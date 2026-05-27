CLICX ดึงศาสตร์เลขมงคล ผสาน Data ลุยเวอร์ชวลแบงก์ในไทย

CLICX (คลิกซ์) ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) รายแรกของไทย สร้างสีสันด้วยการเปิดให้ลูกค้า “เลือกเลขบัญชีของตัวเองได้” เป็นครั้งแรกของธนาคารไทย ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนมิถุนายน 2569 นี้
นางสาวสุพร สุนทรโรหิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้เผยถึงแนวคิดเบื้องหลังบนเวทีเปิดตัวว่า CLICX เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นนำระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกรุงไทย (KTB) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขนาดใหญ่
ส่วน AIS ผู้นำด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแท้ที่เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานยุคใหม่ และ OR เครือข่ายที่อยู่ร่วมในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ
การรวมตัวกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสร้าง "ธนาคารใหม่" อีกแห่งหนึ่ง แต่เพื่อตอบโจทย์ Pain Point สำคัญ ของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Under-served และ Unserved เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ไรเดอร์ ฟรีแลนซ์ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและวินัยทางการเงินที่ดี แต่เข้าไม่ถึงระบบสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเดิม เพียงเพราะขาดเอกสารรับรองเงินเดือนตามเกณฑ์เก่า
คนไทยกว่า 63% ยังติดอยู่ในกลุ่มที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ คนไทยอีกกว่า 80% มีเงินสำรองฉุกเฉินให้อยู่รอดได้ไม่เกิน 6 เดือน หากต้องขาดรายได้ไปกะทันหัน CLICX มีความเชื่อว่า "คนไม่ควรถูกตัดสินจากเอกสารทางการเงินเพียงอย่างเดียว" แต่โอกาสควรมาจากพฤติกรรมและศักยภาพในชีวิตจริง
ทำให้แพลตฟอร์มการเงินนี้ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของลูกค้าโดยตรง เช่น "การออมเงินรูปแบบใหม่" ที่ไม่ใช่แค่รอรับดอกเบี้ย แต่เป็นการออมเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ออมแล้วได้เน็ตฟรี ได้สิทธิ์ดื่มกาแฟ หรือได้ค่าน้ำมัน เป็นต้น
นอกจากนี้ สำหรับความกังวลเรื่องการเชื่อมโยงฐานข้อมูล (Data) จากทั้ง 3 องค์กรใหญ่ ทาง CLICX ย้ำชัดว่า นี่ไม่ใช่การสอดส่องพฤติกรรม แต่คือการสร้างโอกาสทางการเงิน โดยทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด และใช้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ระดับสากล ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง
จุดเด่นของการเปิดตัวในครั้งนี้ คือฟีเจอร์ “เลขบัญชีเลือกได้” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกและกำหนดเลขบัญชีของตัวเองได้ 7 หลัก (ทั้งเลขมงคล เลขตอง เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ หรือเลขเสริมดวง) ส่วนรายละเอียดการให้บริการ Virtual Bank จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 นี้