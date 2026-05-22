ยอดขาย Galaxy S26 Series ไตรมาส 1 พุ่งคว้าอันดับ 1 ในโลก - อาเซียน

รายงายข้อมูลจาก Omdia เกี่ยวกับภาพรวมตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ระบุว่า Samsung สามารถกลับขึ้นมาครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกได้สำเร็จ ด้วยการคว้าส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) สูงถึง 22% ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระดับสากล โดยมีสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดอย่าง Galaxy S26 Series เป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขาย
ภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนโลกในไตรมาสแรกนี้ มีอัตราการเติบโตขึ้น 1% ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ แม้ว่าผู้ผลิตจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้าน ทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม โดยในไตรมาสนี้ Samsung ทำยอดจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกไปได้สูงถึง 65.4 ล้านเครื่อง
Galaxy S26 ทุบสถิติพรีออเดอร์ – ดันตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โตสวนกระแส
ความสำเร็จในแง่ตัวเลขของ Samsung ครั้งนี้ ได้รับแรงหนุนหลักมาจากความต้องการสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ Galaxy S26 Series ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่วิเคราะห์ยอดจองล่วงหน้า (Pre-order) ซึ่งเติบโตสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy S25 Series มากกว่า 10% ทั่วโลก
นอกจากความสำเร็จในระดับสากลแล้ว ข้อมูลจาก Omdia ยังชี้ให้เห็นว่า Samsung ยังคงรักษาเก้าอี้ผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยยอดจัดส่งสมาร์ทโฟนในภูมิภาครวม 4.6 ล้านเครื่อง คว้าส่วนแบ่งการตลาดไป 21% คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการเติบโตที่สวนทางกับภาพรวมตลาดสมาร์ทโฟนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หดตัวลงถึง 9% โดยนอกจากยอดขายของรุ่นเรือธงแล้ว สมาร์ทโฟนในตระกูล Galaxy A Series ยังคงทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังในกลุ่มตลาดแมส ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วภูมิภาค
อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค คือการที่ Galaxy S26 Series สามารถคว้ารางวัลใหญ่ “Best in Show” จากเวที GLOMO Awards ภายในมหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก MWC 2026 (Mobile World Congress) ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการโมบายล์เทคโนโลยี
โดยรุ่นท็อปอย่าง Galaxy S26 Ultra ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการในฐานะสมาร์ทโฟนที่มีความโดดเด่นรอบด้าน ทั้งโครงสร้างฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่ง ซอฟต์แวร์ One UI 8.5 ตลอดจนประสบการณ์ใช้งานอันชาญฉลาดจาก Galaxy AI และนวัตกรรมหน้าจอใหม่อย่าง Privacy Display ที่เข้ามาตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน
ความสำเร็จทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี 2569 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Samsung ที่กำลังทรานส์ฟอร์มสมาร์ทโฟนจากการเป็นเพียงอุปกรณ์สื่อสารทั่วไป สู่การเป็น “AI Companion” หรือเพื่อนคู่คิดอัจฉริยะที่เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานอย่างแท้จริง พร้อมมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อในทุกมิติของชีวิตประจำวัน