MSI เปิดตัว Claw 8 EX AI+ เครื่องเล่นเกมพกพาชิป Intel Arc G3 Extreme รุ่นแรกของโลก

MSI เผยโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน COMPUTEX 2026 นำโดย Claw 8 EX AI+ เครื่องเล่นเกมพกพารุ่นแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์เฉพาะจาก Intel พร้อมด้วย Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับเรือธงรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ฉลอง 40 ปี
สำหรับ Claw 8 EX AI+ เลือกใช้ขุมพลัง Intel Arc™G3 Extreme ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกของ Intel ที่ถูกออกแบบและปรับแต่งมาเพื่ออุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะ ยกระดับกราฟิก ช่วยให้เล่นเกมระดับ AAA ได้อย่างลื่นไหลพร้อมจัดการพลังงานได้เป็นอย่างดี
โดยขุมพลังกราฟิกยุคใหม่ Intel Xe รองรับเทคโนโลยี XeSS 3 และ Multi-Frame Generation (MFG) ให้เฟรมเรตสูงและภาพที่สมจริง แสดงผลผ่านหน้าจอขนาด 8 นิ้ว อัตรารีเฟรช 120Hz พร้อมเทคโนโลยี VRR ทำให้ภาพที่ได้เนียนตามากขึ้น
ตัวเครื่องมีการปรับปรุงด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ ทริกเกอร์และอนาล็อกแบบ Hall Effect ป้องกันอาการจอยดริฟต์ พร้อมระบบสั่นอย่างแม่นยำด้วย Linear Motor รุ่นใหม่ มาในสี Void Purple สุดล้ำ รองรับ Xbox Mode และเมนู Quick Settings โฉมใหม่ ช่วยให้สลับและตั้งค่าเกมได้อย่างรวดเร็ว
ส่วน Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ Desktop Replacement ขนาด 18 นิ้ว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มดาว Draco (กลุ่มดาวมังกร) ตัวเครื่องผ่านเทคนิคการแกะสลักโลหะอันประณีตและกระบวนการอะโนไดซ์เพื่อความทนทานและมิติแสงเงาที่งดงาม
Titan 18 HX มากับหน้าจอ Mini LED 4K อัตรารีเฟรช 240Hz, คีย์บอร์ด Mechanical พร้อมไฟ RGB แยกปุ่ม, ทัชแพดแบบ Haptic RGB และระบบระบายความร้อน Vapor Chamber ขั้นสูง สเปกอัดแน่นด้วยชิปประมวลผล Intel Core Ultra 9 290HX Plus คู่กับกราฟิกการ์ดแห่งอนาคต NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (GDDR7 ขนาด 24GB)
พร้อมกันนี้ MSI ยังคงเดินหน้าตอบโจทย์ครีเอเตอร์และคนทำงานรุ่นใหม่ ด้วยการเปิดตัวโน้ตบุ๊กกลุ่ม AI PC เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: โน้ตบุ๊กพรีเมียมในคอลเลกชัน MSI Artisan Collection ที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดระดับโลกอย่าง The Starry Night และ Starry Night Over the Rhône ของ วินเซนต์ แวน โกะห์ ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วย Intel Core Ultra Series 3 มอบความงดงามทางศิลปะควบคู่กับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวัน
Prestige N16 Flip AI+ โน้ตบุ๊ก AI แบบ 2-in-1 ดีไซน์บางเบา ที่พาสปอร์ตความร่วมมือกับ NVIDIA ขับเคลื่อนด้วยชิป RTX Spark รุ่นใหม่ ผสานแพลตฟอร์ม AI และชุดเทคโนโลยี RTX แบบครบวงจร เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาซอฟต์แวร์
รวมถึงปรับโฉม และเปิดตัวซีรีส์ยอดนิยมเพื่อตอบสนองผู้ใช้ทุกกลุ่ม อย่าง Katana Series โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับเมนสตรีมที่ปรับดีไซน์ใหม่ เน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ Venture Series โน้ตบุ๊กเพื่อการทำงานในชีวิตประจำวัน อัปเกรดสู่ชิป Intel Core Ultra (Series 3) พร้อมระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง
ปิดท้ายที่ Crosshair 16 HX MLG Edition รุ่นพิเศษสี Stella White ผิวมุกสะท้อนแสงสีแดงเพลิง ได้แรงบันดาลใจจากมาสคอต MSI MLG (Dragon Princess) ขับเคลื่อนด้วย Intel Core Ultra และ NVIDIA GeForce RTX 50 Series โดยจะวางจำหน่ายในตลาดประเทศจีนเป็นแห่งแรก