTO ของบริษัทได้สรุปแนวคิดการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนผ่านโมเดลรายได้ 3 ทาง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ที่ต้องมีรายได้
ทางที่ 1 รายได้ประจำ ที่ไม่จำเป็นต้องออกแรงในการให้กับลูกค้าเพื่อเป็นรายได้ประจำหล่อเลี้ยงบริษัท เช่น ค่าเช่าหุ่นยนต์ ค่าบริหารซอฟร์แวร์ ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบตามสัญญาให้บริการ
ทางที่ 2 รายได้ที่ทำให้บริษัทเติบโต เช่น รายได้จากการขายสินค้าหรือทำโปรเจคต่างๆ เพื่อนำมาเป็นโบนัสและปรับเงินเดือนให้ทีมงานทำให้บริษัทเติบโต
ทางที่ 3 ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่เข้ามา อาจจะเป็นธุรกิจใหม่หรือตลาดใหม่ที่ทำใบริษัทสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ 5-10 เท่า
นอกจากนี้ หัวใจของการร่วมงานกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่คือการมองให้ออกว่า "จิ๊กซอว์" ที่คู่ค้าขาดคืออะไร และเราสามารถเติมเต็มสิ่งนั้นให้กับคู่ค้าของเราได้ไหม เพื่อให้เกิดเป็น Win-Win Solution โดยในการทำงานร่วมกับกับ AIS บริษัท ไอดิโอเทค มึความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตเมื่อผนวกกับช่องทางขายที่แข็งแกร่งของ AIS จนเกิดเป็นโซลูชันที่สร้างรายได้ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ส่วนทิศทางในอนาคตบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับเทรนด์ AI และ Automation โดยเริ่มต้นจากการนำ AI มาใช้ภายในองค์กรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงานซ้ำซ้อน พร้อมย้ำว่าส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้คือการให้ความสำคัญของการสร้างทีมที่มี Growth Mindset บริษัทต้องพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้พนักงานได้ทดลองใช้เครื่องมือ AI ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองและต่อยอดนวัตกรรมให้กับบริษัท
การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในบริบทปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ การขยายโอกาสเชิงตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการโครงการ AIS Infinite SMEs ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย บริษัท ไอดิโอเทค ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการศักยภาพสูงที่เข้าร่วมโครงการ Transformative Infinite SMEs ภายใต้ AIS Infinite SMEs ในครั้งนี้