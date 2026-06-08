ทรู เสริมสัญญาณ 5G หนุนพาเหรดสีรุ้ง Bangkok Pride 2026

ทรู คอร์ปอเรชั่น เพิ่มความพร้อมเครือข่ายหนุนงาน Bangkok Pride 2026 วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เสริมสัญญาณ True5G ด้วยการติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Temp Site) และรถสถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) ครอบคลุมตลอดเส้นทางพาเหรดจากช่องนนทรี–สีลม–ศาลาแดง–อังรีดูนังต์–สยาม–พระราม 1 พร้อมเปิด War Room ที่ Business Network Intelligence Center (BNIC) โดยนำ AI Autonomous Network มาบริหารและดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ True Alpha Hub ยังเตรียมจัดกิจกรรม “Co-Playing Space” เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมชวนให้ทุกคนมาร่วมแสดงออกอย่างอิสระ เฉลิมฉลองความหลากหลายและสนับสนุนแนวคิด “LOVE is Always True” และ “ทุกความรักเป็นจริงได้”
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เสริมโครงข่าย 5G และ 4G เพิ่มเติมด้วยการติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Temp Site) และรถสถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) ในพื้นที่จัดงานสำคัญ พร้อมอัปเกรดสถานีฐาน เพิ่มความจุ และปรับค่าพารามิเตอร์สัญญาณให้เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงเทศกาล เพื่อรองรับการใช้งานดาต้าปริมาณสูงจากผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดย War Room ที่ BNIC จะทำงานร่วมกับ AI ระบบ Autonomous Network เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการเครือข่ายแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้การสื่อสาร การแชร์ภาพ วิดีโอ และการไลฟ์สตรีมกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการเฉลิมฉลอง
การเสริมความพร้อมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงคุณภาพเครือข่ายที่ลูกค้าไว้วางใจ หลังทรู คอร์ปอเรชั่น คว้าอันดับ 1 ด้านคุณภาพเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ประจำปี 2025 จาก nPerf สถาบันทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส โดยทรูมูฟ เอช ครองอันดับ 1 เครือข่ายมือถือ 10 ปีต่อเนื่อง ขณะที่ทรูออนไลน์ ครองอันดับ 1 อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 6 ปีซ้อน สะท้อนการพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัล
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งเครือข่ายมือถือและบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านคอนเทนต์ดิจิทัล บริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเติบโต ควบคู่กับการผสานศักยภาพเครือข่ายเข้ากับนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งและครบวงจร รองรับทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจ พร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการแข่งขันเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลกและการก้าวสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ
เชื่อมทุกหัวใจ ร่วมส่งต่อพลังแห่ง Pride Month
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ย้ำจุดยืน “LOVE is Always True” เพราะเชื่อว่าทุกความรักเป็นจริงได้” ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์พิเศษตลอดเดือนแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อร่วมส่งต่อพลังแห่งความเท่าเทียม การยอมรับในความหลากหลาย และการเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ โดย True Alpha Hub สยามสแควร์ ซอย 3 ได้เนรมิต “Co-Playing Space” พื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมืองที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้ปล่อยพลัง แสดงออกอย่างอิสระ และร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายอย่างมีสีสัน พร้อมเชื่อมทุกโมเมนต์แห่งความสุขและแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัดตลอด Pride Month นี้
ชวนทุกคนร่วมสนุกกับ Pride Photo Frame ดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วง Pride Month ในราคา 160–180 บาท และประสบการณ์ Interactive ที่ทุกภาพถ่ายสามารถแสดงผลบน Giant Rubic Screen ใจกลางสยาม เพื่อสะท้อนตัวตนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน
นอกจากนี้ ยังมีเมนูพิเศษต้อนรับ Pride Month ได้แก่ “Pride in Paradise” ที่ True Alpha Hub และ “Rainbow Cake” ที่ TrueSphere ทุกสาขา ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อร่วมเติมสีสันและสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้กับทุกความหลากหลาย
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังเดินหน้าสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับทุกตัวตน ไม่เพียงเฉพาะกับลูกค้า แต่รวมถึงพนักงานภายในองค์กร ผ่านนโยบายและสวัสดิการที่ไม่จำกัดเพศ อาทิ สิทธิ์ลาพักอยู่ด้วยกันสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน สิทธิ์ลาป่วยเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศ และสิทธิ์ลาแต่งงานภายใต้สมรสเท่าเทียม พร้อมยืนยันจุดยืนในการไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติจากการแสดงออกทางเพศหรือรสนิยมทางเพศในทุกรูปแบบ
เพราะ True5G ไม่ได้เพียงเชื่อมคนกับโลก แต่ยังเชื่อมถึงหัวใจ ความรู้สึก และตัวตนของทุกคน เพื่อให้ Pride Month นี้ และทุกเดือนของทุกคน เต็มไปด้วยความหมาย พร้อมสนับสนุนให้ทุกความรักเป็นจริงได้ เพราะ “LOVE is Always True”