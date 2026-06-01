GIGABYTE เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แบบเต็มพิกัดภายใต้ธีม “ENTER INFINITY” ที่งาน COMPUTEX 2026

GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวันนี้ภายใต้ธีม "ENTER INFINITY" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี บริษัทยังได้แนะนำซีรีส์ INFINITY ซึ่งแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตลอดสี่ทศวรรษยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มประมวลผล AI ในพื้นที่, แล็ปท็อปเกมมิ่ง AI, จอมอนิเตอร์, ฮาร์ดแวร์เกมมิ่ง และระบบนิเวศที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับยุค AI
ซีรีส์ INFINITY: กำหนดอนาคตสำหรับการเล่นเกมและระบบประมวลผล AI
หัวใจสำคัญของการจัดแสดงคือซีรีส์ INFINITY ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันขีดจำกัดของประสิทธิภาพการเล่นเกมและการประมวลผล AI ในส่วนของเมนบอร์ด X870 AORUS INFINITY ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพของ DDR5 ด้วยความเร็วสูงสุด 11,400 MT/s และการปรับแต่งความหน่วงต่ำ CL24 เพื่อการตอบสนองที่เร็วขึ้นสูงสุด 20% ควบคู่ไปกับ X3D Turbo Mode 2.0 ซึ่งช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 ได้อย่างชาญฉลาด ส่วน X870E AORUS INFINITY NEXT ใช้ส่วนประกอบระบายความร้อนที่พิมพ์ด้วยโลหะ 3 มิติเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม และการจ่ายพลังงานระดับอวกาศ Quad OptiMOS ซึ่งให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมและเสถียรภาพที่ยั่งยืนสำหรับ AI และเวิร์กโหลดประสิทธิภาพสูง
ซีรีส์ INFINITY ครอบคลุมการประกอบพีซีทั้งหมด นำโดยกราฟิกการ์ด AORUS GeForce RTXTM 5090 INFINITY ที่ได้รับรางวัล Red Dot Design Award พร้อมระบบระบายความร้อน WINDFORCE Hyperburst สุดพิเศษ นอกเหนือจากการเปิดตัวกราฟิกการ์ด GeForce RTXTM 5080, RTXTM 5070 Ti และ RTXTM 5070 INFINITY ที่มาพร้อมดีไซน์ STEALTH โดยย้ายขั้วต่อไฟไปด้านหลังเพื่อการประกอบที่ดูสะอาดตายิ่งขึ้นและปรับการไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสม
ไลน์อัปยังถูกเติมเต็มด้วยคีย์บอร์ด AORUS K10 INFINITY ที่ใช้สวิตช์แม่เหล็กแบบแทคไทล์ และเมาส์ AORUS M10 INFINITY ที่ใช้สวิตช์ออปติคัล โดยทั้งคู่มีให้เลือกในสีดำและสีขาว K10 INFINITY มาพร้อมสเปกระดับท็อปสำหรับฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ ได้แก่ ระยะตอบสนองที่แม่นยำ 0.1 มม. และ Polling rate 8000 Hz นอกจากนี้ หน้าจอสัมผัส OLED แบบสีเต็มรูปแบบขนาด 3.1 นิ้วยังช่วยให้ควบคุมในเกมได้ทันที M10 INFINITY ใช้สวิตช์ออปติคัล, การเคลือบพื้นผิวที่เป็นมิตรต่อผิวหนังแบบ excimer และฐานโลหะผสมอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม ซึ่งออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ ปิดท้ายครอบครัวนี้ด้วยเคส AORUS C510 GLASS INFINITY ที่ผสมผสานประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และการโต้ตอบเข้าด้วยกันด้วยหน้าจอแสดงผลด้านข้างในตัวขนาด 16 นิ้วเพื่อการตั้งค่าที่สมจริงและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพและความสวยงามสำหรับการประกอบพีซีทุกเครื่อง
นอกเหนือจากไลน์อัป INFINITY แล้ว ซีรีส์ Z890 Plus ยังกำหนดความสามารถของหน่วยความจำ DDR5 ใหม่ด้วยเทคโนโลยี CQDIMM ทำให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ที่ความจุ 256GB ในการกำหนดค่าแบบ dual-DIMM ในขณะที่เทคโนโลยีการปรับแต่ง BIOS D5 DUO X จะจัดการไทม์มิ่ง การซิงโครไนซ์สัญญาณ และพฤติกรรมแรงดันไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องแลกกับความจุและความเร็ว ในด้านการออกแบบ AERO WOOD ได้ขยายจากเมนบอร์ดไปยังกราฟิกการ์ดด้วยการเปิดตัว AORUS GeForce RTXTM 5080 INFINITY WOOD เพื่อนำสุนทรียภาพไปสู่การประกอบพีซีประสิทธิภาพสูง ปรัชญาการออกแบบ Project STEALTH ยังก้าวไปสู่อีกก้าวสำคัญด้วยเมนบอร์ดเกมมิ่ง B850 mATX แบบย้อนกลับ (reverse-connector) ตัวแรกของโลก ซึ่งรองรับการประกอบที่ไร้สายและสะอาดตายิ่งขึ้นในเคสมากกว่า 50 รุ่นจากผู้ผลิตกว่า 20 ราย เพื่อเติมเต็มการประกอบให้สมบูรณ์ AORUS ELITE 360 AIO cooler ได้เปิดตัวพร้อมระบบระบายความร้อนในตัว, การมองเห็นสถานะระบบแบบเรียลไทม์ และไฟส่องสว่างแบบไดนามิกที่เป็นแกนหลัก
