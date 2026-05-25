เปิดตัว realme C100x สเปกอึด แบตใหญ่ 8,000mAh 6,999 บาท

realme (เรียลมี) เปิดตัว realme C100x สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากตระกูล C-Series ในประเทศไทย ชูจุดเด่นความเป็น “Battery Champion” ด้วยแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 8,000 mAh จับคู่ระบบชาร์จไว 45W และโครงสร้างบอดี้กันกระแทกมาตรฐานทหาร ArmorShell พร้อมวางจำหน่ายในราคา 6,999 บาท
realme C100x ทุบสถิติด้วยแบตเตอรี่ขนาด 8,000mAh ซึ่งใหญ่ที่สุดในสมาร์ทโฟนระดับเดียวกัน รองรับการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการรับชมวิดีโอออนไลน์ต่อเนื่องกว่า 21 ชั่วโมง ฟังเพลงนาน 141 ชั่วโมง หรือเปิดสแตนด์บายได้นานถึง 800 ชั่วโมง พร้อมระบบชาร์จเร็ว 45W Fast Charge ที่ชาร์จเพียง 5 นาที ก็สามารถสนทนาสายได้นานถึง 4 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Reverse Charge ชาร์จย้อนกลับให้อุปกรณ์อื่นได้ด้วยกำลังไฟ 6W ยังมีการนำเทคโนโลยี AI Battery Protection ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้สูงสุดถึง 7 ปี หรือผ่านการชาร์จกว่า 1,600 รอบ โดยที่ประสิทธิภาพด้านพลังงานไม่ลดลง
ตัวเครื่องมาพร้อมโครงสร้าง ArmorShell™ ที่ผ่านการทดสอบการตกกระแทกจากความสูงสูงสุด 2 เมตรตามมาตรฐานทางทหาร พร้อมคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP64 เสริมด้วยเทคโนโลยี Wet Hand Touch 2.0 ช่วยให้หน้าจอยังคงทัชสกรีนได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะมือเปียกหรืออยู่ท่ามกลางสายฝน
ในส่วนของหน้าจอแสดงผล มาพร้อมอัตรารีเฟรชเรท 120Hz ความสว่างสูงสุด 900 nits เสริมการทำงานด้วยระบบ AI Outdoor Mode ที่ปรับการแสดงผลให้คมชัดโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่กลางแจ้ง ด้านระบบเสียงจัดเต็มด้วยลำโพง UltraBoom สามารถเร่งความดังได้สูงสุดถึง 300%
realme C100x ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Octa-Core (12nm) ที่ได้รับการรับรองความเสถียรและการทำงานที่ลื่นไหลยาวนานขั้นต่ำ 48 เดือน โดดเด่นด้วยการออกแบบ Fluid Design ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากระลอกคลื่นธรรมชาติ มีให้เลือก 2 เฉดสี ได้แก่ Golden Coast สีทองอ่อนละมุนสะท้อนประกายแสงแดด และ Deepblue Tide สีน้ำเงินเข้มลึกสะท้อนความสุขุมนุ่มลึก
realme C100x ยังตอบโจทย์สายคอนเทนต์ด้วยเครื่องมือแต่งภาพ Pro Editing Studio ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาทิ ฟีเจอร์ AI Eraser สำหรับลบวัตถุที่ไม่ต้องการ, AI Clear Face ปรับภาพเบลอให้คมชัด และ AI Image Matting สำหรับไดคัทแยกไดคัทตัวแบบได้อย่างแม่นยำ
realme C100x (รุ่นความจุ 4GB + 256GB) เปิดตัวในราคา 6,999 บาท โดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ทาง Shopee, Lazada และ TikTok Shop ส่วนหน้าร้าน วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ที่ realme Brand Shop, ศูนย์บริการเครือข่าย และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