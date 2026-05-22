vivo ลุยตลาดแฟลกชิปรุ่นท็อปด้วย X300 Ultra ชุดท็อปเฉียด 8 หมื่น

vivo เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง vivo X300 Ultra ครั้งแรกที่นำตระกูล Ultra เข้ามาทำตลาดในไทย พร้อม vivo X300 FE มาเสริม ภายใต้คอนเซปต์ ‘เทคเดียวก็เอาอยู่’ ยกระดับการถ่ายภาพและวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยชุดเลนส์ที่พัฒนาร่วมกับ ZEISS ในราคาเริ่มต้น 27,999 บาท
โดย vivo X300 Ultra มาพร้อมกล้องมุมกว้างพิเศษ ZEISS 14mm (เซ็นเซอร์ Sony LYTIA 818 ขนาด 1/1.28 นิ้ว), กล้องหลัก ZEISS 35mm (เซ็นเซอร์ Sony LYTIA 901 ขนาด 1/1.12 นิ้ว) และกล้องเทเลโฟโต้ ZEISS APO Gimbal-Grade (เซ็นเซอร์ขนาด 1/1.4 นิ้ว) ทำงานร่วมกับชิปเซ็ตเสริม VS1+ รองรับการบันทึกวิดีโอระดับ Cinematic 4K 120 fps 10-bit Log ได้ทุกระยะเลนส์
ส่วน vivo X300 FE ชูจุดเด่นด้วยกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ทำงานร่วมกับ AI Imaging Engine อัจฉริยะ และมี Stage Mode ที่พัฒนามาเพื่อการถ่ายภาพพอร์ตเทรตระยะไกลบนเวทีคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ รวมถึงรองรับวิดีโอ 4K 60 fps ผ่านเลนส์เทเลโฟโต้
นอกจากนี้ vivo ยังเปิดตัวชุดเลนส์เสริมเพื่อขยายขีดจำกัดการซูม ได้แก่ vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra สำหรับ X300 Ultra รองรับการซูมเทียบเท่าระยะ 400 มม. และ Gen 2 โดยในรุ่น X300 FE รองรับระยะซูมเทียบเท่า 200 มม.
vivo X300 Ultra ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite Gen 5 แบตเตอรี่ BlueVolt 660 0mAh ชาร์จไว 100W FlashCharge ชาร์จไร้สาย 40W หน้าจอขนาด 6.82 นิ้ว มาพร้อมมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP68 & IP69 และการันตีอัปเดตความปลอดภัยนาน 7 ปี (OS นาน 5 ปี) มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเขียว Steppe Green และสีดำ Volcano Black
ขณะที่ vivo X300 FE ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 5 แบตเตอรี่ BlueVolt 6500mAh ชาร์จไว 90W FlashCharge ชาร์จไร้สาย 40W หน้าจอแบนขนาด 6.31 นิ้ว ตัวเครื่องทนทานผ่านมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP68 & IP69 และผ่านการตกกระแทกมาตรฐานทหารสหรัฐฯ มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีม่วง Mist Purple, สีขาว Glow White และสีดำ Luxe Black
vivo X300 Ultra และ vivo X300 FE เปิดให้สั่งจอง (Pre-order) ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2569 และจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดย vivo X300 Ultra รุ่น 16GB + 512GB ราคา 54,999 บาท 16GB + 1TB ราคา 64,999 บาท ชุดเลนส์เสริม Gen 2 Ultra (400mm) ราคา 8,499 บาท
vivo X300 Ultra Photographer Kit (เครื่องสีดำ 16GB+1TB + เลนส์เสริม 200mm และ 400mm + กริปถ่ายภาพ) ราคา 79,999 บาท จองล่วงหน้ารับ vivo Care ประกันเครื่อง/จอแตก 2 ปี แบตเตอรี่ 4 ปี, กระเป๋า vivo Life Bag, หูฟัง vivo Buds Pro) รวมมูลค่า 30,997 บาท
ส่วน vivo X300 FE รุ่น 12GB + 256GB ราคา 27,999 บาท 12GB + 512GB ราคา 31,999 บาท โดยมีราคาพร้อมเลนส์เสริมอยู่ที่ 33,999 บาท และ 37,999 บาท ตามลำดับ สั่งจองล่วงหน้ารับ vivo Care ประกันเครื่อง/จอแตก 2 ปี แบตเตอรี่ 4 ปี และ หูฟัง vivo Buds Pro) รวมมูลค่า 21,998 บาท