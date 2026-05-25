Canva เล่นใหญ่ ดึง "เต๋อ-นวพล" เปิดตัวแคมเปญ 'Canva - ใครๆ ก็ Can ว่ะ' ครั้งแรกในประเทศไทย

Canva แพลตฟอร์มการสื่อสารด้วยภาพแบบครบวงจรชั้นนำของโลก เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “Canva - ใครๆ ก็ Can ว่ะ” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพราะเมืองไทยเต็มไปด้วยเรื่องราว ไอเดีย และวิธีการถ่ายทอดรูปแบบใหม่ๆ ยิ่งปัจจุบันเรื่องเหล่านั้นกำลังถูกนำเสนอออกมาเป็นคลิปวิดีโอมากกว่าที่เคย Canva จึงพร้อมชวนทุกคนมาสร้าง รีมิกซ์ และเล่าเรื่องในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยความเชื่อว่ามีนักเล่าเรื่องที่ดีอยู่ทั่วประเทศไทย และด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมทุกคนสามารถทำให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกเล่าออกมาได้จริงๆ
“Canva - ใครๆ ก็ Can ว่ะ” จะมาท้าทายแนวคิดว่า ผลงานสร้างสรรค์เป็นเรื่องของคนที่มีพื้นฐาน ผ่านการฝึกฝน หรือมีอาชีพเฉพาะเท่านั้น เพียงแค่เริ่มลงมือทำบวกกับไอเดีย แรงบันดาลใจ และเครื่องมือที่ใช่ ก็สามารถสร้างผลงานสุดสร้างสรรค์ออกมาแบ่งปันได้
เปิดพื้นที่ให้คนไทยทุกคนได้ลองเป็นผู้กำกับ
ภาพยนตร์เปิดฉากเวลา 6 โมงเช้าในออฟฟิศเอเจนซี เมื่อเต๋อ-นวพลและทีมงานกำลังติดอยู่ในบรรยากาศอันคุ้นเคย แก้งานวนไปตามฟีดแบ็กจากลูกค้า ขณะที่ลูกค้ายังคงพูดต่อไม่หยุด ทีมงานก็เริ่มหลุดลอยกันไปทีละคน จนได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่มีใครคาดคิด พี่ไรเดอร์คนหนึ่งเดินเข้ามาเห็นความวุ่นวายตรงหน้า ก่อนจะเปิด Canva แล้วลงมือแก้งานให้เอง ไม่นานหลังจากนั้น คุณลุง รปภ. และคุณป้าแม่บ้านก็เข้ามาร่วมวง ผลัดกันแก้ไขโฆษณาชิ้นนี้ต่อ ทั้งชุลมุน ตลก และเต็มไปด้วยความเป็นไทย (คนไทยช่วยกัน) และหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการตัดต่อวิดีโอด้วย Canva เป็นเรื่องง่ายแค่ไหน
ภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Canva กล่าวว่า "ประเทศไทยคือหนึ่งในชุมชนที่มีพลังความครีเอทีฟที่สุดในภูมิภาค วัฒนธรรมการเล่าเรื่องและการแสดงออกทางดิจิทัลของเราพัฒนาไปอย่างไม่หยุด จึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆ ที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับ พี่เต๋อ นวพล ผู้กำกับที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของไทย เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงพลังสร้างสรรค์ของตัวเอง เพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ควรถูกจำกัดด้วยประสบการณ์ การเข้าถึง หรือทักษะทางเทคนิค 'Canva - ใครๆ ก็ Can ว่ะ' จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าวิธีการที่ง่ายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ จุดประกายทั้งการเติบโต ความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจ"
สำหรับวงการภาพยนตร์และหนังอินดี้ของไทย ชื่อของ เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ แทบไม่ต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติม ด้วยสไตล์การเล่าเรื่องที่ละเมียด อารมณ์ขันแบบเรียบๆ และมุมมองความเป็นมนุษย์ที่ชัดเจน พี่เต๋อได้สร้างผลงานภาพยนตร์ร่วมสมัยที่น่าจดจำไว้มากมาย ตั้งแต่ ‘ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ’ ไปจนถึง ‘ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ’
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ หรือ “พี่เต๋อ” ได้ร่วมงานกับ Canva เพื่อเปิดคลังฟุตเทจภาพยนตร์ส่วนตัวให้คนไทยทั่วประเทศได้เข้าถึงเป็นครั้งแรก ผ่านการนำฟุตเทจเบื้องหลังการถ่ายทำที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องของพี่เต๋อมาเปิดให้ใช้งาน โดยเชิญชวนผู้คนจากทุกสายอาชีพมาลองสวมบทผู้กำกับ ตีความฟุตเทจชุดเดียวกันในมุมมองของตัวเอง และสร้างผลงานที่พร้อมอวดลงโซเชียลด้วย Canva Video Editor และ AI-powered design tools
คุณเต๋อ - นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ เผยว่า “ในฐานะคนทำหนังและคนที่ทำสื่อภาพเคลื่อนไหวมานาน ถือว่าแคมเปญนี้ทำให้ผมได้มาจับมือกับคนรุ่นใหม่และได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Canva วิดีโอที่นอกจากจะทำให้ผมได้ลอง explore ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำงานแล้ว ด้วยความใช้ง่ายของมันก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้เห็นวิธีการของคนรุ่นใหม่ หรือ คนที่ไม่ได้ทำงานหนังโดยตรง ว่าพวกเขามีภาษาการตัดต่ออย่างไรกันบ้าง ถือเป็นการแชร์กันและกันผ่านการทำงานชิ้นนี้ และก็ทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การตัดต่อเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ทำได้แล้วจริงๆ”
เมื่อความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
ในทุกวันมีไอเดียมากมายที่ยังไม่ถูกทำให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เพราะไอเดียเหล่านั้นไม่มีศักยภาพแต่เพราะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ตลอดเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา Canva มีเป้าหมายในการเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นด้วยการทำให้การออกแบบและการสร้างคอนเทนต์เป็นเรื่องที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
เมื่อวิดีโอมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะสื่อสำหรับความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกถึงตัวตน และการเล่าเรื่องทางธุรกิจ แคมเปญนี้สะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ Canva ในการขจัดอุปสรรคที่อาจขวางกั้นผู้คนจากไอเดียของตนเอง ตั้งแต่ Magic Video เครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI ของ Canva ไปจนถึง Canva Offline ที่ช่วยให้ผู้คนยังคงสร้างสรรค์ผลงานได้แม้มีการเชื่อมต่อจำกัด Canva กำลังทำให้ทุกคนตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์มือใหม่ไปจนถึงทีมงานมืออาชีพ สามารถสื่อสารด้วยภาพ เล่าเรื่องราวของตน และทำให้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์กลายเป็นจริงได้
Canva ยังได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่มีต่อประเทศไทยมากขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขยายการเข้าถึง Canva for Education แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้นักเรียนและครูมากกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศ ด้วยเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ สื่อสาร และเรียนรู้ผ่านภาพ
เริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้แล้ววันนี้จากฟุตเทจของเต๋อ นวพล และเท็มเพลตวิดีโอของ Canva ที่ bit.ly/CanvaThailand เพราะตอนนี้ใครๆ ก็ Can ว่ะ