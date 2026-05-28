บราเดอร์ ปั้น BSQA ศูนย์บริการหลังการขายทั่วไทย

บราเดอร์ (Brother) ประกาศยกระดับแบรนด์สู่ “At Your Side, Every Side of Life” ขยายบทบาทเคียงข้างผู้บริโภคในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการ BSQA ยกระดับศูนย์บริการทั่วประเทศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านบริการหลังการขายของไทย (Thailand’s Center of Service Excellence)
นางสาวรัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งานบริการลูกค้าไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่คือการดูแลตลอดอายุการใช้งาน บราเดอร์จึงนำแนวคิด "At Your Side, Every Side of Life" มาขับเคลื่อนผ่านโครงการ Best Service & Quality Assurance by Brother (BSQA) เพื่อรับรองมาตรฐานศูนย์บริการแต่งตั้งทั่วประเทศ ให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพเดียวกันในทุกจังหวัด ควบคู่กับการสร้างความผูกพันระยะยาวกับแบรนด์
"BSQA เป็นมากกว่าการประเมินผล แต่เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาองค์ความรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน"
สำหรับวิสัยทัศน์ระยะยาว บราเดอร์เตรียมต่อยอด BSQA สู่โครงการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม (CSV) ภายใต้แนวคิด “At Your Side, Every Community in Thailand” เพื่อเป็นต้นแบบบริการหลังการขายที่อุตสาหกรรมอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเชื่อมโยงคุณค่า 4 มิติ ทั้งยกระดับมาตรฐานบริการทั่วประเทศ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการศูนย์บริการ สร้างงานและรายได้สู่ท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการคุณภาพใน 77 จังหวัด
การปรับโฉมแนวคิดและมาตรฐานบริการในครั้งนี้ ตอกย้ำจุดยืนของบราเดอร์ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศบริการหลังการขายที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว