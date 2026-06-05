ทรู ยกระดับ “E-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ผนึกพันธมิตรเพิ่มจุดทิ้งใกล้ตัว ค้นหาง่ายผ่าน True App พร้อมสะสมแต้มรับรางวัล

วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.” ตอกย้ำว่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัว และการดูแลโลกให้ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น คือภารกิจร่วมที่ทุกคนต้องลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์จริง โดยเฉพาะการจัดการ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หรือ E-Waste หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมยุคดิจิทัลที่เติบโตเร็วและอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด ปัจจุบันทั่วโลกมี E-Waste เกิดขึ้นกว่า 60 ล้านตันต่อปี หรือเทียบเท่าเราต้องปลูกต้นไม้ทดแทน 660,089 ล้านต้น ขณะที่ประเทศไทยมี E-Waste มากกว่า 4 แสนตันต่อปี หรือเทียบเท่าเราต้องปลูกต้นไม้ทดแทน 4,258 ล้านต้น แต่มีเพียงราว 20% เท่านั้นที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือยังถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป เสี่ยงให้สารพิษและโลหะหนักรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และย้อนกลับมากระทบสุขภาพของเราทุกคน
เพราะทุกการทิ้ง “ถูกที่” สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อโลกได้จริง ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงชวน 10 พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ ร่วมส่งต่อพลังบวกผ่านโครงการ “E-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” บน True App ที่ทำให้การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้น คุ้มค่าขึ้น และดีต่อใจยิ่งขึ้น ตั้งแต่ค้นหาจุดทิ้งใกล้ฉัน ทิ้งปุ๊บ รู้ผลปั๊บ วัดผลลดโลกร้อนแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงแลกรับ Rewards จากแบรนด์ชั้นนำ ครบจบในแอปเดียว ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนพลังของภาคธุรกิจในการร่วมกันสร้างพฤติกรรมใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม โดยทรู ใช้ศักยภาพของ True App เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มกลาง เชื่อมโยงจุดรับทิ้ง E-Waste ทั่วประเทศ ระบบวัดผล Impact และสิทธิประโยชน์จากพันธมิตร เพื่อทำให้การดูแลโลกไม่ใช่เพียง “หน้าที่” แต่เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเริ่มได้ง่าย เห็นผลได้จริง และได้รับแรงจูงใจมากขึ้นจากสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในวันที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ความยั่งยืนก็ควรถูกออกแบบและบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเช่นเดียวกัน ผ่านระบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ ลงมือทำได้ง่าย และเห็นผลลัพธ์ได้จริง อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดผลในวงกว้างไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยพลังความร่วมมือของทั้ง Ecosystem ทรู จึงชวน 10 พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำมาร่วมส่งต่อพลังบวก และใช้ศักยภาพของ True App เป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงลูกค้า จุดรับทิ้ง E-Waste ระบบวัดผล Impact และสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ เพื่อทำให้การทิ้ง E-Waste อย่างถูกวิธีเป็นเรื่องง่ายขึ้น น่าสนใจขึ้น และสร้างคุณค่ากลับคืนให้ทั้งลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทรู เชื่อว่านวัตกรรมดิจิทัล คือหนึ่งในกลไกสำคัญในการเชื่อมความร่วมมือ จุดประกายความตระหนักรู้ของผู้บริโภคอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนได้ โดยเฉพาะการยกระดับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้ในทุกวัน ความร่วมมือครั้งนี้ จึงไม่เพียงช่วยเพิ่มทางเลือกและสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทรูและดีแทค แต่ยังสะท้อนพลังของภาคธุรกิจที่ร่วมกันเปลี่ยนการกระทำเล็กๆ ของผู้บริโภค ให้กลายเป็นพลังบวกที่ขยายผลได้ในวงกว้าง เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”
เปิด 5 Highlights ประสบการณ์ใหม่ทิ้ง E-Waste ถูกที่ ดีต่อใจ บน True App
ที่ผ่านมา ทรู เปิดจุดรับทิ้ง ณ ทรูช็อปและศูนย์บริการดีแทคกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ พร้อมขยายสู่รูปแบบสัญจร รับ e-Waste ถึงที่ ในชุมชนและพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และล่าสุดได้ยกระดับโครงการ ‘E-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ’ ไปอีกขั้นบน True App ที่เชื่อมทุกขั้นตอนของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน Digital Ecosystem เดียว ได้แก่
1. หาง่าย — ค้นหาจุดรับทิ้ง E-Waste ที่สะดวกที่สุด ทั้งทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ ทรูสเปซ และศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ
2. วัดผลเรียลไทม์ — ระบบคำนวณผลการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ทันที ทำให้เห็นผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีส่วนร่วมจริง
3. สะสมแต้ม “ดีต่อใจ” — มีระบบบันทึกประวัติการทิ้ง E-Waste และ Impact ส่วนบุคคล ให้ภูมิใจกับทุกการทิ้ง = การมีส่วนร่วมเพื่อโลกที่ยั่งยืน
4. ส่งต่อพลังบวก — สามารถแชร์เรื่องราวดีๆ สู่โซเชียล เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง
5. เลือก Drop for Reward โดนใจ — แลกรับสิทธิประโยชน์จาก 10 พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำผ่าน True App ได้ทันที
ทิ้งปุ๊ป เลือกรับปั๊ป สิทธิพิเศษจาก 10 แบรนด์ดัง
ลูกค้าทรูและดีแทค สามารถจัดการทุกขั้นตอนของการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย สะดวก และดีต่อใจยิ่งกว่าเดิม พร้อมแลกรับของรางวัล “Drop for Reward” บน True App ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2569 ได้แก่
1. DUNKIN' – รับฟรีโดนัท 1 ชิ้น (ราคา 32 บาท)
2. OfficeMate – ส่วนลด 120 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
3. SCG HOME – ส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบทุกๆ 3,000 บาท
4. Oriental Princess – ซื้อ 1 แถม 1 กันแดด Natural Sunscreen Perfect Matte Milk for Face SPF50 (มูลค่า 715 บาท)
5. Spa Cenvaree – รับส่วนลด 35% ทรีทเม้นท์ทุกรายการ
6. PAUL – ซื้อเซ็ต Sweet (ราคาปกติ 385 บาท) และเซ็ต Savory (ราคาปกติ 460 บาท) ในราคาเพียง 179 บาท โดยเลือกได้ 2 เมนู Viennoiserie หรือ Savory Croissant อย่างละ 1 ชิ้น
7. Sukishi Korean Charcoal Grill – รับฟรี ยำปลาแซลมอน 1 จาน มูลค่า 230 บาท เมื่อรับประทานอาหาร Sukishi สุข Overload ทุกระดับ หรือ A La Carte ครบ 250 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (ยอดก่อนหักส่วนลด)
8. TrueCoffee – อัปไซส์ฟรี เมนูเครื่องดื่ม Boran (จาก ไซส์ R เป็น ไซส์ L) มูลค่า 15 บาท
9. OneOne – รับฟรี 5 OOC (ระบบเติมเงิน OneOne Credit) สำหรับเกมเมอร์ลูกค้าใหม่
10. SF Cinema – รับฟรี SF+ Package เมื่อร่วมกิจกรรม e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2569 นี้ ทรู ชวนทิ้ง E-Waste ถูกที่ ดีต่อใจ ง่ายๆ ผ่าน True App ทั้งสมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก รวมถึงอุปกรณ์ IoT ที่เลิกใช้งาน เพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 100% และร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://true.th/campaign/e-waste