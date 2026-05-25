ลุ้นขายไทย Samsung - Google เปิดตัว "แว่นตาอัจฉริยะ AI"

ในงาน Google I/O 2026 ที่ผ่านมา มีการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ซัมซุง กับ กูเกิล ในการเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะ AI (AI Smart Glasses) รุ่นใหม่เป็นครั้งแรก กับดีไซน์ 2 สไตล์ จากการร่วมมือกับแบรนด์แว่นตา Gentle Monster และ Warby Parker
เจย์ คิม (Jay Kim) รองประธานบริหาร ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ กล่าวว่า แว่นตารุ่นนี้คืออีกก้าวสำคัญของวิสัยทัศน์ด้าน AI ของเรา ในการต่อยอดอีโคซิสเต็ม Galaxy ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อมอบประสบการณ์ AI ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ในแต่ละรูปแบบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แว่นตาอัจฉริยะรุ่นนี้นำความเชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ของซัมซุง เทคโนโลยี AI อันทรงพลังจากกูเกิล และอัตลักษณ์การดีไซน์ระดับพรีเมียม โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น 2 สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลาย
ทั้งจาก Gentle Monster ที่นำเสนอความแฟชั่น ทันสมัย โดดเด่น และมีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ และ Warby Parker ถ่ายทอดความเรียบหรู เหนือกาลเวลา เน้นความสบายและเลนส์คุณภาพสูง เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน
ตัวแว่นได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบ Hands-free และ Heads-up ช่วยให้ผู้สวมใส่เข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัวได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาดู
ชาห์ราม อิซาดี (Shahram Izadi) รองประธานฝ่าย Android XR ของ Google นี่คือวิสัยทัศน์ร่วมกันในการทำให้ AI เข้าถึงได้ง่ายและเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ผ่านการผสานระบบนิเวศ Android ของกูเกิล เข้ากับฮาร์ดแวร์ของซัมซุง และงานดีไซน์ระดับพรีเมียม
ด้วยฟีเจอร์เด่น อย่างระบบสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Gemini สามารถสอบถามเส้นทาง หรือรับคำแนะนำเฉพาะบุคคล เช่น การค้นหาร้านกาแฟใกล้เคียงระหว่างเดิน พร้อมสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ทันที
มีระบบแปลภาษาอัจฉริยะ รองรับการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ ทั้งการสรุปจากเสียงพูดและการแปลข้อความบนป้ายต่าง ๆ และที่สำคัญคือทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนและอีโคซิสเต็มของ Galaxy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบันทึกโมเมนต์สำคัญและการจัดการชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย
ถ้อยแถลงจากผู้บริหาร
สำหรับแว่นตาอัจฉริยะ AI คอลเลกชันแรกนี้ มีกำหนดการเปิดตัวและวางจำหน่ายในบางประเทศช่วง ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2026 นี้ โดยทางซัมซุงและกูเกิลจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆ นี้