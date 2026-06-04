ทรูคว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย ตอกย้ำผู้นำ Retail Experience สาย Telco-Tech รายแรกของไทย

ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Retail Experience ของประเทศไทย คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Retail Asia Awards 2026 ได้แก่ Experiential Retail Store of the Year – Thailand จาก True Alpha Hub และ รางวัล Store Design of the Year – Thailand จาก True Branding Shop สยามพารากอน สะท้อนความสำเร็จของทรูในการทรานส์ฟอร์มร้านค้าให้ก้าวข้ามบทบาทของจุดให้บริการ สู่การเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี และคอมมูนิตี้ ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโลกดิจิทัลอย่างมีความหมาย
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้เป็นหัวใจของธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Human-Centric Retail Experience ที่เป็นแกนหลักในการออกแบบทุกมิติ ทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจ รูปแบบพื้นที่ บริการ เทคโนโลยี ดีไซน์ และทุก Touchpoints ของประสบการณ์ลูกค้า เพื่อให้ร้านทรูไม่ใช่เพียงสถานที่ซื้อสินค้าและใช้บริการ แต่เป็นพื้นที่ที่ลูกค้าได้สัมผัส เชื่อมโยง และได้รับแรงบันดาลใจ จากเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
โดย คุณสุจิตรา อมิตรพ่าย หัวหน้าสายงานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ทรู รีเทลช็อป พร้อม คุณภากร มหพันธ์ สถาปนิกผู้ออกแบบและผู้ก่อตั้งบริษัท M Space เป็นผู้แทนรับรางวัลในงาน Retail Asia Awards 2026 ณ ประเทศสิงคโปร์ เวทีรางวัลด้านค้าปลีกชั้นนำของเอเชียที่ยกย่ององค์กรค้าปลีกที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
คุณสุจิตรา อมิตรพ่าย หัวหน้าสายงานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ทรู รีเทลช็อป กล่าวว่า “การคว้า 2 รางวัลจากเวที Retail Asia Awards 2026 ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของทรู และเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคนที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐาน Retail Experience ของไทยสู่เวทีระดับเอเชีย รางวัลครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงความสวยงามของดีไซน์หรือความล้ำหน้าของเทคโนโลยี แต่เป็นบทพิสูจน์ของความเชื่อที่ทรูยึดมั่นมาโดยตลอดว่า ประสบการณ์ที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ทุกพื้นที่ของร้านทรูถูกออกแบบจากคำถามสำคัญว่า เราจะทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษขึ้น สะดวกขึ้น เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นและได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้นได้อย่างไร ตั้งแต่การออกแบบร้าน การคัดสรรเทคโนโลยี การบริการ ไปจนถึงทุกรายละเอียดของ Touchpoint เราต้องการให้ร้านทรูเป็นมากกว่าช็อป แต่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ True ที่ไม่เพียงนำเทคโนโลยีมาสู่ผู้คน แต่ส่งมอบประสบการณ์ด้วยความเข้าใจและหัวใจ รางวัลจากเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เราก้าวต่อไปในการสร้างสรรค์ Retail Transformation เพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่ของ Retail Experience ให้กับประเทศไทยและภูมิภาค พร้อมยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสู่เวทีโลกต่อไป”
True Branding Shop สยามพารากอน: ดีไซน์ร้านต้นแบบที่ยกระดับ Everyday Living Experience
สำหรับรางวัล Store Design of the Year – Thailand 2026 จาก True Branding Shop สยามพารากอน สะท้อนความโดดเด่นของร้านต้นแบบแห่งอนาคตที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Organic Sustainability ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ “Everyday Living Experience” ที่เชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืน บนพื้นที่กว่า 512 ตารางเมตร ใจกลางสยามพารากอน ร้านแห่งได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์กด้านนวัตกรรมที่ผสานความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเข้ากับความอบอุ่นของธรรมชาติ ผ่านเส้นสาย Organic Form โทนสีธรรมชาติ วัสดุที่สะท้อนความยั่งยืน และระบบไฟ LED ดิจิทัลที่หลอมรวมเข้ากับงานออกแบบภายในได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
พื้นที่ที่ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัส ทดลอง และใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีได้จริง
