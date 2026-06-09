สรุป WWDC26 อัปเดต Siri AI ยังไม่รองรับภาษาไทย

งานประชุมนักพัฒนาประจำปีของ Apple หรือ World Wide Developer Conference (WWDC) ในครั้งนี้ อาจเป็นครั้งสุดท้ายของซีอีทีที่ชื่อ ทิม คุก หลังจากก่อนหน้านี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะส่งไม้ต่อให้แก่ จอห์น เทอร์นัส
โดยปีนี้ เริ่มจากการประกาศอัปเดตครั้งใหญ่ของระบบปฏิบัติการทั้งอีโคซิสเตมส์ ไม่ว่าจะเป็น iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 และ macOS 27 (Golden Gate)
ก่อนเข้าถึงรายละเอียดการอัปเดตโอเอสในปีนี้ ที่จะเน้นปรับปรุงการใช้งานให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ตั้งแต่ดีไซน์ของ Liquid Glass ให้มีระยะความลึก ช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น และเพิ่มเครื่องมือในการปรับแต่งค่าความโปร่งใสของแถบเมนูตามความต้องการของผู้ใช้
ต่อเนื่องถึงปรับปรุงเรื่องไอคอนแอปฯ ด้วยการเพิ่มเลเยอร์ของ Liquid Glass เข้าไปทำให้ไอคอนมีมิติมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เมื่อเปลี่ยนสีไอคอนตามธีมที่เลือกใช้ จะยังได้มิติ ทำให้เห็นไอคอนของแอปฯ ได้อย่างชัดเจน
พร้อมกับปรับปรุงการทำงานของตัวเครื่องให้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเปิดแอปฯ เร็วขึ้น 30% โหลดรูปเร็วขึ้น 70% หลังจากถ่าย ส่งไฟล์ผ่าน AirDrops เร็วขึ้น 80% หรือแม้แต่การโยนข้อมูลผ่านแอปฯ Files บน iPad ที่ให้ความเร็วเพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานของระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่นี้รวดเร็วขึ้น มาจากการที่แอปเปิล ปรับปรุงการทำงานของสถาปัตยกรรมเบื้องหลัง โดยเฉพาะการจัดลำดับความสำคัญในการประมวลผลของ CPU ให้รู้ใจผู้ใช้มากขึ้นผ่าน CPU Scheduler
ข่าวดีก็คือ iOS 27 จะรองรับการใช้งานย้อนไปถึง iPhone 11 และกลายเป็นเวอร์ชันที่รองรับการใช้งาน iPhone หลายรุ่นย้อนหลังมากที่สุด จากที่ใครหลายคนเชื่อว่า iPhone 11 จะไม่ได้ไปต่อในปีนี้
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุง Search ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้รอบด้านมากขึ้น ไม่เฉพาะค้นหาแอปฯ แต่ยังลึกไปถึงเนื้อหาในอีเมล จนถึงรูปภาพใน Photos ทำให้แน่ใจว่าจะได้สิ่งที่ตามหาแน่นอน รวมถึงฟีเจอร์การแชร์ภาพใน Shared Album จะรองรับภาพความละเอียดสูงด้วย
ถัดมาในเรื่องความปลอดภัย ปีนี้แอปเปิล เน้นในเรื่องการดูแลการใช้งานของบุตรหลานมากขึ้น เปิดเครื่องมือให้ผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการการใช้งานของลูกๆ ได้ละเอียดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการใช้งานเครื่องเพิ่มเติมจากการกำหนดระยะเวลา แต่ละเอียดไปถึงการจัดกลุ่มแอปฯ ให้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา มี ime Allowances มาช่วยจัดการเวลาใช้งานแอปฯ เกี่ยวกับความบันเทิง ทั้งดูหนัง เล่นเกม และใช้งานโซเชียลมีเดีย
นอกจากนี้ ยังอัปเกรด Screen Time Schedule มาให้ผู้ปกครองควบคุมการใช้งานแอปฯ เมื่อลูกขอเวลาในการใช้งานเพิ่มขึ้น ผู้ปกครองต้องอนุมัติก่อน ไปจนถึงดูระยะเวลาใช้งานแต่ละแอปฯ ของลูกๆ ได้ด้วย
ยกเครื่อง Siri AI
แอปเปิล สาธิตถึงการใช้งาน Siri AI ในการดูตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ก่อนสั่งให้ Siri AI ช่วยจัด Watch Party สำหรับการแข่งขันระหว่างบราซิล และโมรอคโค พร้อมให้แนะนำเมนูอาหาร ที่เหมาะกับการแข่งขันนี้ ก่อนส่งไปชวนเพื่อนๆ พร้อมลิสต์เมนูอาหาร
จะเห็นได้ว่า SIri กลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถช่วยจัดการกิจกรรมต่างๆ พร้อมหาข้อมูล และนำเสนอให้ใช้งานกันง่ายๆ ผ่าน iPhone โดยใช้บทสนทนากับ Siri แบบเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีคำสั่งแบบเฉพาะเจาะจง
พร้อมกันนี้ ได้มีการแยกแอปฯ Siri AI ออกมา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานข้ามอุปกรณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นบน iPhone iPad Mac หรือแม้แต่ Apple Watch โดยจะมีประวัติการสั่งงานย้อนหลัง ให้เปิดดูได้เหมือนแอปฯ Generative AI อื่นๆ
Siri AI ในแอปฯ กล้อง ก็เพิ่มความสามารถอย่างเมื่อส่องไปที่อาหาร จะช่วยระบุข้อมูลโภชนาการได้ หรือถ่ายถ่ายบิลค่าอาหาร ในกรณีที่ไปกับเพื่อนแล้วอยากแยกกันจ่าย ก็ทำได้ง่ายๆ แค่เลือกเมนูที่สั่ง Siri AI ก็จะคำนวนให้อัตโนมัติ
ทำแอปฯ ให้อัจฉริยะขึ้น
Safari มี Apple Intelligence มาช่วยจัดระเบียบแถบเว็บที่เปิด จัดรวมกลุ่มตามเนื้อหาในแต่ละแอปฯ สั่งให้ Safari แจ้งเตือน ข้อมูลที่ต้องการติดตามผ่าน Notify Me อย่างเมื่อเว็บไซต์เปิดให้จองตั๋วคอนเสิร์ต
แอปฯ Password ทำงานร่วมกับ Safari ในการส่ง Agents เข้าไปช่วยแก้ไขรหัสผ่านที่มีความเสี่ยง ทำให้การล็อกอินเข้าใช้งานมีความปลอดภัยมากขึ้น เป็นการผสมผสานการทำงานระหว่างแอปฯ ด้วย Apple Intelligence
ยังรวมไปถึงเมื่อได้รับอีเมล หรือข้อความ ที่มีการนัดหมาย Apple Intelligence จะเข้ามาช่วยแนะนำในการใส่ตารางนัดหมายเข้าไปในปฏิทิน หรือถ้ามีการจองตั๋วเครื่องบินก็จะนำเลข Booking มาแสดงผลในเวลาที่ต้องการ
นอกจากนี้ ยังมีเข้าไปอัปเดต Image Playground สร้างภาพความละเอียดสูงขึ้น Clean Up หรือ Reframe ในการแก้ไขรูปภาพที่ฉลาดขึ้น และมีฟีเจอร์ Spatial Reframe ที่ช่วยปรับมุมรูปภาพ โดยอาศัยการบันทึกภาพแบบ 3 มิติ มาช่วย ทำให้ปรับมุมมองได้มากขึ้น