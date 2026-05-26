อาลีบาบาเปิดตัว AI ครบวงจร Qwen 3.7-Max และชิปใหม่ มุ่งสู่ยุค Agentic AI

อาลีบาบา (Alibaba) เปิดตัว AI ตัวเต็มครบวงจรกลางเวที Alibaba Cloud Summit เดินหน้าสู่ยุค Agentic ด้วย Qwen 3.7-Max, ชิปใหม่ และโครงสร้างพื้นฐานระดับเพตาไบต์
***สรุปของใหม่ งาน Alibaba Cloud Summit
อาลีบาบาประกาศอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งโมเดลภาษา โปรเซสเซอร์ AI และแพลตฟอร์มคลาวด์ พร้อมกันในคืนเดียว ส่งสัญญาณชัดว่าบริษัทเดิมพันกับ agentic AI อย่างจริงจัง
บริษัทเทคยักษ์ใหญ่จากจีนยืนยันว่าโมเดล AI รุ่นใหม่ Qwen 3.7-Max ทำสถิติทำงานต่อเนื่องได้ 35 ชม. สามารถเรียกใช้เครื่องมือเกิน 1,000+ ต่อเซสชัน โดยไม่เสียประสิทธิภาพ และล่าสุด ชิปตระกูล Zhenwu ได้ส่งมอบแล้วทั่วโลกกว่า 560,000 ใบ
ในส่วน Qwen 3.7-Max โมเดลที่สร้างมาเพื่อเอเจนต์โดยเฉพาะนี้ถือเป็นหัวใจของงาน เพราะ Qwen 3.7-Max เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่รุ่นล่าสุดของอาลีบาบา ซึ่งต่างจากโมเดลทั่วไปที่มุ่งเน้นการตอบคำถามแบบ one-shot โมเดลนี้ถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับงานที่ซับซ้อน ยาวนาน และต้องตัดสินใจซ้ำ ๆ หลายร้อยถึงพันครั้งในการรันครั้งเดียว
จุดเด่นหลักของ Qwen 3.7-Max คือทำงานได้ต่อเนื่องนานสูงสุด 35 ชั่วโมง และรองรับการเรียกใช้เครื่องมือได้มากกว่า 1,000 ครั้งในเซสชันเดียว ตัวเลขนี้ตอกย้ำว่าโมเดลนี้ออกแบบมาสำหรับ software engineering pipelines และ multi-agent workflows ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่แชตบอตธรรมดา
ในแง่ practical ตัวโมเดลรองรับทั้งงาน frontend prototyping ที่ต้องการสปีด ไปจนถึง codebase ขนาดใหญ่ที่มีหลายไฟล์และต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก อาลีบาบายังระบุว่า Qwen 3.7-Max ได้รับการ fine-tune ให้ทำงานร่วมกับเฟรมเวิร์กเอเจนต์ชั้นนำหลายตัว รวมถึง Claude Code และ OpenClaw อีกด้วย โมเดลนี้จะเปิดให้นักพัฒนาและองค์กรทั่วโลกเข้าถึงได้ผ่าน Model Studio ในเร็ววันนี้
***แจ้งเกิด T-Head ท้าทาย NVIDIA
อีกสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยคือการเปิดตัวจาก T-Head บริษัทชิป AI ในเครืออาลีบาบา โปรเซสเซอร์ใหม่ Zhenwu M890 ให้ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนถึง 3 เท่า พร้อม GPU memory 144 GB และ inter-chip bandwidth 800 GB/s สิ่งที่น่าสังเกตคือชิปตัวนี้รองรับ precision ตั้งแต่ FP32 ลงไปจนถึง FP4 ซึ่งหมายความว่าสามารถทำงานได้ทั้งโหมดเทรนที่ต้องการความแม่นยำสูง และโหมดอนุมานที่ต้องการความเร็วและประหยัดพลังงาน
การที่ชิปตัวเดียวรองรับได้ทั้ง FP32 และ FP4 บ่งชี้ว่า T-Head กำลังมองหาตลาดที่กว้างกว่าแค่ data center ขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึง edge deployment ในอนาคตด้วย
และเพื่อให้ชิปเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ T-Head ยังเปิดตัว ICN Switch 1.0 สวิตชิ่งชิปเฉพาะทางที่มี aggregate bandwidth สูงถึง 25.6 Tbps ช่วยให้ชิป Zhenwu M890 จำนวน 64 ตัวเชื่อมต่อกันได้แบบ full-speed โดยไม่มี bottleneck นอกจากนี้ยังมี T-Head SAIL ซอฟต์แวร์สแต็กที่จะช่วยดึงศักยภาพของฮาร์ดแวร์ออกมาได้อย่างเต็มที่
***รู้จัก Panjiu AL128 และ Bailian
สำหรับองค์กรที่ต้องการรัน AI agents ในระดับ production จริง อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว Panjiu AL128 Supernode Server ซึ่งบรรจุ AI accelerators ไว้ถึง 128 ตัวในแร็กเดียว พร้อม bandwidth ระดับ petabytes ต่อวินาที
บน platform Bailian (สำหรับตลาดจีน) อาลีบาบายังเปิดตัว Agentic RL กลไก reinforcement learning ที่ป้อนกลับด้วยผลลัพธ์จากการทำงานจริงของเอเจนต์เพื่อปรับโมเดลอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบบควบคุมความปลอดภัยในตัวที่ดูแลให้เอเจนต์ที่ทำงานอิสระยังคงอยู่ภายในกรอบที่กำหนด ซึ่งเป็นโจทย์ที่ทั้งอุตสาหกรรมกำลังพยายามแก้อยู่
Qwen 3.7-Max จะเปิดให้เข้าถึงได้ผ่าน Model Studio ในเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ Panjiu AL128 พร้อมให้บริการบน Bailian สำหรับตลาดจีนแล้ว.