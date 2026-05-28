ZTE เผยรายงานความยั่งยืนปี 2025 อัดงบวิจัยแสนล้านบาท

ZTE Corporation ประกาศความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านรายงาน “Sustainability Report 2025” หลังใช้งบประมาณลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สูงถึง 22,760 ล้านหยวน หรือราว 1.1 แสนล้านบาท เสริมความยั่งยืนในเทคโนโลยี
นาย สวี จื่อหยาง (Mr. Xu Ziyang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ZTE Corporation กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัลโลก ZTE ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็น ‘ผู้นำด้านการเชื่อมต่อและการประมวลผลอัจฉริยะ’ ภายใต้กลยุทธ์ Connectivity + Computing
โดย ZTE มุ่งใช้ AI เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในสังคมสู่อนาคตที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ในปี 2025 ZTE ได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สูงถึง 22,760 ล้านหยวน หรือราว 1 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 17% ของรายได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต อาทิ 6G, เครือข่ายใยแก้วนำแสง, ระบบประมวลผล, ชิป AI, ระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล
ปีที่ผ่านมา ZTE มีการยื่นจดสิทธิบัตรทั่วโลกรวมแล้วประมาณ 95,000 รายการ ได้รับอนุมัติกว่า 50,000 รายการ) โดยเป็นสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยี AI เกือบ 5,500 รายการ ภายในองค์กรมีการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างจริงจัง โดยพบว่านักพัฒนากว่า 79.78% ใช้เครื่องมือ AI ในการทำงาน และมีการ
ที่ผ่านมา ZTE ผสานแนวคิดสีเขียวเข้ากับธุรกิจผ่าน 4 แกนหลัก การดำเนินงาน, ห่วงโซ่อุปทาน, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการยกระดับอุตสาหกรรม จนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ได้สูงถึง 46% เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2021) และลดความเข้มข้นการปล่อยคาร์บอนในกลุ่ม Scope 3 จากการใช้งานโทรคมนาคมลงได้ 8.55% ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ใน CDP Climate A List ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมในเมืองซีอานและฉางซา กำลังการผลิตรวมกว่า 39.22 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และได้รับใบรับรองพลังงานสะอาด (Green Power Certificates) รวม 33,700 ใบ ปัจจุบันมีโรงงานได้รับการรับรองเป็น “National Green Factory” รวม 3 แห่ง พร้อมทั้งสนับสนุนซัพพลายเออร์หลัก (คิดเป็น 50.82% ของมูลค่าการจัดซื้อ) ให้ทำคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ โดยประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 240 รายการภายในสิ้นปี 2025
“ปัจจุบันเครือข่ายของ ZTE ให้บริการประชากรมากกว่า 1 ใน 3 ของโลก โดยมีโครงการสำคัญเพื่อสังคม (CSR) มากกว่า 600 โครงการใน 40 ประเทศ ช่วยเหลือผู้คนมากกว่า 1 ล้านคน เช่น ระบบแพทย์ทางไกลในพื้นที่สูง ติดตั้งระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกในโรงพยาบาลประชาชนเขตปาเฉิน ทิเบต บนพื้นที่สูงกว่า 4,500 เมตร รวมถึงโครงการ "Signal Reach" ในเอธิโอเปีย สร้างสถานีเครือข่ายในชนบท 152 แห่ง ช่วยให้ประชาชน
ในแง่ความปลอดภัย ZTE ได้สร้างความเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด โดยเปิดตัว “Cross-Border Data Compliance Service Platform” เพื่อช่วยองค์กรรับมือกับข้อกำหนดด้านข้อมูลระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยข้อมูล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 รวมถึงการได้รับการรับรอง ePrivacyseal Global จากสหภาพยุโรป