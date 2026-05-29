แกร็บฟู้ด ปรับ GP เหลือ 9% อัดฉีดร้าน-สิน สูงสุด 2 ล้านบาท ร่วม “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40”

แกร็บฟู้ด (GrabFood) เดินหน้าหนุนนโยบายภาครัฐ ขานรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนจากวิกฤตพลังงาน ผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “GrabFood X ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” จัดเต็มสิทธิประโยชน์ “10 เด้ง” หั่นค่าคอมมิชชัน (GP) เหลือเพียง 9% พร้อมอัดฉีดสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 2 ล้านบาทต่อร้าน หวังเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการและกระตุ้นกำลังซื้อช่วงกลางปี
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากวิกฤตพลังงาน และภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
การกลับมาของโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” จึงเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง 4 วัน (25-28 พ.ค.) มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนแล้วกว่า 26 ล้านสิทธิ์
“ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์ม แกร็บพร้อมขับเคลื่อนนโยบายนี้ด้วยการลดค่า GP เหลือ 9% พร้อมมอบแพ็คเกจสิทธิประโยชน์ 10 เด้ง เพื่อเคียงข้างผู้ประกอบการ และยังคงจับมือกับ ‘น้องเกล’ Friend of Grab ในการสร้างสีสันและโปรโมตแคมเปญตลอดระยะเวลาโครงการ”
แกร็บได้แบ่งมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นยอดขายออกเป็น 3 ด้านหลัก
1. มาตรการลดต้นทุนและเสริมสภาพคล่องร้านค้าลดค่า GP เหลือ 9% สำหรับร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 พร้อมสนับสนุนงบการตลาด ดันยอดขายและแจกโค้ดส่วนลดให้ร้านอาหาร รวมมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทต่อร้าน และอัดฉีดสินเชื่อเงินสด เพื่อหมุนเวียนเวทีสภาพคล่อง วงเงินตั้งแต่ 2,500 บาท สูงสุดถึง 2,000,000 บาทต่อร้าน มอบเครดิตโฆษณา GrabAds สูงสุด 1,200 บาท เพื่อเพิ่มการมองเห็นบนแพลตฟอร์ม
2. มาตรการกระตุ้นยอดซื้อสำหรับผู้บริโภค ส่งฟรี 5 กิโลเมตรแรก สำหรับการจัดส่งแบบประหยัด (SAVER) แจกส่วนลดรวมสูงสุด 12,000 บาทต่อคน สำหรับใช้สั่งอาหารผ่านโครงการฯ เพื่อกระตุ้นการสั่งซ้ำ แจกคูปอง GrabMart สูงสุด 2,000 บาทต่อคน สำหรับช้อปสินค้าอุปโภคบริโภค
สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ขายอาหารฟรีบน GrabFood ตลอด 1 ปี (GP 0%) และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
3. การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ปูพรมสื่อโฆษณาเต็มรูปแบบทั่วประเทศ พร้อมมอบสื่อโปรโมชันหน้าร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟธีม “น้องเกล-แอบิเกล” ฟรี! สำหรับ 40,000 ร้านแรกที่ลงทะเบียน