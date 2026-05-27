ทรู ส่งต่อเรื่องราวดีๆ “ทำความดีด้วยหัวใจ” พนักงานทรูช่วยลุงเป็นลมล้มตัดหน้ารถจนปลอดภัย ที่ จ.ยะลา

ในวันที่จังหวะชีวิตของผู้คนเร่งรีบ ต่างคนต่างใช้ชีวิตเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของตัวเอง การเข้าช่วยเหลือคนแปลกหน้าอาจไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางอยู่เสมอ
ทรู คอร์ปอเรชั่น เชื่อมั่นในพลังของความดีที่เกิดจากความตั้งใจของแต่ละบุคคล และให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ภูมิใจที่ได้เป็นแรงสนับสนุนเบื้องหลังเรื่องราวของเพื่อนพนักงานทรู ฮาวา มะแซ จากทีม Regional Management ภาคใต้ ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ผู้ได้รับรางวัล “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ครั้งที่ 6 จากการแสดงออกถึงความกล้าหาญ มีน้ำใจ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน หลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินริมทางจนปลอดภัย
จากวันทำงานธรรมดา สู่วันที่มีความหมายต่อชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันทำงานปกติ หลังจากที่ฮาวาเดินทางกลับจากการลงพื้นที่พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน ระหว่างที่กำลังขับรถลงเขาในพื้นที่ปะแซ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีชายสูงวัยที่เดินริมทางเกิดเป็นลมและล้มตัดหน้ารถอย่างกะทันหัน ด้วยความที่ไม่ได้ขับรถเร็ว เธอจึงเบรกได้ทันท่วงที
“ตอนนั้นรถจอดกลางนิ่งถนนแล้ว เราคิดอยู่ครู่หนึ่งว่าจะลงจากรถไปดูคุณลุงดีไหม เพราะอยากที่ทราบว่าในพื้นที่อาจมีความไม่ปลอดภัยอยู่บ้าง แต่พอดูสถานการณ์รอบตัวเห็นว่ายังมีรถขับผ่าน จึงรีบลงจากรถไปช่วยทันที” ฮาวา เล่าถึงช่วงเวลานั้น
“ด้วยความที่เคยเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และดูแลผู้สูงอายุมาก่อน เราก็รีบเข้าไปประเมินอาการเบื้องต้น พอเห็นว่าคุณลุงไม่ได้บาดเจ็บและยังมีสติ มีแรงที่พยุงตัวเองลุกขึ้นมาได้ ก็ประคองเข้าไปนั่งพักในที่ร่ม และหาน้ำมาให้ดื่ม ตอนนั้นเรารอดูอาการจนกระทั่งแน่ใจว่า คุณลุงปลอดภัย จึงฝากชาวบ้านแถวนั้นให้ดูแลต่อ ก่อนขับรถออกมา” เธอเล่า
พลังของ “คนธรรมดา” ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมได้จริง
แม้เหตุการณ์จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ การจอดรถลงไปช่วยใครสักคนกลางทาง ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะตัดสินใจทำได้ง่ายนัก แต่ฮาวาใช้ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ (Compassion) และความกล้า (Courage) ในการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ ซึ่งเป็นค่านิยมสำคัญของทรู
“พอคุณลุงมีแรงและมีสติ พูดคำว่าขอบคุณเราได้ เป็นความรู้สึกที่มีความสุขและภูมิใจมาก ที่การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของเราสามารถช่วยเขาไว้ได้ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดกับคนในครอบครัวเรา หรือพ่อแม่เรา เราก็อยากให้มีคนช่วยแบบนี้เช่นกัน” ฮาวา ทิ้งท้าย
เรื่องราวของ ฮาวา มะแซ เป็นข้อพิสูจน์ว่า "ความดีเริ่มต้นที่การลงมือทำ" และพลังของคนธรรมดาหนึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อผลกระทบเชิงบวกที่ขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน
ดูคลิปเรื่องราวการทำดีด้วยหัวใจของ ฮาวา มะแซ ได้ที่ https://youtu.be/PBPOVY1X-M4?si=N0zj_6-b15wQrvGY