ขยายความอัจฉริยะไปทั่วทั้งระบบนิเวศ AI
นอกเหนือจากการประกอบพีซีแล้ว AORUS RTX 5090 AI BOX และ AORUS RTX 5060 Ti AI BOX ที่ได้รับรางวัล Red Dot Award และ COMPUTEX Best Choice Award ยังเปลี่ยนแล็ปท็อปให้เป็นระบบระดับเดสก์ท็อปสำหรับเวิร์กโหลดการเล่นเกมและ AI โดยทำหน้าที่เป็นเกตเวย์สำหรับการใช้งาน AI ที่ขอบข่าย (edge AI) จากรากฐานนี้ AI TOP 100 B850 ใหม่คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ในพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อนักพัฒนา นักวิจัย และทีมที่ทำงานในยุคของตัวแทน AI (AI agent) รองรับโมเดล AI ที่มีพารามิเตอร์มากกว่า 200B และผ่านการตรวจสอบแล้วในเฟรมเวิร์กกว่า 100 แบบ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับเวิร์กโหลด AI ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ด้วยกราฟิกการ์ด GeForce RTXTM 5090 หรือ Radeon AI PRO R9700 ขับเคลื่อนโดยพาวเวอร์ซัพพลาย UD1600PM PG5 AI TOP ที่ออกแบบมาเพื่อการประมวลผล AI อย่างต่อเนื่อง
จุดบรรจบของประสิทธิภาพและประสบการณ์
จอมอนิเตอร์เกมมิ่งซีรีส์ AORUS ELITE ผสมผสานเทคโนโลยี 4th Gen Tandem OLED และ 5K Mini LED ซึ่งครอบคลุมรุ่น QHD และ UHD ขนาด 27 นิ้วและ 32 นิ้ว รวมถึง FO32U24GP และ FO27Q54G ไลน์อัปนี้ให้อัตราการรีเฟรชสูงสุดถึง 540Hz ในขณะที่รุ่น 4K บางรุ่นรองรับโหมดการแสดงผลคู่เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น เพื่อขยายไลน์อัปให้กว้างขึ้นไปอีก จอมอนิเตอร์เกมมิ่ง 5K Multi Mode Mini LED ขนาด 27 นิ้วตัวแรกของโลกอย่าง FM275K16P มอบรายละเอียดระดับเรตินาและ HDR ที่ทรงพลังเพื่อความลึกของฉากที่ดียิ่งขึ้น ออกแบบมาเพื่อทั้งภาพที่สมจริงและการเล่นเกมแข่งขัน ซีรีส์นี้ผสานรวมโหมด AI Picture, ฟีเจอร์ยุทธวิธีใหม่ล่าสุดอย่าง Tactical HUD และ Tactical Crosshair เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันโดยไม่มีสิ่งรบกวน และ AI OLED CARE PRO ที่อัปเกรดแล้วซึ่งรวมระบบตรวจจับอัจฉริยะในตัว, การบำรุงรักษาพิกเซลอัตโนมัติเจเนอเรชันถัดไป และเทคโนโลยีท่อความร้อนประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับความน่าเชื่อถือของแผงหน้าจอในระยะยาว
GIGABYTE ยังผลักดันแล็ปท็อปเกมมิ่ง AI ให้เข้าถึงประสบการณ์ AI บนอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นผ่านการออกแบบที่บางและอเนกประสงค์ยิ่งขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่รุ่นเรือธง AORUS MASTER 16, พีซีเกมมิ่ง AI AERO X16 (Copilot+ PC) และ GIGABYTE GAMING A16 แล็ปท็อปพกพารุ่นประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ ไลน์อัปนี้จะยกระดับการเล่นเกม, การสร้างสรรค์, และเวิร์กโฟลว์ AI ในพื้นที่ผ่าน GiMATE ซึ่งเป็นตัวแทน AI อัจฉริยะของ GIGABYTE โดยบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัจฉริยะและการปรับแต่งแสง RGB Fusion 3.0 ที่สมจริง ด้วยความร่วมมือกับ NVIDIA ทำให้ GiMATE Creator ผสานรวมการทำ Quantization ของ NVFP4 เข้าไปอีกขั้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างภาพ AI ในพื้นที่ ทำให้สามารถรัน FLUX.2-klein ได้เร็วขึ้นสูงสุด 180% กว่าที่เคยเป็นมา
"ในขณะที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของ GIGABYTE วันนี้เราก้าวไปอีกขั้น ซึ่งล้วนก่อตัวขึ้นจากแนวคิดง่ายๆ นั่นคือ INFINITY เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด ปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆ และกำหนดความเป็นไปได้ใหม่ในทุกผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้น" Eddie Lin ซีอีโอของ GIGABYTE Group กล่าว