ทรูออนไลน์ปั้นเน็ตบ้านสู่ AI Smart Home ชู 'เอมี่' ดูแลชีวิต

ทรูออนไลน์เปิดเกม 'AI Smart Home' พลิกเน็ตบ้านสู่ระบบดูแลชีวิต ชู TrueX Home Hub พร้อม 'เอมี่' สั่งงานภาษาไทย เชื่อม IoT ดูแลบ้าน-คน-สัตว์เลี้ยงครบวงจร
นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านในประเทศไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ จากเดิมที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความเร็วและความเสถียรของสัญญาณเป็นหลัก ไปสู่ความต้องการโซลูชันที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตภายในบ้าน ทั้งด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความบันเทิง การดูแลสมาชิกในครอบครัว และการบริหารจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเป็นระบบ
ปัจจุบัน ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านมีฐานผู้ใช้งานประมาณ 10.41 ล้านราย ขณะที่อัตราการเติบโตเริ่มทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1-2% อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของผู้บริโภคกลับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยลูกค้าไม่ได้มองหาเพียงอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีความเร็วสูงอีกต่อไป แต่ต้องการบริการที่สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวันได้จริง โดยเฉพาะในยุคที่บ้านเริ่มมีอุปกรณ์ IoT เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากรายงาน Digital 2025 : Thailand ของ We Are Social และ Meltwater พบว่า ตลาด Smart Home ในประเทศไทยปี 2025 มีครัวเรือนไทยเลือกใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมแล้วกว่า 12.3 ล้านชิ้น สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะเริ่มขยับจากตลาดเฉพาะกลุ่มเข้าสู่การใช้งานในวงกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จำนวนมากที่ควรช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น กลับกลายเป็นภาระใหม่ของหลายครอบครัว เพราะต้องคอยสั่งงาน ตั้งค่า และควบคุมระบบต่างๆ ด้วยตัวเอง
จากโจทย์ดังกล่าว ทรูออนไลน์จึงเปิดตัว 'TrueOnline Home Next ให้บ้านดูแลชีวิต' โดยวางตำแหน่งเป็นก้าวใหม่ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านที่ไม่หยุดอยู่เพียงการให้บริการเชื่อมต่อ แต่ต้องการยกระดับสู่ระบบ AI Smart Home ที่สามารถดูแลชีวิตของคนในบ้านได้อย่างครบวงจร ผ่านการผสานเครือข่ายไฟเบอร์คุณภาพ อุปกรณ์ IoT อัจฉริยะ และเทคโนโลยี AI เข้าด้วยกันภายใต้ Smart Home Ecosystem จาก TrueX
นายฐานพล กล่าวว่า หัวใจสำคัญของบริการใหม่นี้คือ 'TrueX Home Hub' ศูนย์กลางควบคุมบ้านอัจฉริยะที่มาพร้อม เอมี่ หรือ Ami ผู้ช่วยอัจฉริยะที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย 100% สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน ตอบคำถามทั่วไป และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ TrueX รวมถึงอุปกรณ์ในระบบ Tuya ได้มากกว่า 3,000,000 ชิ้นในประเทศไทย เพื่อทำให้บ้านอัจฉริยะใช้งานง่ายขึ้นสำหรับคนไทยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนรักสัตว์เลี้ยง หรือครอบครัวเมืองยุคใหม่
สำหรับการพัฒนา TrueOnline Home Next ครั้งนี้ ทรูออนไลน์ได้ร่วมมือกับ Tuya ผู้ให้บริการ AI IoT Cloud Platform ระดับโลก และ T3 Technology เพื่อนำเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมระดับสากลเข้าสู่ครัวเรือนไทย โดยมุ่งสร้างประสบการณ์บ้านอัจฉริยะที่ไม่ได้เป็นเพียงระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ แต่ต้องสามารถช่วยดูแลชีวิตจริงของสมาชิกในบ้าน ทั้งในมิติของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความบันเทิง การดูแลสัตว์เลี้ยง การดูแลผู้สูงอายุ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ยังนำเสนออุปกรณ์และบริการสำคัญหลายรายการ อาทิ AI CCTV ซึ่งระบุว่าเป็นครั้งแรกในไทยของกล้องวงจรปิดที่มี AI อัจฉริยะ สามารถแยกแยะบุคคล เสียงเด็กร้อง สัตว์เลี้ยง รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมเสี่ยงของสัตว์เลี้ยง ก่อนนำข้อมูลมาสรุปเป็นสถิติและคำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ
ขณะเดียวกัน ยังมีกล่อง TrueID TV Gen 3 กล่องทีวี AI ความคมชัดระดับ 4K HDR ที่มาพร้อมกล้องในตัว รองรับความบันเทิงรูปแบบใหม่ ทั้งการออกกำลังกาย เล่นเกมแบบไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์ และการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน รวมถึงสมาร์ทปลั๊กที่สามารถดูการใช้พลังงาน หลอดไฟอัจฉริยะที่ปรับแสงและสีตามโหมด Biorhythm หรือนาฬิกาชีวภาพ ตลอดจน Solar Smart Home Solution จาก Altervim เพื่อช่วยให้บ้านสะดวก ปลอดภัย และประหยัดพลังงานมากขึ้น
ด้าน นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE กล่าวว่า การเปิดตัว TrueOnline Home Next เป็นการประกาศจุดยืนใหม่ของทรูออนไลน์ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่ไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้ให้บริการสัญญาณความเร็วสูง แต่ต้องการพาเน็ตบ้านเข้าสู่ยุคใหม่ที่ทำให้บ้านกลายเป็นผู้ช่วยดูแลชีวิตของทุกคนในครอบครัว ด้วยเทคโนโลยีและ AI ที่เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้น
สำหรับชื่อ เอมี่ ได้แรงบันดาลใจจากคำว่า Ami ซึ่งในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงเพื่อน และในภาษาญี่ปุ่นสื่อถึงความรัก สะท้อนแนวคิดของ AI ที่ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยี แต่เป็นผู้ช่วยใกล้ตัวที่เข้าใจผู้ใช้งาน และอยู่เคียงข้างคนในบ้านในชีวิตประจำวัน
ขณะเดียวกัน TrueOnline Home Next ยังมาพร้อมอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด 'Ripple' หรือระลอกคลื่นของการเชื่อมต่อ เปรียบเสมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านหนึ่งจุดที่แผ่ขยายไปสู่ทุกประสบการณ์ภายในบ้าน ตั้งแต่ WiFi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ระบบบ้านอัจฉริยะ ผู้ช่วยอัจฉริยะ ความบันเทิง ไปจนถึงความปลอดภัย โดยทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อทำให้บ้านสะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น และพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลมากขึ้น
นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ยังเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ เพื่อสื่อสารอินไซต์ของสังคมยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมักถูกมองว่าทำให้คนในครอบครัวใช้เวลาร่วมกันน้อยลง แต่ TrueOnline Home Next ต้องการนำเสนออีกมุมหนึ่งว่า เทคโนโลยีสามารถช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ผ่านการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกันภายในบ้าน สำหรับลูกค้าทรูออนไลน์สามารถรับ 'เอมี่' ผู้ช่วยอัจฉริยะในราคา 119 บาทต่อเดือน จากราคาปกติ 179 บาทต่อเดือน และสามารถสมัครบริการ Pet AI Care ผู้ช่วย AI ดูแลสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ในราคา 99 บาทต่อเดือน โดยข้อเสนอดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69