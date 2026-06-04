Samsung Health อัปเดตใหญ่ ผสาน AI เป็นคู่หูดูแลสุขภาพ

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ อัปเดตแอปพลิเคชัน Samsung Health เตรียมรับการมาของ Galaxy Watch เจเนอเรชันใหม่ ยกระดับให้อุปกรณ์สวมใส่กลายเป็น "พันธมิตรด้านสุขภาพอัจฉริยะ" ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI เปลี่ยนข้อมูลสุขภาพให้กลายเป็นคำแนะที่เข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้
ฮอน ปาร์ค (Hon Pak) รองประธานอาวุโสและหัวหน้าทีม Digital Health กลุ่มธุรกิจ Mobile eXperience (MX) ของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ กล่าวว่า Samsung Health กำลังพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพที่วัดโดย Galaxy Watch เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจาก AI ทำให้ผู้ใช้เข้าใจสภาวะทางร่างกายและจิตใจของตนเองได้ง่ายและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
“ซัมซุงจะเดินหน้าขยายประสบการณ์การจัดการสุขภาพเชิงรุกและเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความแข็งแกร่งของ Galaxy Ecosystem และนวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัล"
การอัปเดตในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แม่นยำและตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ประกอบด้วย 4 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่
1.Vitals (ทำความเข้าใจสัญญาณชีพ) ระบบจะวิเคราะห์สัญญาณทางชีวภาพสำคัญ 5 ประการในช่วงเวลานอน ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ, ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, อุณหภูมิผิวหนัง และระดับออกซิเจนในเลือด โดยเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐานขณะพักจริง (True Resting Baseline) และจะแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบค่าที่เบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น เพื่อลดความรำคาญจากการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
2.Heart Health Score (ยกระดับสุขภาวะในระยะยาว) ต่อยอดจากฟีเจอร์ Vascular Load โดยนำข้อมูลการนอนหลับ ความเครียด กิจกรรม และองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition) มารวมกันเป็นคะแนนเดียว เพื่อแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมใดส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว
3.Daily Cardio Load (ออกแบบการคาร์ดิโอที่ชาญฉลาด) วัดความเครียดสะสมของระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยคำนวณภาระงานรายวัน (Daily Load) และความสามารถในการฝึกซ้อมสูงสุด (Maximum Training Capacity) เพื่อแนะนำเป้าหมายและเวลาพักที่เหมาะสม ป้องกันการบาดเจ็บหรือภาวะหมดไฟ (Burnout)
4.Fitness Index (ติดตามความก้าวหน้าอย่างราบรื่น) วิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย เช่น ค่า VO2 max อัตราการเต้นของหัวใจ และจำนวนก้าว เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใช้อื่น ๆ เพื่อระบุจุดแข็งจุดอ่อน และนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละคน
เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น Samsung Health ได้ปรับปรุงอินเตอร์เฟสใหม่บนหน้า Home โดยแบ่งออกเป็น 5 แกนหลัก คือ สุขภาพการนอน (Sleep), การเคลื่อนไหว (Activity), โภชนาการ (Nutrition), ระดับความเครียด (Mindfulness) และสัญญาณชีพ (Vitals) ซึ่งจะทำงานร่วมกับ "คะแนนพลังงาน" (Energy Score) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้เห็นความเชื่อมโยงของกิจวัตรแต่ละด้านได้ทันทีในที่เดียว
นอกจากนี้ ยังมีการอัปเดตฟีเจอร์เชิงลึกอื่น ๆ เช่น Antioxidant Index และ AGEs index ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อจัดเก็บข้อมูลการตอบสนองของร่างกายต่ออาหารและไลฟ์สไตล์ในระยะยาว รวมถึงฟีเจอร์ Hearing Health ที่ช่วยตรวจสอบเสียงรบกวนรอบข้างผ่าน Galaxy Watch เพื่อปกป้องระบบการได้ยินของผู้ใช้งาน
ทั้งนี้ ฟีเจอร์สุขภาพที่ประกาศใหม่ทั้งหมดจะเปิดให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ร่วมกับการเปิดตัวสมาร์ทวอทช์ Galaxy Watch รุ่นใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างไร้รอยต่อบนสมาร์ทโฟน Galaxy และอุปกรณ์ในอีโคซิสเต็มของซัมซุง