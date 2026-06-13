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'Synology' ปรับทัพ Private AI รับองค์กรไทยลดพึ่งคลาวด์ (Cyber Weekend)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'Synology' มองตลาดองค์กรไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ หลังหลายธุรกิจเริ่มทบทวนการพึ่งพาคลาวด์สาธารณะ จากแรงกดดันด้านต้นทุน ความเร็วในการกู้คืนข้อมูล ความเสี่ยงไซเบอร์ และโจทย์อธิปไตยข้อมูล โดยแนวโน้มต่อจากนี้จะเป็นการจัดการข้อมูลแบบไฮบริด เลือกเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในโครงสร้างพื้นฐานที่องค์กรควบคุมได้เอง พร้อมใช้ Private AI, Data Protection และ High Performance Storage เป็นแกนหลักขยายฐานลูกค้าในไทย ซึ่งบริษัทวางให้เป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ของอาเซียน

องค์กรถอยจาก Cloud First

นายรหัท บุญตันจีน ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Synology (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจของ Synology ในไทยปีนี้จะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ Data Protection (DP) ซึ่งเป็นระบบสำรองและปกป้องข้อมูล และ High Performance Storage (HPS) ที่รองรับงานประมวลผลข้อมูลประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการข้อมูลภายในระบบของตนเองมากขึ้น

นายรหัทกล่าวว่า Synology ไม่ได้เจาะตลาดตามประเภทอุตสาหกรรมแบบตายตัว แต่พิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจัดการข้อมูลแบบ On-premises มีความเป็นส่วนตัวสูง และมีต้นทุนคุ้มค่ากว่าการใช้คลาวด์แบบ Subscription โดยเฉพาะในช่วงที่หลายองค์กรพบว่าค่าใช้จ่ายบนคลาวด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและควบคุมได้ยาก

สำหรับตลาดไทย กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 2 กลุ่มของ Synology ได้แก่ ภาคการผลิตและภาครัฐ มีสัดส่วนรวมกันประมาณ 35% โดยเฉพาะภาครัฐเริ่มปรับแนวคิดจากเดิมที่เน้น Cloud First ไปสู่รูปแบบ Hybrid มากขึ้น เนื่องจากการใช้คลาวด์ทั้งหมดทำให้องค์กรต้องแบกรับต้นทุนต่อหัว ต่ออุปกรณ์ และต่อผู้ใช้งาน แม้พนักงานบางส่วนไม่ได้ใช้บริการเต็มรูปแบบ แต่องค์กรยังต้องจ่ายค่าบริการอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม Synology ไม่ได้มองว่าทุกองค์กรจะกลับมาใช้ On-premises แบบ 100% แต่ข้อมูลบางส่วนจะยังอยู่บนคลาวด์ ขณะที่ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลอ่อนไหว และข้อมูลที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง จะถูกนำกลับมาเก็บไว้ในระบบขององค์กรเองมากขึ้น

ปัญหาใหญ่ของการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้บนคลาวด์ คือค่าใช้จ่ายและความเร็วในการดึงข้อมูลกลับ โดยเฉพาะกรณีข้อมูลขนาดใหญ่มาก เช่น 100 TB หากองค์กรถูกโจมตีด้วย Ransomware และต้องกู้คืนข้อมูลจากคลาวด์ อาจใช้เวลานานจนธุรกิจหยุดชะงัก โดยเฉพาะภาคการผลิตที่หากสายการผลิตหยุด ย่อมเกิดต้นทุนมหาศาล ทั้งค่าพนักงาน ค่าเครื่องจักร และความเสียหายจากการผลิตที่ไม่สามารถดำเนินต่อได้

ในมุมตลาด NAS หรือระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย ซึ่งทำหน้าที่เหมือน 'คลังข้อมูลกลาง' ขององค์กร ให้พนักงานสามารถจัดเก็บ สำรอง และเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย นายรหัทกล่าวว่า จากข้อมูลการขายของบริษัท Synology ประเมินว่ามีส่วนแบ่งตลาด NAS ในไทยประมาณ 85% ขณะที่การเติบโตหลังโควิดอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทเติบโตราว 280% และในปี 2569 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2568

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านซัพพลายเชนยังส่งผลต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ หลังราคาชิ้นส่วนสำคัญในตลาดโลก ทั้ง Hard Disk, RAM, SSD และ GPU Card ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ตลาดช่วงต้นปีมีความปั่นป่วนพอสมควร อย่างไรก็ตาม Synology ยังมีสต๊อกสินค้าอยู่ในระดับเพียงพอ ทั้งดิสก์และเครื่องของบริษัทเอง จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาขาดตลาดยาว 2-3 เดือน ขณะเดียวกัน ความกังวลเรื่องราคาที่อาจขยับขึ้นอีกกลับทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น ส่งผลให้ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ Synology เติบโตประมาณ 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2567


ดันซื้อขาดคืนทุนไว

นายรหัทกล่าวว่า เรื่องราคามีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ Synology ไม่มีค่า Subscription รายเดือนและรายปี แต่เป็นการซื้อขาด ใช้งานได้ทันที และมีต้นทุนที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทุน

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Backup หากคำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ หรือ Total Cost of Ownership (TCO) ในระยะ 5 ปี Synology เคยคำนวณว่ามีต้นทุนถูกกว่าคู่แข่งได้ถึง 28 เท่า ส่วนผลิตภัณฑ์ระดับ Enterprise High-performance รุ่นใหม่ หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในสเปกใกล้เคียงกัน เมื่อต้นทุนของคู่แข่งอยู่ที่ 100 ต้นทุนของ Synology จะอยู่ประมาณ 30 เนื่องจากบริษัทพัฒนาระบบนิเวศเองทั้งหมด ไม่ต้องนำ Server, Disk และ Software จากหลายฝ่ายมาประกอบรวมกัน และไม่ต้องจ่ายค่า License ให้ผู้ให้บริการภายนอก

ด้านจุดคุ้มทุนเมื่อเทียบกับ Public Cloud นายรหัทให้ตัวอย่างว่า หากองค์กรมีพนักงาน 1,000 คน และจ่ายค่าคลาวด์ขั้นต่ำคนละ 6 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 180 บาทต่อเดือน องค์กรจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 180,000 บาทต่อเดือน หากนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับการซื้อ NAS ที่มีขนาดเหมาะสม จุดคุ้มทุนอาจอยู่ที่ประมาณ 7 เดือนเท่านั้น โดยเฉพาะองค์กรที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก จุดคุ้มทุนจะยิ่งเกิดเร็วขึ้น

เมื่ออุปกรณ์ของ Synology มีประกัน 5 ปี หากคืนทุนภายใน 7 เดือน เท่ากับช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ 4 ปี 5 เดือน คือระยะเวลาที่องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการไม่ต้องจ่ายค่าบริการคลาวด์รายเดือนต่อเนื่อง

สำหรับโครงสร้างตลาดไทย Synology ระบุว่า ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) มีสัดส่วนประมาณ 85% ขณะที่กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป (B2C) มีสัดส่วนประมาณ 15% สะท้อนว่าบริษัทเปลี่ยนภาพจำจากแบรนด์ NAS สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ไปสู่ผู้ให้บริการโซลูชันข้อมูลระดับองค์กรอย่างชัดเจน


DP-HPS รับยุคข้อมูลมีมูลค่า

นายรหัทกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำตลาดในปี 2569 คือกลุ่ม Data Protection (DP) ซึ่งจะเป็นดาวเด่น เพราะข้อมูลมีมูลค่าสูงขึ้นและกลายเป็นเป้าหมายของอาชญากรไซเบอร์ โดยเฉพาะ Ransomware ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เกิดจากแฮกเกอร์ที่พัฒนาเครื่องมือเองเท่านั้น แต่ยังมีรูปแบบ Ransomware as a Service ที่เปิดให้ผู้ไม่หวังดีนำเครื่องมือเรียกค่าไถ่ไปใช้โจมตีเหยื่อ และแบ่งรายได้กับผู้พัฒนามัลแวร์

ด้วยเหตุนี้ ระบบ Backup ที่ปลอดภัยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเสี่ยง เพราะหากองค์กรถูกโจมตีด้วย Ransomware และมีข้อมูลสำรองที่ปลอดภัย ก็สามารถฟอร์แมตเครื่อง ติดตั้งระบบใหม่ และกู้คืนข้อมูลจาก Backup กลับมาใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าไถ่ ซึ่งยังไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับกุญแจปลดล็อกข้อมูลกลับมาจริง

อีกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทต้องการผลักดันคือ PAS Series กลุ่ม High Performance Storage (HPS) เนื่องจากตลาดข้อมูลไม่ได้ต้องการเพียงพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังต้องการความเร็วสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI, Semiconductor, ภาคการเงิน และภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากในเวลาสั้นๆ

นายรหัทยกตัวอย่างว่า ลูกค้ากลุ่ม Semiconductor มีการจำลองการทำงานพร้อมกันถึง 1,400 งาน ทำให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพสูงมาก โดย HPS สามารถตอบโจทย์งานลักษณะนี้ได้ เพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบเดิมประมาณ 3 เท่า เหมาะกับยุคที่ AI ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมากและต้องการความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มต้องการ HPS สูง ได้แก่ ภาคการเงิน และภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงงานที่เชื่อมโยงกับ AI โดยอุปกรณ์ของ Synology มีระยะประกัน 5 ปี แต่โดยทั่วไปยังสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านั้น

นายรหัทยังอธิบายภาพรวมโซลูชันของ Synology ว่าแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.HD หรือ High Density สำหรับการเก็บข้อมูลระยะยาวและงาน Archiving ระดับ Petabyte 2.HPS สำหรับงานที่ต้องการ Performance สูง 3.RS/DS สำหรับ NAS ทั่วไป กลุ่ม General Purpose ที่ใช้งานได้หลากหลาย และ 4.GS สำหรับ Scale-out รวมถึงการจัดเก็บ Unstructured Data กับ Object Storage

นอกจากนี้ การย้ายฐาน Supply Chain โลกเข้ามาในไทยถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญ เพราะเมื่อมีฐานการผลิตใหม่ ทุกองค์กรย่อมต้องการระบบไอทีและระบบจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น ขณะเดียวกันโรงงานและองค์กรจำนวนมากยังต้องทำระบบให้ผ่านมาตรฐาน เช่น ISO 9001 และ ISO 27001 ทำให้โซลูชันด้าน Surveillance ของ Synology มีโอกาสเติบโต เนื่องจากสามารถรวมศูนย์การจัดการกล้องวงจรปิดหลายยี่ห้อไว้ในระบบเดียวได้

สำหรับโอกาสในกลุ่ม Virtual Bank นายรหัทมองว่ายังมีความสำคัญ เพราะแม้บริการจะเป็น Virtual แต่ระบบหลังบ้านยังต้องมีสถานที่เก็บข้อมูลจริง ไม่ว่าจะอยู่ใน Data Center หรือ On-premises ของธนาคารเอง ข้อมูลจึงยังต้องถูกจัดเก็บในโครงสร้างพื้นฐานที่มีตัวตนทางกายภาพเสมอ

นายรหัทยังกล่าวถึงกระแสการลงทุน Data Center ของต่างชาติในไทยว่า การมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศไม่ได้หมายความว่าคนไทยจะเป็นเจ้าของข้อมูล หรือมี Data Sovereignty โดยอัตโนมัติ เพราะ Data Center เป็นเพียงพื้นที่ให้เช่าเก็บข้อมูล ขณะที่ประเทศไทยต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ทั้งไฟฟ้าและระบบทำความเย็น เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าทั่วโลก


DSM-AI ปูทางข้อมูลอัจริยะ

นายฟิลิป หว่อง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Synology กล่าวว่า ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบภัยคุกคามไซเบอร์ให้ซับซ้อนและรุนแรงขึ้น ความท้าทายของภาคธุรกิจไม่ได้อยู่เพียงการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ แต่คือการรักษาอำนาจควบคุมข้อมูล (Data Control) ให้อยู่กับองค์กรอย่างแท้จริง

นายฟิลิปกล่าวว่า Synology จึงพัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับการใช้ AI ภายในองค์กร ควบคู่กับระบบปกป้องข้อมูลที่น่าเชื่อถือและใช้งานง่าย โดยหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนผ่าน DiskStation Manager (DSM) จากระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม ไปสู่ 'แพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะ' เพื่อรองรับการทำงานของ AI ภายในองค์กร

DSM เจเนอเรชันใหม่จะช่วยให้องค์กรเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจและ Log ของระบบให้กลายเป็นฐานความรู้ส่วนตัวสำหรับ AI ได้โดยตรง ทำให้ข้อมูลดิบที่กระจัดกระจายอยู่ในองค์กรถูกนำมาสร้างข้อมูลเชิงลึกและใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องส่งข้อมูลสำคัญออกไปยังคลาวด์สาธารณะ

DSM รุ่นใหม่ยังรองรับการบริหารจัดการระบบขนาดใหญ่ผ่านฟีเจอร์ Cluster Manager ซึ่งรวมศูนย์การจัดการระบบของ Synology หลายชุดไว้ในหน้าจอเดียว ช่วยให้องค์กรที่มีหลายสาขา หลายไซต์งาน และระบบจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน บริการจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันยังถูกแยกส่วนในรูปแบบ Containerized Workloads ทำให้การย้ายเวิร์กโหลดข้ามระบบและข้ามไซต์งานมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม

