แคนนอน ออกกล้องฟูลเฟรม ‘EOS R6 V’ จับครีเอเตอร์

แคนนอน ย้ำผู้นำตลาดกล้องดิจิทัลในประเทศไทย เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์กล้อง-เลนส์พาวเวอร์ซูม ลุยตลาดคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มสูบ ด้วย “EOS R6 V” กล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรมรุ่นแรกในตระกูล V-Series และ เลนส์ตระกูล L-Series ระดับท็อป “RF20-50mm F/4L IS USM PZ” ที่มาพร้อมระบบพาวเวอร์ซูมในตัวรุ่นแรกของแบรนด์
นายแอนดรูว์ โก๊ะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพในภูมิภาคอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีครีเอเตอร์เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพก้าวสู่เวทีระดับโลก การเปิดตัวครั้งนี้จึงเป็นการสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ที่จะมากำหนดอนาคตของคอนเทนต์
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อมูลว่า ตลาดคอนเทนต์วิดีโอในปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครีเอเตอร์ยุคใหม่ต้องการกล้องที่ให้คุณภาพระดับมืออาชีพแต่ยังคงความคล่องตัว กล้อง EOS R6 V จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Videographer และโปรดักชันขนาดเล็ก สะท้อนความโดดเด่นทั้งในด้านสเปก ราคา และฟีเจอร์ที่เหมาะกับการสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลาย
สำหรับกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม EOS R6 V มากับเซ็นเซอร์ฟูลเฟรม CMOS 32.5 ล้านพิกเซล รองรับการบันทึกวิดีโอ 7K Open Gate เก็บภาพเต็มความละเอียดเซนเซอร์ ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถถ่ายงานแนวนอนแล้วนำมาครอปเป็นแนวตั้งสำหรับโซเชียลมีเดียได้ในเทคเดียวโดยไม่ต้องถ่ายซ้ำ
ยังมากับระบบระบายความร้อนในตัว ช่วยแก้ปัญหาความร้อนสะสม ช่วยให้บันทึกวิดีโอได้ยาวนานกว่ารุ่น EOS R6 Mark III ถึงประมาณ 3 เท่า เหมาะสำหรับงานไลฟ์สตรีมมิง สัมภาษณ์ยาว หรืออีเวนต์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมที่ยึดขาตั้งกล้องแนวตั้งในตัว หน้าจอ UI ปรับหมุนอัตโนมัติ และปุ่มอัดวิดีโอด้านหน้า เพิ่มความคล่องตัวเมื่อต่อใช้งานร่วมกับ Rig
ในแง่ของการถ่ายภาพ รองรับการถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องสูงสุด 40 เฟรมต่อวินาที และรองรับโปรไฟล์สีระดับโปรอย่าง Canon Log 2, Canon Log 3, Custom LUT เพื่อให้สามารถปรับแต่งสีได้ตามต้องการ รวมถึงบอดี้กันฝุ่นและละอองน้ำ
ส่วนเลนส์คู่หูมาพร้อมทางยาวโฟกัสอเนกประสงค์ 20-50 มม. รูรับแสงคงที่ f/4 ตลอดช่วง โดดเด่นด้วยระบบพาวเวอร์ซูม (Power Zoom) ตัวแรกในตระกูล L-Series ปรับความเร็วการซูมได้ 15 ระดับ ให้การซูมที่ลื่นไหลระดับภาพยนตร์
โดยกระบอกเลนส์จะไม่ยืดเข้า-ออกขณะซูม ทำให้ไม่ต้องเซ็ตบาลานซ์กิมบอลใหม่ นอกจากนี้ ระบบกันสั่นในเลนส์ เมื่อทำงานร่วมกับระบบกันสั่น 5 แกนในตัวกล้อง สามารถมอบความนิ่งเทียบเท่าสูงสุดถึง 8.0 สต็อป พร้อมระบบ Subject Tracking IS ล่าสุด
แคนนอน เตรียมวางจำหน่าย EOS R6 V เฉพาะบอดี้ ในราคา 74,990 บาท พร้อมเลนส์คิท RF20-50mm F/4L IS USM PZ 115,990 บาท เฉพาะเลนส์ RF20-50mm F/4L IS USM PZ อยู่ที่ 52,590 บาท วางจำหน่าย 19 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ มีโปรโมชันเปิดตัวซื้อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 รับกระเป๋ากล้อง แคนนอน (มูลค่า 2,590 บาท) และ แบตเตอรี่ LP-E6P (มูลค่า 4,190 บาท) ขยายเวลารับประกันสินค้าเป็น 24 เดือน รวมถึงผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 24 เดือน