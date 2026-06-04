AIS Business ควง ไมโครซอฟท์ ออกแพ็ก “AI Ready for SMEs” ผลักดัน 3 กลยุทธ์ ขับเคลื่อนผู้ประกอบการ

AIS Business ร่วมมือ ไมโครซอฟท์ เปิดโครงการ AI Ready for SMEs ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีจำนวนกว่า 3.13 ล้านราย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ระดับโลกได้อย่างปลอดภัยและเป็นรูปธรรม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านแพ็กเกจที่ครอบคลุม พัฒนาทักษะ และนำเสนอโซลูชัน AI Agents พร้อมใช้งาน
ภูผา เอกะวิภาต หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า SMEs คือกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย ทั้งในแง่การสร้างรายได้ การจ้างงาน และการขับเคลื่อน GDP ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผสานศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ (National Digital Infrastructure) เข้ากับ AI ระดับโลก เพื่อทำให้ AI เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย ใช้งานได้จริง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ประกอบการทุกระดับอย่างยั่งยืน
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และตลาดใหม่ กล่าวเสริมว่า ในยุค AI ความได้เปรียบทางธุรกิจไม่ได้วัดจากขนาดขององค์กร แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการปรับตัว ในอดีต SMEs อาจมีข้อจำกัดเรื่องทักษะหรือทรัพยากร แต่เทคโนโลยี AI กำลังลบข้อจำกัดเหล่านั้น ช่วยให้ลดต้นทุนและตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น
“ไมโครซอฟท์เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเปลี่ยนศักยภาพของ SMEs ไทย ให้เป็นผลลัพธ์ที่วัดได้จริงในโลกธุรกิจ เพราะ SMEs ไม่สามารถอยู่เฉยๆ แล้วรอดได้ ทำให้ AI จะมีบทบาทสำคัญมากๆ ที่จะทำให้เกิดความต่าง ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือบริการที่แตกต่าง“
สำหรับ 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1. แพ็กเกจที่ครอบคลุมเพื่อ SMEs (SME AI Ready) นำเสนอแพ็กเกจที่รวม Microsoft 365 และ Copilot เข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานยุคใหม่ มีบริการหลังการขายจากทีมผู้เชี่ยวชาญ AIS Service Desk ผ่าน Hotline 1740 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้า 1,000 รายแรกที่สมัครแพ็กเกจ Copilot ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กชอปฟรี และหากสมัครตั้งแต่ 10 ไลเซนส์ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ฝึกอบรมถึงที่ออฟฟิศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ถัดมาคือ 2. การพัฒนาทักษะ AI ให้ SMEs ทั่วประเทศ ด้วยการเดินสายโรดโชว์ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศ ตั้งเป้าเสริมความรู้ด้าน AI ให้ผู้ประกอบการกว่า 700 ราย ภายในสิ้นปี 2569 พร้อมนำหลักสูตรระดับโลกจากโครงการ Microsoft Elevate มาไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ AIS ให้ผู้ประกอบการเลือกเรียนรู้ได้ตามความต้องการของธุรกิจ
ปิดท้ายด้วย 3. SME AI Agent โซลูชัน AI พร้อมใช้เฉพาะธุรกิจ โดย AI Agent Template จะช่วยให้ SMEs สามารถสร้างและปรับแต่งเอเจนต์เฉพาะทางบน Copilot ได้เอง นำร่องด้วย Business Assistant AI โซลูชันช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและให้คำแนะนำแก่เจ้าของธุรกิจเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น ก่อนขยายผลไปยังฟังก์ชันงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) การเงิน รวมถึงการพัฒนา AI Agent สำหรับภาคโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
สุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้มุมมองเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้ SMEs ไทย สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีระดับนานาชาติ
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SMEs คิดเป็นสัดส่วนกว่า 99.7% ของธุรกิจทั้งหมด และคิดเป็น 70% ของการจ้างงาน แต่สามารถสร้างรายได้คิดเป็น 35% ของ GDP ประเทศไทยเท่านั้น การมี AI เข้ามาจะช่วยสร้างโอกาสให้ SMEs ได้เติบโต โดยเฉพาะใน 4 อุตสาหกรรม ทัังธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว ธุรกิจการผลิต และอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ
สำหรับโครงการ “AI Ready for SMEs” พร้อมเปิดให้บริการและจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ 8 มิถุนายน ถึง กันยายน 2569 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/business/sme/sme-campaign/sme-ai-ready