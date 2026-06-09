ทรู ผนึก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยปั้นนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 21 ก้าวทันโลกดิจิทัล

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคม ฯ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 21 ประจำปี 2569 ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค ตอกย้ำความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นสื่อรุ่นใหม่ที่มีทั้งทักษะวิชาชีพ ความเท่าทันเทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” เป็นโครงการที่ทรูให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจสายงานด้านสื่อสารมวลชน จาก 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการทำข่าวจากประสบการณ์จริง โดยในปีนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน
นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า “โครงการนักข่าวสายฟ้าน้อยเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสมาคมฯ ในการเปิดพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจวิชาชีพสื่อ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งการคิดประเด็น การตรวจสอบข้อมูล การลงพื้นที่ทำข่าว และการผลิตข่าวในหลายแพลตฟอร์ม โดยในปีนี้โครงการได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาจำนวนมาก และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม 80 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งของการจัดโครงการ สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ยังให้ความสนใจในวิชาชีพสื่อสารมวลชน และต้องการพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ โดยเฉพาะปีนี้ที่ได้เพิ่มองค์ความรู้ด้าน AI ทั้งการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรายงานข่าว การผลิตคอนเทนต์ และการทำคลิปข่าว เพื่อให้นักข่าวรุ่นใหม่มีทั้งทักษะวิชาชีพ ความเข้าใจเทคโนโลยี และจรรยาบรรณในการทำหน้าที่สื่ออย่างรับผิดชอบ”
นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรเทคโนโลยีและโทรคมนาคม เชื่อว่า การสื่อสารมีพลังในการเชื่อมโยงผู้คน ความคิด และสังคมเข้าด้วยกัน และพลังของการสื่อสารจะสร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริง เมื่ออยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบ และความเข้าใจต่อผู้คน ทรูจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโครงการ ‘นักข่าวสายฟ้าน้อย’ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อรุ่นใหม่ให้มีทั้งทักษะวิชาชีพ ความเท่าทันเทคโนโลยี และจิตสำนึกด้านจริยธรรม ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพ และการสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมไทย”
ในโอกาสนี้ ทรูยังได้ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านการบรรยายพิเศษหัวข้อ “โลกของ AI โลกที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้เท่าทัน” โดย นายวศิน เจิดนภาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ทรูดิจิทัล อคาเดมี เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต นักศึกษาคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI มองเห็นทั้งโอกาสและความท้าทายของ AI ต่อวิชาชีพสื่อ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานเบื้องหลังของสถานีโทรทัศน์ TNN พร้อมสัมผัส Center of Excellence หรือ COE ศูนย์กลางระบบนิเวศนวัตกรรมของทรู ที่เชื่อมโยงโลกชีวภาพ โลกดิจิทัล และโลกข้อมูล หรือ Data เข้าด้วยกัน เพื่อเปิดมุมมองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในหลากหลายมิติ
โครงการนี้จัดอบรมระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2569 ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ กระบวนการทำข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความกดดัน ทั้งการจำลองการทำหน้าที่ภายในกองบรรณาธิการข่าว การวางแผนการทำข่าว การลงพื้นที่ทำข่าว กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย พร้อมกับได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นวิทยากร ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