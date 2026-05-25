ดีใจกันทั้งประเทศ! ระบบเป๋าตังไม่ล่ม ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียนล้านสิทธิ์ในพริบตา

ฟังเสียงโลกโซเชียลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) เปิดรับลงทะเบียนวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 25 พ.ค. 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. พบกระแสตอบรับส่วนใหญ่เป็นบวก โดยประชาชนชื่นชมระบบการลงทะเบียนที่ไม่ล่ม แม้จะมีผู้ใช้งานจำนวนมากในช่วงเปิดระบบช่วงแรก
***ระบบราบรื่น แอปไม่ล่มตามคาด
ย้อนไปช่วงก่อนเปิดลงทะเบียน รัฐบาลและธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดูแลแอปเป๋าตัง ได้ประกาศความพร้อมโดยอ้างประสบการณ์จากโครงการคนละครึ่งครั้งก่อนที่เคยรองรับผู้ใช้งานสูงสุดถึง 3 แสนคนต่อวินาที
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เคยระบุว่า “แอปเป๋าตังไม่ล่มแน่นอน” เพราะธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์สูง โดยผลการใช้งานจริงสามารถยืนยันคำกล่าวนี้ แม้ช่วง 06.00-08.00 น. จะมีรายงานระบบ “ช้า” และ “โหลดนาน” บ้าง แต่ไม่มีรายงานระบบล่มทั้งหมด
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถลงทะเบียนสำเร็จภายในไม่กี่นาที หลายคนโพสต์ภาพหน้าจอ “ลงทะเบียนสำเร็จ” พร้อมข้อความยินดี เช่น “กดตอน 6 โมง 2 นาที สำเร็จ” หรือ “รอคิวนิดหน่อยแต่ไม่ล่ม” โดยภายใน 2 ชั่วโมงแรก มีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20 ล้านสิทธิ์ สิทธิ์คงเหลือลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเวลา 09.00-10.00 น. คงเหลือประมาณ 9-10 ล้านสิทธิ์
***ฟังเสียงชาวโซเชียล ชมระบบ ผสมความเห็นเรื่องจำนวนสิทธิ
จากโพสต์และคอมเมนต์บน X ความเห็นด้านบวกมาจากหลายคนที่ยกย่องความสะดวก รวดเร็ว และความมั่นคงของระบบ หลายเสียงชี้ว่า “ขอบคุณรัฐบาลและกรุงไทยที่เตรียมระบบดี ไม่ล่มเหมือนบางโครงการเก่า” บางเสียงระบุว่า “ใช้ได้จริง ไม่ต้องรีบไปธนาคารต่อคิวแน่น”
อย่างไรก็ตาม บางส่วนแสดงความกังวลเรื่องสิทธิ์จำกัด 30 ล้านสิทธิ์ (ประชาชนทั่วไป) และจำนวนเงินเดือนละ 1,000 บาท (รวม 4,000 บาทตลอด 4 เดือน) โดยตั้งคำถามว่า "พอใช้ไหมในสถานการณ์ปัจจุบัน” แต่โดยรวมยังมองว่าเป็นความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีต่อค่าครองชีพ และประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ยังต้องพึ่งลูกหลานหรือไปที่สาขาธนาคารเพื่อช่วยเหลือการใช้งานแอป
นอกจากนี้ ยังมีกระแสเตือนภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการ ส่งลิงก์ปลอมหรือ SMS หลอกขอข้อมูลส่วนบุคคล รัฐบาลและสำนักข่าวต่าง ๆ ได้ออกมาประกาศเตือนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส เป็นโครงการที่รัฐช่วย 60% ประชาชนจ่าย 40% เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วม (เน้นสินค้าจำเป็น) ในวงเงิน 1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2569) รวม 4,000 บาท ช่องทางลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น โดยผู้ใช้ต้องอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด.
พอดีลืมรหัสมีใครผ่านบ้างยังคะ ทำ หลายรอบแล้วคะ ไม่เสถียรคะ 🥺 #ไทยช่วยไทยพลัส — 𓂋 ⟡ 사랑오빠지성ʚ🐹ɞ💗 (@soraaaaa__qqq) May 25, 2026
How to ใช้ภาษีเราให้คุ้มค่าที่สุด#เป๋าตัง #ไทยช่วยไทยพลัส — st🪐🦖🚗✨ (@pchpichh) May 24, 2026
มีใครจะไม่กดรับสิทธิ "ไทยช่วยไทยพลัส" บ้างไหมครับ ❓ขอเหตุผลหน่อย 💁🏻♂️#ไทยช่วยไทยพลัส #คนละครึ่งพลัส — Skyboyz (@Skyboyz15) May 24, 2026