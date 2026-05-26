Synology เปิดตัว PAS7700 สตอเรจ Active-Active เจาะองค์กรยุค AI และ Data Center

ไซโนโลยี (Synology) เปิดตัว PAS7700 ระบบจัดเก็บข้อมูล NVMe All-Flash รุ่นแรกที่รองรับสถาปัตยกรรม Active-Active เจาะกลุ่มองค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลแบบหยุดไม่ได้ ท่ามกลางกระแส AI และ Data Center ที่ร้อนแรงทั่วเอเชีย
นายไป่อี้ โจว รองประธานบริหารกลุ่ม Synology NAS บริษัท Synology Inc. กล่าวว่า PAS7700 เป็นผลลัพธ์จากประสบการณ์กว่า 25 ปีของ Synology ในด้านระบบจัดเก็บข้อมูล และการทำงานร่วมกับลูกค้าองค์กรอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการขยายระบบในระยะยาว
“องค์กรยุคใหม่ไม่ได้มองเพียงความจุในการจัดเก็บข้อมูลอีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับความเสถียร ความปลอดภัย และความสามารถในการรองรับเวิร์กโหลดสำคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจาก AI และบริการดิจิทัล”
หากพูดถึงชื่อ Synology หลายคนอาจนึกถึงกล่อง NAS ขนาดเล็กที่วางอยู่ในออฟฟิศหรือห้องทำงานที่บ้าน แต่วันนี้บริษัทสัญชาติไต้หวันรายนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่าตัวเองไม่ได้มองแค่ตลาด SMB อีกต่อไปแล้ว เพราะการเปิดตัว PAS7700 คือการประกาศอย่างเป็นทางการในสนาม Enterprise Storage ระดับสูง ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ NVMe All-Flash ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลดระดับ Mission-Critical โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้เล่นอย่าง NetApp, Pure Storage และ Dell EMC ครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน
สิ่งที่ทำให้ PAS7700 แตกต่างจากผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้าของ Synology อย่างชัดเจน คือสถาปัตยกรรมแบบ Active-Active Dual-Controller ซึ่งหมายความว่าทั้ง 2 Controller ทำงานพร้อมกันตลอดเวลา และหากฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดปัญหา อีกฝั่งจะรับภาระต่อทันทีโดยที่ผู้ใช้งานแทบไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ
นี่คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า Business Continuity หรือความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำหรับปัจจุบันที่ระบบดิจิทัลเป็นเส้นเลือดหลักขององค์กร การ Downtime เพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงความสูญเสียทางการเงินและความเชื่อมั่นที่คำนวณค่าได้ยาก โดยเฉพาะในภาคการเงิน อีคอมเมิร์ซ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
ในแง่สเปกฮาร์ดแวร์ PAS7700 มาพร้อมช่องติดตั้ง NVMe SSD สูงสุด 48 ช่อง บนตัวเครื่องขนาด 4U และสามารถขยายความจุรวมได้ถึง 1.65 Petabyte ผ่านหน่วยขยายเพิ่มเติม รองรับหน่วยความจำสูงสุดถึง 2,048 GB และเครือข่ายความเร็ว 100GbE
ด้านประสิทธิภาพ ระบบทำได้สูงสุด 2 ล้าน IOPS และอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 30 GB/s ซึ่งอยู่ในระดับที่รองรับงานฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และ AI Workload ที่ต้องการความหน่วงต่ำได้อย่างสบาย
ขณะเดียวกันก็รองรับโปรโตคอลหลักครบครัน ทั้ง NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB และ NFS ครอบคลุมทั้งการใช้งานแบบ Block และ File Storage ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมมากนัก
ในอีกด้าน Synology เลือกใส่กลไกป้องกันข้อมูลหลายระดับไว้ใน PAS7700 ตั้งแต่ RAID Triple-Parity ที่ทนต่อการเสียหายของดิสก์ได้พร้อมกันถึงสามตัว ยังมี IP Failover และ Protocol-Level Failover ไปจนถึง Self-Encrypting Drives (SEDs) สำหรับเข้ารหัสข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์
นอกจากนี้ยังมี Immutable Snapshots ที่สร้างจุดกู้คืนข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้แม้แต่ในกรณีที่ระบบถูก Ransomware โจมตี ควบคู่กับ Snapshot Replication และ Hyper Backup เพื่อสำรองข้อมูลไปยังปลายทางอื่น ทั้งหมดนี้ Synology ใส่เทคโนโลยีลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และเริ่มปูทางการย้ายข้อมูลที่ไม่ค่อยถูกเรียกใช้ไปยัง Storage ต้นทุนต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พื้นที่ประสิทธิภาพสูงถูกใช้กับข้อมูลที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่บริหารต้นทุนขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง
ในภาพรวม การมาของ PAS7700 ที่ใช้เวลากว่า 1 ปีเต็มในการทดสอบกับองค์กรจริงก่อนเปิดขายเชิงพาณิชย์ นั้นสามารถเปิดตลาดได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะ เนื่องจากปัจจุบันหลายประเทศในเอเชีย รวมถึงไทย กำลังเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center, Cloud และ AI Ecosystem อย่างต่อเนื่อง ความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลที่เสถียร ปลอดภัย และขยายได้ในระยะยาวจึงเติบโตตามไปด้วย.