โซนี่ ฉลอง 10 ปี เปิดหูฟังรุ่นพิเศษ “1000X THE COLLEXION”

โซนี่ ไทย ประกาศรุกตลาดเครื่องเสียงระดับพรีเมียม ด้วยการเปิดตัว “1000X THE COLLEXION” หูฟังรุ่นพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของตระกูล 1000X Series ชูจุดเด่นด้วยงานดีไซน์คราฟต์ วัสดุระดับไฮเอนด์ และเทคโนโลยีเสียงขั้นสูง พร้อมสีใหม่ “Sandstone” WH-1000XM6
1000X THE COLLEXION ถูกออกแบบและปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อยกระดับความหรูหราและความสบายในการสวมใส่ไปอีกขั้น บริเวณก้านคาดศีรษะเลือกใช้โลหะคุณภาพสูงที่ผ่านกระบวนการพ่นผิวแบบ Matte Sandblasted ตัดกับพื้นผิวขัดเงาด้วยมือโดยช่างฝีมือเฉพาะทาง ผสานเข้ากับวัสดุหนังสังเคราะห์สัมผัสนุ่มพิเศษ
นอกจากนี้ยังออกแบบปุ่มควบคุมและช่องไมโครโฟนให้กลมกลืนไปกับตัวหูฟังเพื่อคงความสวยงามในทุกมิติ โดยมีให้เลือกทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สี Platinum และสี Black พร้อมเพิ่มความโดดเด่นด้วยรายละเอียดเมทัลลิกอย่างมีระดับ
ในส่วนของประสิทธิภาพเสียง โซนี่ได้ปฏิวัติโครงสร้างภายในใหม่ด้วยชุดไดรเวอร์แบบพิเศษที่มาพร้อมขอบไดอะแฟรมแบบนุ่ม และโดมความแข็งแรงสูงที่พัฒนาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตแบบทิศทางเดียว ถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้อย่างแม่นยำ ทั้งการแยกเสียงเครื่องดนตรีและเสียงร้องที่คมชัด พร้อมให้มิติเสียงที่กว้างและสมจริงยิ่งขึ้น
โซนี่ยังได้ร่วมมือกับทีมวิศวกรมาสเตอริงเจ้าของรางวัลและผู้เข้าชิงรางวัล GRAMMY เพื่อร่วมปรับแต่งคุณภาพเสียงของหูฟังรุ่นนี้โดยเฉพาะ ทำให้สามารถถ่ายทอดเสียงร้องได้อย่างนุ่มนวลและมอบไดนามิกเสียงที่ตรงตามเจตนารมณ์ของศิลปิน
นอกจากนี้ “1000X THE COLLEXION” ยังเป็นหูฟังรุ่นแรกที่มาพร้อมเทคโนโลยี DSEE Ultimate ซึ่งใช้ Edge-AI ในการอัปสเกลไฟล์เพลงดิจิทัลที่ผ่านการบีบอัดแบบเรียลไทม์ ช่วยกู้คืนรายละเอียดเสียงที่สูญหายให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด พร้อมยกระดับประสบการณ์เสียง Spatial Audio ด้วยฟีเจอร์ 360 Reality Audio
พร้อมกันนี้ โซนี่ได้เปิดตัวหูฟังตัดเสียงรบกวนระดับพรีเมียมรุ่นยอดนิยมอย่าง WH-1000XM6 ในสีใหม่ล่าสุด “Sandstone” ซึ่งถือเป็นตัวเลือกสีลำดับที่ 5 ของไลน์อัปนี้ โดยมาในโทนสีธรรมชาติอันอบอุ่น ถ่ายทอดความเรียบหรูอย่างมีสไตล์ แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพเสียงและระบบตัดเสียงรบกวนระดับชั้นนำอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ได้อย่างครบถ้วน ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาหูฟังที่ผสานทั้งแฟชั่นและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว
ทั้งนี้ “1000X THE COLLEXION” วางจำหน่ายในราคา 21,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สี Platinum และสี Black รับประกันเพิ่มเป็น 27 เดือน เมื่อซื้อและลงทะเบียนสินค้าระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ส่วนหูฟัง WH-1000XM6 สีใหม่ “Sandstone” วางจำหน่ายในราคา 15,990 บาท