ROG ฉลอง 20 ปี เผยไลน์อัป "Edition 20" และเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่

ASUS Republic of Gamers (ROG) ประกาศฉลองครบรอบ 20 ปีในงาน Computex 2026 เปิดตัวบูธ "ROG Lab" นำเสนอประสบการณ์เกมมิ่งยุคถัดไปที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน "Edition 20" และทัพเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตระกูลปี 2026
สำหรับ บูธ ROG ปีนี้มาในคอนเซปต์ห้องแล็บอินเตอร์แอคทีฟ แบ่งเป็น 3 โซนหลัก คือ 20th Anniversary Zone:จัดแสดงนวัตกรรมระดับตำนานตั้งแต่ปี 2006 ควบคู่กับฮาร์ดแวร์ยุคถัดไป ตามด้วย Onsite PC DIY Event สาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์ระดับไฮเอนด์ผ่านระบบนิเวศซ่อนสายไฟ ASUS BTF ecosystem และเทคโนโลยี ASUS AIO Q-Connector และ Experimental Zone โซนทดลองเทคโนโลยีอนาคต ร่วมกับระบบ AI, การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และการสร้างเกมเพลย์ที่สมจริง
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของ ROG ยังคว้าหลายรางวัลบนเวที Computex Best Choice Awards 2026 นำโดย ROG G1000 Edition 20 ที่คว้ารางวัลสูงสุดอย่าง Golden Award ในสาขา Gaming & Immersive Tech พร้อมด้วย ROG Zephyrus Duo (2026) และ ROG Flow Z13 KJP (2026) ที่คว้ารางวัล Best Choice Award เช่นกัน
ส่วน คอลเลกชันรุ่นพิเศษมาพร้อมภาษาดีไซน์เฉพาะตัว ใช้โทนสีดำ ROG Black ตัดด้วยเส้นสายสีแดง ROG Red วัสดุโปร่งแสง Crystal Lens และรายละเอียดสีทอง Radiant Gold ระดับพรีเมียม
ROG G1000 Edition 20 เกมมิ่งเดสก์ท็อประดับเรือธง (เจ้าของรางวัล Golden Award) มาพร้อมระบบพัดลมโฮโลกราฟิก (Holographic fan system) รุ่นแรกของโลกในกลุ่ม Prebuilt ระบบระบายความร้อนแบบ 3 โซน (Tri-Zone cooling) และการ์ดจอตัวท็อป NVIDIA GeForce RTX 5090 ตัวเครื่องเลเซอร์สลักหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์เฉพาะตัว
ROG XBOX Ally X20 Bundle เครื่องเล่นเกมพกพารุ่นพิเศษ อัปเกรดมาใช้หน้าจอ ROG Nebula HDR OLED ขนาด 7.4 นิ้วเป็นครั้งแรก ขับเคลื่อนด้วยชิป AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme มาพร้อมแว่นตาเกมมิ่ง AR รุ่นเอกสิทธิ์ ROG XREAL R1 Edition 20 ในเซ็ต
ขณะที่สินค้าในกลุ่มเกมมิ่ง มีการเปิดตัวใหม่ทั้ง ROG Strix SCAR 18 (2026) โน้ตบุ๊กเรือธงสายเพอร์ฟอร์มานซ์ ปลดปล่อยกำลังไฟรวมสูงสุด 320W ชิป Intel Core Ultra 9 290HX Plus + NVIDIA GeForce RTX 5090 ไฮไลต์คือหน้าจอ Mini LED ขนาด 18 นิ้ว ความละเอียด 4K 240Hz รุ่นแรกของโลก พร้อมระบบลดความเบลอ Nebula ELMB
ROG Zephyrus Duo (2026) โน้ตบุ๊ก 2 หน้าจอขนาด 16 นิ้ว ความละเอียด 3K เทคโนโลยี ROG Nebula HDR Display ขับเคลื่อนด้วย Intel Core Ultra 9 386H และการ์ดจอ RTX 5090
ROG Zephyrus G14 / G16 (2026) โน้ตบุ๊กสายสลิมเน้นความบางเบาพกพาง่าย หน้าจอ ROG Nebula HDR Display 3K ตอบโจทย์ทั้งเกมเมอร์และครีเอเตอร์
ROG Strix G16 / G18 (2026) โน้ตบุ๊กสำหรับเกมเมอร์ระดับโปร ขับเคลื่อนด้วยชิป Intel Core Ultra 9 290HX Plus และการ์ดจอ RTX 5080 โดยรุ่น G16 มาพร้อมจอ 2.5K 300Hz ส่วนรุ่น G18 ใช้จอ 2.5K เทคโนโลยี ROG Nebula HDR Display