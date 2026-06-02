Anthropic ยื่น IPO ตัดหน้า OpenAI มูลค่าบริษัททยานล้านล้านดอลล์

แอนธรอปิกส์ (Anthropic) ต้นสังกัด "คล็อด" (Claude) หนึ่งในคู่แข่งสำคัญที่สุดของ "แชตจีพีที" (ChatGPT) เดินเกมซุ่มเงียบยื่น IPO เตรียมชิงตำแหน่งบริษัท AI เบอร์ใหญ่รายแรกที่เข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตัดหน้าคู่แข่งตัวฉกาจอย่างโอเพนเอไอ (OpenAI)
รายงานชี้มูลค่าของ Anthropic พุ่งแตะ 965,000 ล้านดอลลาร์ หลังระดมทุนรอบล่าสุด ส่งให้ Claude ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของสงคราม AI ระดับโลก
***AI เขย่าวอลล์สตรีท
การแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์กำลังขยับจากสนามเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อ Anthropic บริษัท AI ผู้พัฒนาแชตบอต Claude ประกาศว่าได้ยื่นเอกสารแบบลับ (Confidential Filing) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในสหรัฐฯ หรือ IPO แล้ว
ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจทำให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่น AI รายใหญ่รายแรกที่เข้าตลาดหุ้น ก่อนคู่แข่งรายหลักอย่าง OpenAI ต้นสังกัด ChatGPT
การยื่น Confidential Filing เป็นกระบวนการที่เปิดทางให้บริษัทสามารถหารือรายละเอียดกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะในทันที และมักเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากระบวนการนำบริษัทเข้าตลาดกำลังเดินหน้าอย่างจริงจัง ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า การเคลื่อนไหวของ Anthropic ไม่เพียงเป็นการระดมทุน แต่ยังเป็นการประกาศศักดาครั้งใหม่ในสงคราม AI ที่กำลังร้อนแรงที่สุดของโลกเทคโนโลยี
Anthropic ซึ่งได้รับการจับตาในฐานะคู่แข่งหลักของ OpenAI เพิ่งระดมทุนรอบล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าหลังการลงทุน (Post-money Valuation) สูงถึง 965,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของอุตสาหกรรม AI และสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวอลล์สตรีทที่กำลังหลงใหลหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์
***2026 ปีทอง IPO
นอกจากบริษัทด้าน AI ปี 2026 กำลังถูกจับตาในฐานะ “ปีทองของ IPO สหรัฐฯ” หลังบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งเตรียมเปิดตัวในตลาดทุน โดยหนึ่งในดีลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ SpaceX ของอีลอน มัสก์ ซึ่งได้ยื่นเอกสาร IPO แบบเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ และเตรียมเริ่มโรดโชว์ในวันที่ 4 มิถุนายน ตามรายงานของ Reuters
SpaceX นั้นมีเป้าหมายระดมทุนราว 75,000 ล้านดอลลาร์ ที่มูลค่ากิจการประมาณ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ หากสำเร็จ จะกลายเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก แซงหน้าการเข้าตลาดของ Saudi Aramco เมื่อปี 2562
ก่อนหน้านี้ SpaceX ยังเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการเข้าซื้อ xAI บริษัท AI ของมัสก์เอง เพื่อรวมธุรกิจอวกาศและ AI เข้าด้วยกัน พร้อมผลักดันระบบ Grok ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระยะยาว
อีกฟากหนึ่ง OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT ก็ไม่ยอมปล่อยให้คู่แข่งนำหน้า รายงานของ Reuters ระบุว่า บริษัทภายใต้การนำของ Sam Altman กำลังเตรียมยื่นเอกสาร IPO แบบลับเช่นกัน และอาจเข้าตลาดได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน โดยมี Goldman Sachs และ Morgan Stanley ร่วมจัดทำร่างหนังสือชี้ชวน ขณะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า OpenAI อาจถูกประเมินมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ หากการเสนอขายหุ้นเกิดขึ้นจริง
กระแส IPO ของบริษัทเทคโนโลยีระดับเมกะโปรเจกต์กำลังทำให้วอลล์สตรีทกลับมาคึกคักอีกครั้ง Goldman Sachs ประเมินเมื่อต้นปีว่า มูลค่าการระดมทุนผ่าน IPO ในสหรัฐฯ อาจพุ่งแตะสถิติใหม่ 160,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2569 หากบริษัทดาวเด่นเหล่านี้ตัดสินใจเข้าตลาดตามแผน
สำหรับอุตสาหกรรม AI การเข้าตลาดของ Anthropic หรือ OpenAI นั้นเป็นมากกว่าการขายหุ้น เพราะนี่คือบทพิสูจน์ว่า AI ได้ก้าวพ้นสถานะ “เทคโนโลยีแห่งอนาคต” ไปสู่การเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่นักลงทุนทั่วโลกพร้อมเดิมพันด้วยมูลค่าระดับล้านล้านดอลลาร์ และสงครามครั้งต่อไปอาจไม่ได้ตัดสินกันที่โมเดล AI ใครฉลาดกว่าเท่านั้น แต่อยู่ที่ว่าใครสามารถครองความเชื่อมั่นจากตลาดทุนได้ก่อนกันด้วย
ในส่วน Anthropic ไม่ว่าบริษัทจะได้ผลดีขนาดไหนจากการชิง IPO ก่อน OpenAI แต่สิ่งที่แน่นอนคือ ศึก AI จะเขย่าวอลล์สตรีทในอนาคตแน่นอน.