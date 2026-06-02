เอเซอร์ เผยโฉมไลน์อัปเกมมิ่งเรือธง Predator Helios 18

เอเซอร์ (Acer) ประกาศเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์เกมมิ่งเจเนอเรชันใหม่ประจำปี 2026 นำโดย Predator Helios 18 AI เกมมิ่งแล็ปท็อปเรือธงระดับไฮเอนด์, Acer Nitro 16 แล็ปท็อปประสิทธิภาพสูงในราคาสุดคุ้มค่า และ Predator Aethon 750 TKL คีย์บอร์ดแมกเนติกสวิตช์ระดับโปรเพลเยอร์ มุ่งตอบโจทย์เกมมิ่งยุคใหม่ที่เน้นความแรง ความลื่นไหล และระบบอัจฉริยะในการประมวลผล
รุ่นเด่นในงานตกเป็นของ Predator Helios 18 AI (PH18-I71) แล็ปท็อปตัวท็อปที่เพิ่งคว้ารางวัลดีไซน์ระดับโลกจาก iF Design Award 2026 ขับเคลื่อนด้วยซีพียูรุ่นล่าสุด Intel Core Ultra 9 290HX Plus ร่วมกับกราฟิกการ์ด NVIDIA GeForce RTX 5090 รองรับการอัปเกรด RAM สูงสุดถึง 256 GB และพื้นที่เก็บข้อมูล SSD สูงสุด 6 TB
หน้าจอที่ให้มาเป็น Mini LED ขนาด 18 นิ้ว ความละเอียด WQUXGA ความสว่างสูงสุด 1,000 nits (HDR) การันตีสีสันแม่นยำระดับ Calman Verified มาพร้อมเทคโนโลยีสลับโหมดอัจฉริยะ เลือกได้ระหว่างโหมดเน้นความคมชัด 4K 120 Hz หรือโหมดเน้นความเร็วสำหรับการแข่งขัน Full HD 240 Hz
มากับระบบระบายความร้อน พัดลมโลหะ AeroBlade 3D เจนฯ 6 เพิ่ม Airflow ขึ้น 20%, ระบบเสียงลำโพง 6 ตัว Predator Vox, พอร์ตเชื่อมต่อความเร็วสูง Thunderbolt 5 จำนวน 2 พอร์ต และสวิตช์คีย์บอร์ดกลไก Predator MagKey 4.0
สำหรับเกมเมอร์ที่มองหาความคุ้มค่า Acer Nitro 16 (AN16-A91) ถือเป็นรุ่นแรกของเอเซอร์ที่หันมาขุมพลัง AMD Ryzen 9 9955HX3D พร้อมเทคโนโลยี AMD 3D V-Cache เจเนอเรชัน 2 ช่วยรีดเฟรมเรตเกมได้สูงสุดแม้ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ
กราฟิกและการแสดงผล จับคู่การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ให้หน้าจอขนาด 16 นิ้ว ความละเอียด WQXGA (2560 x 1600) สัดส่วนสี sRGB 100% อัตรารีเฟรชเรต 240 Hz อัตราการตอบสนองเร็ว 3 ms
มากับระบบจัดการความร้อน ด้วยพัดลมคู่พร้อมช่องระบายความร้อน 4 ทิศทาง รองรับการเชื่อมต่อยุคใหม่ USB 4 และ Wi-Fi 6E ควบคุมระบบง่ายดายผ่านซอฟต์แวร์ Acer NitroSense
ปิดท้ายด้วยคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์สายแข่ง Predator Aethon 750 TKL (PKR750) คีย์บอร์ดขนาดกะทัดรัด (Tenkeyless) ที่ตัดปุ่มตัวเลขออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการตวัดเมาส์ มาพร้อม Custom Predator Magnetic Switches สลับแม่เหล็กที่สามารถปรับระยะการกด รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบเสียบสาย (Ultra-low latency), Bluetooth และ Wireless 2.4 GHz
ทั้งนี้ Predator Helios 18 AI เตรียมวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือ และภูมิภาค EMEA ในเดือนสิงหาคม 2026 ตามด้วยออสเตรเลียในไตรมาส 4 ปี 2026 ส่วน Acer Nitro 16 เตรียมวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือ และภูมิภาค EMEA ในเดือนสิงหาคม 2026 และ Predator Aethon 750 TKL วางจำหน่ายในออสเตรเลียไตรมาส 3 ปี 2026 (ราคาเริ่มต้น 219 AUD) และภูมิภาค EMEA ในไตรมาส 4 ปี 2026 (ราคาเริ่มต้น 149 ยูโร)
สำหรับราคาและกำหนดการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โปรดรอประกาศอย่างเป็นทางการจาก เอเซอร์ ประเทศไทย อีกครั้ง