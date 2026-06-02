แบตใหญ่สุดในมือถือ เปิดตัว “realme P4 Series” 10,001mAh

realme เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล P Series พร้อมกันถึง 3 รุ่น ภายใต้แคมเปญ “เล่นให้สุดทุกแมตช์” สานต่อปรัชญา “P for Power” นำโดยพี่ใหญ่สายอึด realme P4 Power แบตใหญ่ 10,0001 mAh ร่วมกับ realme P4x, realme P4 Lite และ realme Watch S5
การกลับมาในครั้งนี้ realme มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อประสบการณ์ใช้งานจริง มากกว่าการแข่งขันตัวเลขผลการทดสอบโดยชู 3 กลยุทธ์หลักตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ได้แก่ แบตเตอรี่พันธุ์อึด, การเล่นเกมที่ลื่นไหลเต็มสปีด และระบบ AI เกมมิ่งอัจฉริยะ เพื่อมอบประสบการณ์ “Non-stop Smooth Gaming” อย่างแท้จริง
สำหรับ realme P4 Power สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 10,001mAh ผ่านการรับรองความปลอดภัยระดับ 5 ดาวจาก TÜV Rheinland แม้แบตเตอรี่จะใหญ่แต่ตัวเครื่องบางเพียง 9.08 มม. และหนักเพียง 219 กรัมเท่านั้น
ตัวเครื่องมาพร้อมชาร์จไว UltraDart 80W ชาร์จได้ 50% ใน 36 นาที และรองรับ Reverse Charging 27W ใช้แทนพาวเวอร์แบงก์ให้อุปกรณ์อื่นได้ ทำงานบนชิปเซ็ต Dimensity 7400 Ultra 5G คู่กับหน้าจอ 144Hz HyperGlow 4D Curve+ ความสว่างสูงสุดทุบสถิติ 6,500 nits สู้แสงแดดเมืองไทยได้สบาย
realme P4 Power มากับฝาหลังดีไซน์คริสตัลโปร่งใส โทนสี Power Silver กล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล Sony IMX882 AI Camera รองรับวิดีโอ 4K ตัวเครื่องมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นขั้นสูงสุด IP69/IP68/IP66 เสริมแกร่งด้วยโครงสร้าง ArmorShell และกระจก Gorilla Glass 360°
ขณะที่ realme P4x รุ่นกลางที่ออกแบบมาเพื่อสายลุย โดดเด่นด้วยดีไซน์ Aero Racing และแบตเตอรี่ Titan Battery 8,000mAh ชาร์จไว 45W (Reverse Charging 6W) การันตีความลื่นไหลในการใช้งานยาวนานถึง 48 เดือน มากับหน้าจอ 120Hz Ultra Smooth Display
ทำงานบนชิปเซ็ต Unisoc T7250 ระบบระบายความร้อนแผ่นกราไฟต์ 10,000mm² และฟีเจอร์ Bypass Charging จ่ายไฟตรงเข้าเมนบอร์ดไม่ผ่านแบตเตอรี่เพื่อลดความร้อน อัดแน่นด้วยระบบ Game Space เช่น Ultra Boost, Network Optimization และ Do Not Disturb สำหรับนักแข่งอีสปอร์ต
ส่วน realme P4 Lite ในคอนเซปต์คุ้มค่า ตัวเครื่องเพรียวบาง 8.38 มม. แต่ใส่แบตเตอรี่ Titan Battery 7,000mAh ที่การันตีสุขภาพแบตนยาวนานถึง 6 ปี รองรับชาร์จไว 15W ขับเคลื่อนด้วย Unisoc T7250 และระบบ AI Gaming Partner เช่นเดียวกับรุ่นพี่ การันตีความลื่นไหล 4 ปี
ปิดท้ายที่ realme Watch S5 สมาร์ทวอตช์สายสปอร์ต แบตเตอรี่อึดที่สุดในเซกเมนต์ 20 วัน ดีไซน์คลาสสิกพร้อมปุ่มควบคุม Triple-Action รองรับกันน้ำ 5ATM และระบบ GPS อิสระ 5 ระบบ เอาใจคนรักสุขภาพด้วย 110 โหมดกีฬา และฟีเจอร์ ผู้ช่วยการวิ่งอัจฉริยะ (Pace Companion / Metronome) เพื่อการฝึกซ้อมระดับมืออาชีพ
โดย realme P4 Power (12/256GB) วางจำหน่ายในราคา 16,999 บาท เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า - 11 มิถุนายน ส่วน realme P4x (4/256GB) ราคา 7,999 บาท realme P4 Lite รุ่น 4/64GB ราคา 4,499 บาท และ รุ่น 4/128GB ราคา 5,499 บาท ปิดท้ายที่ realme Watch S5 ราคา 3,999 บาท เริ่มวางจำหน่ายวันที่ 3 มิถุนายน