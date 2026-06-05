ส่ง POCO C81 Pro จอใหญ่ 6.9 นิ้ว แบต 6,000mA เริ่ม 3,299 บาท

POCO ประกาศเปิดตัว POCO C81 Pro สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากตระกูล C-Series ชูจุดเด่นหน้าจอขนาดใหญ่ แบตเตอรี่อึด และเป็นครั้งแรกของซีรีส์ที่ได้ใช้งานระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด Xiaomi HyperOS 3 อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ AI ในราคาช่วงเปิดตัว 3,299 บาท
POCO C81 Pro มาพร้อมกับการอัปเกรดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นถึง 6.9 นิ้ว มอบประสบการณ์ความบันเทิงอย่างเต็มอิ่ม รองรับอัตรารีเฟรชเรทสูงสุด 120Hz และดันความสว่างสูงสุดแบบ HBM ได้ถึง 800 nits ช่วยให้การใช้งานกลางแจ้งคมชัดหมดกังวล
อีกจุดเด่นสำคัญคือการใส่เทคโนโลยี Wet Touch Technology 2.0 ทำให้หน้าจอยังคงตอบสนองได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะที่นิ้วเปียกหรือมีความมัน พร้อมผ่านการรับรองมาตรฐานถนอมสายตาจาก TÜV Rheinland ถึง 3 รายการ
ด้านประสิทธิภาพตอบโจทย์สายใช้งานหนักด้วยแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 6000mAh สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 2 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และมีความทนทานสูง แม้ผ่านการชาร์จไปแล้วกว่า 1,000 รอบ ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Octa-core ทำงานร่วมกับหน่วยความจำ LPDDR4X + UFS 2.2 และรองรับเทคโนโลยีขยาย RAM (Memory Extension) สูงสุดเป็น 8GB
นอกจากนี้ ยังยกระดับความฉลาดด้วยระบบปฏิบัติการ Xiaomi HyperOS 3 รุ่นใหม่ล่าสุด รวบรวมฟีเจอร์ระดับเรือธงมาให้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Google Gemini, Circle to Search, Xiaomi HyperIsland (แถบแจ้งเตือนอัจฉริยะ) และระบบเชื่อมต่อระบบนิเวศ Xiaomi Interconnectivity
แม้จะให้แบตเตอรี่มาขนาดใหญ่ แต่ POCO C81 Pro มีความบางของตัวเครื่องเพียง 8.15 มิลลิเมตร และน้ำหนัก 208 กรัม ฝาหลังโดดเด่นด้วยดีไซน์วงแหวนกล้องแบบเงางาม ตัวกล้องหลักเป็นกล้องคู่ AI ความละเอียด 13MP ที่อัปเกรดเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้น รับแสงได้ดีขึ้น 13% พร้อมโหมด Night Mode และ HDR ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง
ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ให้มาที่ความละเอียด 8MP พร้อมโหมดบิวตี้ที่เป็นธรรมชาติ ขณะที่ระบบเสียงสามารถเปิดโหมดเร่งความดังได้สูงสุดถึง 200% เพิ่มความสะใจในการดูหนังและเล่นเกม
POCO C81 Pro มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีเขียว, สีดำ, และสีทอง โดยเปิดราคารอบ Early Bird พิเศษตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2569 รุ่น 4GB + 64GB: ราคาพิเศษ 3,299 บาท (จากราคาปกติ 3,999 บาท) รุ่น 6GB + 128GB: ราคาพิเศษ 3,699 บาท (จากราคาปกติ 4,499 บาท) และ รุ่น 6GB + 256GB: ราคาพิเศษ 4,299 บาท (จากราคาปกติ 5,199 บาท)