ภายในร้านประกอบด้วยพื้นที่หลักที่ตอบโจทย์ประสบการณ์ลูกค้าอย่างครบมิติ ทั้งโซนจัดแสดงแก็ดเจ็ตและไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี พื้นที่กิจกรรมชุมชน Event & Innovation Space รวมถึงบริการระดับพรีเมียมภายใต้ TrueSphere ที่มอบประสบการณ์ Personalized Service และ Premium Hospitality สำหรับลูกค้าคนสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ Town Hall ใจกลางร้านที่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับเวิร์กช็อป นิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัส ทดลอง และเข้าใจเทคโนโลยีระดับโลกได้จริงในทุกวัน
โครงการนี้ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการในด้านความโดดเด่นของการออกแบบที่แตกต่างจากมาตรฐานร้านค้าปลีกทั่วไป ทั้งในมิติของนวัตกรรม ความเป็นเอกลักษณ์ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ และศักยภาพในการต่อยอดสู่ The New Concept Store ของทรูในทำเลศักยภาพอื่น ๆ ในอนาคต
True Alpha Hub: Experience Destination ของคนรุ่นใหม่ใจกลางสยาม
ขณะที่รางวัล Experiential Retail Store of the Year – Thailand 2026 จาก True Alpha Hub เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของทรูในการเปลี่ยนนิยามของ Retail จาก “ร้านค้า” สู่ Experience Destination สำหรับคนรุ่นใหม่ใจกลางสยาม ภายใต้แนวคิด “Z-nomenon Alpha Ready” ที่เชื่อว่าพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ต้องเป็นมากกว่าสถานที่ให้บริการ แต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดให้ทุกคนได้ค้นหา ทดลอง สร้างสรรค์ และแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่
Cultural Playground ที่เชื่อมโลกดิจิทัล โลกจริง และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน
True Alpha Hub ถูกออกแบบให้เป็น Cultural Playground สำหรับ Gen Z และ Gen Alpha โดยผสานโลกดิจิทัลและโลกกายภาพเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านอาคาร 4 ชั้นที่ประกอบด้วย Experience Rooms มากกว่า 10 รูปแบบ อาทิ สตูดิโอกรีนสกรีน ห้องเกมธีมพิเศษ พื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะ พื้นที่ Live, Gaming, Art, Music และ Community Space ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
5G, AI และ Interactive Screen เปลี่ยนหน้าร้านให้เป็นเวทีของครีเอเตอร์ยุคใหม่
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือจออินเทอร์แอ็กทีฟของอาคารที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและครีเอเตอร์สามารถถ่ายทอดการแสดงของตนแบบสดขึ้นบนตัวอาคาร เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นเวทีแห่งการแสดงออกแบบเรียลไทม์ พร้อมใช้ศักยภาพของเครือข่าย 5G ส่วนตัวที่ผสาน AI เพื่อรองรับประสบการณ์ค่าความหน่วงต่ำ ทั้งการถ่ายทอดสดระดับมืออาชีพและการเล่นเกมบนคลาวด์ สะท้อนบทบาทของทรูในการนำเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้คนและคอมมูนิตี้
Community-Driven Retail ที่สร้างทั้งการรับรู้ การมีส่วนร่วม และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
True Alpha Hub ยังสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ทั้งในด้านการรับรู้และการมีส่วนร่วม โดยภายใน 4 สัปดาห์แรกหลังเปิดให้บริการ มียอดรับชมบน TikTok สูงถึง 4.7 ล้านวิว ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านวิวในเวลาต่อมา พร้อมยอดการมองเห็นผ่านอาคารกว่า 150,000 ครั้งต่อวัน และช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการร้านขึ้นถึง 25% สะท้อนพลังของ Community-Driven Retail ที่สามารถเชื่อมโยงแบรนด์ เทคโนโลยี และผู้คนเข้าด้วยกันอย่างทรงพลัง
Retail Asia Awards 2026 เป็นหนึ่งในเวทีรางวัลด้านค้าปลีกที่ทรงเกียรติที่สุดของเอเชีย ซึ่งยกย่ององค์กรค้าปลีกที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ความเป็นเลิศในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การคว้า 2 รางวัลในครั้งนี้จึงไม่เพียงตอกย้ำศักยภาพของทรูในฐานะผู้นำ Telco-Tech Company ของไทย แต่ยังสะท้อนทิศทางใหม่ของธุรกิจค้าปลีกที่ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจมนุษย์ เทคโนโลยี และประสบการณ์ที่มีความหมาย โดยทรูพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ Retail Experience รูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยสู่ระดับภูมิภาคและเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง