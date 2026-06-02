มาแล้วจ้า! Nvidia คลอด RTX Spark ชิปใหม่ปฏิวัติ AI บน PC

เอ็นวิเดีย (Nvidia) เปิดตัวชิป RTX Spark ยิงตรงปฏิวัติเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC โดยตรง เงยหน้าท้าทายทั้ง AMD, Intel และ Apple เปิดศักราชเจ้าพ่อการ์ดจอรายใหญ่ของโลกก้าวเข้าสู่สนามประลองชิปสำหรับ PC ย่างเต็มตัว
ในการเปิดตัวชิป RTX Spark ดาวรุ่งอย่าง Nvidia ย้ำว่าชิปนี้ออกแบบมาเพื่อรัน AI Agent โดยตรงบนเครื่องของผู้ใช้ ไม่ต้องพึ่งคลาวด์ คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 3 ปลายปีนี้ ผ่านการผลิตของมีเดียเทค (MediaTek) จากไต้หวัน เพื่อวางจำหน่ายในคอมพิวเตอร์ของพันธมิตรมากกว่า 8 ราย ทั้ง Dell, HP, Lenovo, ASUS, Microsoft Surface, MSI, Acer และ GIGABYTE
***ปะทะ AMD, Intel และ Apple ในตลาด PC
Nvidia ฉีกกฎสมรภูมิวงการชิป PC อีกครั้ง เมื่อซีอีโอ เจนเซ่น หวง ขึ้นเวทีงาน Computex ที่ไทเป ประกาศเปิดตัว RTX Spark ชิปรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำพลัง AI มาไว้ในเครื่อง PC และแล็ปท็อปโดยตรง
การประกาศครั้งนี้ถือเป็นการประกาศสงครามกับ AMD, Intel และ Apple ในตลาด PC ชิปอย่างเป็นทางการ โดยชิป RTX Spark เป็นผลจากความร่วมมือนาน 3 ปีระหว่าง Nvidia และ Microsoft เพื่อ "สร้าง PC ยุคใหม่" สำหรับยุค AI โดยพัฒนาร่วมกับ MediaTek บริษัทชิปชั้นนำจากไต้หวัน
สิ่งที่ทำให้ RTX Spark แตกต่างจากชิปรุ่นก่อน ๆ คือการออกแบบมาเพื่อรัน AI Agent อัตโนมัติ บนเครื่องของผู้ใช้ แทนที่จะต้องส่งคำสั่งไปประมวลผลบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่านี่คือการพลิกโฉมวิธีการใช้งาน AI ของผู้บริโภคทั่วไปอย่างแท้จริง
"RTX Spark จะเปลี่ยน PC ทั่วไปให้กลายเป็น Agentic AI Personal Computer ที่ใช้งานได้จริง เหมือนกับที่ iPhone, ChatGPT หรือ DeepSeek เคยสร้างจุดเปลี่ยนมาก่อน" Neil Shah, ผู้ร่วมก่อตั้ง Counterpoint Research กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์
จาก Nvidia ที่เคยครองตลาดชิปสำหรับ ฝึก โมเดล AI มาโดยตลอด ตอนนี้บริษัทกำลังเบนเข็มมาจับตลาด Inference Chips หรือชิปที่ใช้ประมวลผลคำตอบของ AI ให้กับผู้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยผู้เล่นหลักในตลาดนี้ไม่ได้มีเพียง AMD, Intel หรือ Apple แต่ยังมี Qualcomm ด้วย
การบุกตลาดนี้ของ Nvidia ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะตลาด AI PC ยังคงมีปัจจัยอื่นที่ผันผวน โดย HP รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า AI PC ช่วยพยุงยอดขายรายไตรมาสได้ แต่ Dell เคยเปิดเผยต้นปีนี้ว่าความต้องการยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ Qualcomm เองก็ยังคงเดินหน้าเสนอ AI PC ให้กับ Microsoft เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม หุ้นของผู้ผลิตชิป PC รายอื่น ๆ ร่วงลงอย่างหนักหลังการประกาศของ Nvidia สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนกำลังจับตาว่าการเข้ามาของยักษ์ใหญ่รายนี้จะพลิกโฉมตลาดได้มากแค่ไหน ซึ่งทั้งหมดยังต้องรอดูผลใกล้ชิดติดขอบสนามต่อไป.