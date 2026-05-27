'ไปรษณีย์ไทย' หนุนขนส่งเป็นธรรม เปิดทางผู้ค้าเล็กแข่งตลาดใหญ่

ไปรษณีย์ไทยชูขนส่งมาตรฐาน ดันตลาดแข่งขันเป็นธรรม เปิดทางผู้ค้าทุกระดับเข้าถึงเครือข่าย 50,000 จุด ครอบคลุม 29 ล้านครัวเรือน หนุนอีคอมเมิร์ซโตยั่งยืน
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การซื้อขายออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม สิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างมั่นคง คือ ความเท่าเทียมและการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ SME และร้านค้าออนไลน์ สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคได้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขทางเทคโนโลยีหรือระบบนิเวศแบบปิด
"ไปรษณีย์ไทยเชื่อว่า ระบบอีคอมเมิร์ซที่แข็งแรงต้องเติบโตบนระบบนิเวศที่เปิดกว้างและเอื้อต่อผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ผู้ขายควรมีอิสระในการเลือกบริการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าและรูปแบบธุรกิจของตนเอง ขณะที่ผู้บริโภคสามารถเลือกขนส่งที่ต้องการได้รับบริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ไปรษณีย์ไทยจึงพร้อมเป็นพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงผู้ขาย ผู้บริโภค และทุกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ด้วยจุดแข็งจากเครือข่ายบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศ พี่ไปรฯ กว่า 25,000 คน และศักยภาพการเข้าถึงกว่า 29 ล้านครัวเรือน พร้อมโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอน และเสริมประสิทธิภาพการจัดส่งให้แก่ธุรกิจออนไลน์ทุกขนาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้อย่างมั่นใจ" ดร.ดนันท์ กล่าว
ทั้งนี้ นอกเหนือจากความแข็งแกร่งด้านเครือข่าย ไปรษณีย์ไทยยังมุ่งยกระดับคุณภาพบริการโลจิสติกส์ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย โดยให้ความสำคัญกับความแม่นยำ ความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การจัดส่งที่น่าเชื่อถือ สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศที่สูงถึง 97.92% ซึ่งตอกย้ำบทบาทของไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการขนส่งคุณภาพที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการไทย
ดร.ดนันท์ กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้ค้าออนไลน์ และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโซลูชันด้านโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์รูปแบบการค้าที่หลากหลาย ทั้งด้านการเชื่อมต่อระบบ ความสะดวกในการจัดส่ง และการเข้าถึงบริการในราคาที่เหมาะสมนฐานะ "Open Logistics Partner" ที่พร้อมทำงานร่วมกับทุกแพลตฟอร์ม เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างสมดุล
"ท่ามกลางการแข่งขันของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ระบบโลจิสติกส์ไม่ได้เป็นเพียงกลไกการจัดส่งสินค้า แต่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ หากถูกจำกัดทางเลือกด้านขนส่ง หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในต้นทุนที่เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อต้นทุนธุรกิจ โอกาสในการแข่งขัน และการเข้าถึงผู้บริโภคในระยะยาว ไปรษณีย์ไทยจึงเชื่อว่าการมีทางเลือกด้านขนส่งที่หลากหลาย จะช่วยให้ตลาดแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ค้า ผู้บริโภค และเศรษฐกิจของประเทศ" ดร.ดนันท์ กล่าว