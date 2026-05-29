ทรูเปิดบ้านรับ TRUE AF 2026 สู่ครอบครัวทรูอย่างอบอุ่น ก่อนเริ่มเรียลลิตี้ 24 ชั่วโมงบนทุกแพลตฟอร์ม

เปิดบ้านทรู เปิดพลังนักล่าฝัน เปิดโมเมนต์ประทับใจ!…บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานทรู ร่วมเปิดบ้านต้อนรับ 12 นักล่าฝันจากเวที “TRUE AF 2026” ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก อย่างอบอุ่น พร้อมจัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อพาน้องๆ เข้าสู่ “ครอบครัวทรู” อย่างเป็นทางการ ร่วมเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่พร้อมผลักดันความฝัน ศักยภาพ และแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด
เซอร์ไพรส์แรก! 12 นักล่าฝันบุกสร้างรอยยิ้มกลางทรู ทาวเวอร์
บรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่ชั้น G เมื่อ 12 นักล่าฝัน True AF 2026 ปรากฏตัวสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับพี่ๆ พนักงานทรู พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆ แจกความสดใสแบบใกล้ชิด ทำเอาทั้งอาคารเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ก่อนปิดท้ายโมเมนต์อบอุ่นด้วยการมอบดอกไม้แทนกำลังใจให้กับน้องๆ ทั้ง 12 คน
จากนั้นทั้งหมดขึ้นสู่ชั้น 31 ซึ่งถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับสุดเก๋ บรรยากาศเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความอบอุ่น พร้อมเปิดคลิปวิดีโอสุดพิเศษ เพื่อให้น้องๆ ได้ทำความรู้จักกับทรู คอร์ปอเรชั่น และเห็นภาพบทบาทของทรูในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของไทย
เปิดประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ เจาะลึกหัวใจเครือข่ายทรู
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่น้องๆ ได้สัมผัสแบบเอ็กซ์คลูซีฟ คือการเข้าชม ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย AI อัจฉริยะBusiness Network Intelligence Center (BNIC) พร้อมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อมั่นเครือข่าย 5G, 4G และอินเทอร์เน็ตบ้าน พร้อมดูแลและบริหารเครือข่ายครอบคลุมทุกบริการ เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย เพื่อให้ทั้ง 12 นักล่าฝันได้เห็นอีกมุมหนึ่งของทรู ในฐานะองค์กรเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนชีวิตดิจิทัลอย่างครบวงจร หลังจากนั้น น้องๆ ยังได้เดินสายเยี่ยมชมแต่ละชั้น พร้อมทักทายพี่ๆ พนักงานตามแผนกต่างๆ อย่างใกล้ชิด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง และสร้างสีสันให้วันทำงานของชาวทรูสดใสขึ้นทันที ปิดท้ายเซอร์ไพรส์สุดน่ารักจาก คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ด้วย Welcome Kit ไอเทมต้อนรับน้องใหม่ สื่อถึงการต้อนรับอย่างเป็นทางการว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 12 นักล่าฝัน TRUE AF 2026 ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ครอบครัวทรู อย่างเต็มตัวแล้ว
แฟนๆ เตรียมตัวเกาะติดขอบจอ ลุ้นและเชียร์ 12 นักล่าฝัน TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 ผ่านการถ่ายทอดสดเรียลลิตี้ตลอด 24 ชั่วโมงได้เร็วๆ นี้ ผ่านทุกแพลตฟอร์มของทรู ทั้ง TrueVisions, TrueVisions NOW และ TrueID พร้อมร่วมโหวตผลักดันศิลปินที่คุณรักให้คว้าแชมป์สุดยอดนักล่าฝัน TrueAF 2026