ในส่วนของ Active Insight บริษัทเพิ่มฟีเจอร์ Mass Deployment เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถติดตั้งและตั้งค่าระบบในหลายพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น พร้อมปรับปรุง Log Center ใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน Enterprise Observability ช่วยให้องค์กรตรวจสอบสถานะระบบ วิเคราะห์เหตุการณ์ และส่งออกข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มสังเกตการณ์ชั้นนำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านความปลอดภัย Synology เพิ่มระบบควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท หรือ Role-Based Access Control (RBAC) ให้ละเอียดขึ้น เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน FIPS 140-3 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงที่สำคัญต่อองค์กรภายใต้เงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดด้าน Compliance ที่เข้มงวด

อีกหนึ่งแกนสำคัญของโรดแมปครั้งนี้คือ ActiveProtect Manager 2.0 ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร จากระบบสำรองข้อมูลที่เน้นการกู้คืนหลังเกิดเหตุ ไปสู่การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติก่อนสร้างความเสียหายรุนแรง

ActiveProtect Manager 2.0 ขยายความสามารถในการสำรองและกู้คืนข้อมูลครอบคลุม Azure Virtual Machines, Amazon EC2, Nutanix AHV, Proxmox VE และ Google Workspace โดยรองรับการกู้คืนอินสแตนซ์ของ VM ข้ามแพลตฟอร์ม ทั้งการกู้คืนไปยังคลาวด์และระบบ On-premises ภายในองค์กร

ระบบยังรองรับการคัดลอกข้อมูลสำรองไปยัง Azure Blob Storage และสามารถกู้คืนข้อมูลแบบ Cloud-to-Cloud ไปยังสภาพแวดล้อม VM ที่ใช้งานจริงได้โดยตรง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการกู้คืนระบบ หรือ Recovery Time Objective (RTO) และลดต้นทุนการกู้คืนข้อมูล โดยเฉพาะกรณีองค์กรต้องฟื้นระบบหลังเกิดเหตุโจมตีไซเบอร์หรือระบบหยุดชะงัก

สำหรับการป้องกันเชิงรุก ActiveProtect Manager 2.0 ใช้ Anomaly Detection Engine ที่ขับเคลื่อนด้วย Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ประวัติเวอร์ชันของข้อมูลสำรอง และตรวจจับรูปแบบผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของภัยคุกคาม เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สูงเกินไป การลบข้อมูลจำนวนมาก และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของค่าความสุ่มข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ Ransomware

หากระบบพบไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกกักกันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรนำข้อมูลที่ติดไวรัสหรือถูกแก้ไขโดยมัลแวร์กลับมาใช้งานซ้ำ นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมป้องกันไวรัสจากภายนอก และมีฟีเจอร์ Auto Fallback ที่สามารถย้อนกลับไปยังจุดสำรองข้อมูลล่าสุดที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ หากพบว่าจุดกู้คืนเดิมมีความเสี่ยง

ทั้งนี้ ActiveProtect Manager 2.0 มีกำหนดเปิดตัวและให้บริการอย่างเป็นทางการในไตรมาส 3 ปี 2569 ส่วนฟีเจอร์และนวัตกรรมต่างๆ ในโรดแมป DSM เจเนอเรชันถัดไป จะทยอยเปิดตัวผ่านการอัปเดต DSM ในระยะต่อไป

ทิศทางดังกล่าวสะท้อนความพยายามของ Synology ในการขยับจากผู้ให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล สู่ผู้วางโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและ AI สำหรับองค์กร ในยุคที่ต้นทุนคลาวด์ ความเสี่ยงไซเบอร์ และอธิปไตยข้อมูลกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของภาคธุรกิจ

'Synology' ปรับทัพ Private AI รับองค์กรไทยลดพึ่งคลาวด์ (Cyber Weekend)
'Synology' ปรับทัพ Private AI รับองค์กรไทยลดพึ่งคลาวด์ (Cyber Weekend)
'Synology' ปรับทัพ Private AI รับองค์กรไทยลดพึ่งคลาวด์ (Cyber Weekend)
'Synology' ปรับทัพ Private AI รับองค์กรไทยลดพึ่งคลาวด์ (Cyber Weekend)