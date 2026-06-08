ASUS ส่ง ‘ProArt PZ14’ โน้ตบุ๊ก 2-in-1 เจาะกลุ่มครีเอเตอร์

เอซุส (ประเทศไทย) ประกาศวางจำหน่าย ASUS ProArt PZ14 (HT7407) โน้ตบุ๊ก 2-in-1 ระดับพรีเมียม ชูจุดเด่นดีไซน์บางเบา ขับเคลื่อนด้วย Snapdragon X Elite ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ นักวาดภาพดิจิทัล ช่างภาพ ในราคา 89,990 บาท
ASUS ProArt PZ14 มาพร้อมชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon X2 Elite ทำงานร่วมกับ NPU Qualcomm Hexagon ให้พลังประมวลผล AI สูงสุด 80 TOPS เสริมทัพด้วย RAM LPDDR5X ขนาด 32GB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 512GB ขณะที่กราฟิกเป็น Qualcomm Adreno GPU ที่ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการ์ดจอแยก มอบความเร็วและประหยัดพลังงานเพื่อการตัดต่อวิดีโอ หรือจัดการไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ได้ตลอดวัน
วัสดุตัวเครื่องผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยด้วยกระบวนการ CNC ในสี Nano Black พร้อมเทคโนโลยี Smudge-Free ลดรอยนิ้วมือ โดยมีความบาง 9 มิลลิเมตร และน้ำหนัก 0.79 กิโลกรัม (เฉพาะตัวแท็บเล็ต) ผ่านมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP52 และผ่านการทดสอบความทนทานมาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ MIL-STD 810H
นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานที่หลากหลายผ่านอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในชุด ทั้งคีย์บอร์ดบลูทูธแบบถอดแยกได้, เคสขาตั้งแม่เหล็กที่ปรับได้ทั้งโหมดโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และแนวตั้ง (Portrait) พร้อมรองรับปากกา ASUS Pen 3.0 ที่รองรับแรงกด 4,096 ระดับ สำหรับงานวาดภาพที่แม่นยำ
หน้าจอของ ProArt PZ14 เป็นจอสัมผัส ASUS Lumina Pro OLED ขนาด 14 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ความละเอียด 3K (2880 x 1800) อัตรารีเฟรช 144Hz ความสว่างสูงสุด 1,000 nits (HDR) รองรับมาตรฐานสี 100% DCI-P3 และยังรองรับ Dolby Vision, Dolby Atmos สำหรับระบบเสียงรอบทิศทาง
ตัวเครื่องติดตั้งกล้องหน้าความละเอียด 8MP พร้อมระบบอินฟราเรด (IR) รองรับ Windows Hello และกล้องหลังความละเอียด 13MP รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ด้านพอร์ตเชื่อมต่อจัดเต็มด้วย USB 4.0 Gen 3 Type-C จำนวน 2 พอร์ต (ความเร็วสูงสุด 40Gbps) และช่องอ่านการ์ด SD Express 7.0 สำหรับช่างภาพ
ASUS ProArt PZ14 รุ่น HT7407NA-SN027WA วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคา 89,990 บาท มาพร้อมการรับประกันระดับพรีเมียม บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมถึงบ้าน 3 ปี, ประกันระหว่างประเทศ 3 ปี และประกันอุบัติเหตุ Perfect Warranty 1 ปีแรก