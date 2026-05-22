เปิดตัว HONOR 600 Series ดึง ‘บลู พงศ์ทิวัตถ์’ นั่ง AI Friend

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออเนอร์ (HONOR) ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด HONOR 600 Series ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ “AI ทัชเดียว เปลี่ยนโลก” ชูนวัตกรรมล้ำสมัยและดีไซน์ระดับพรีเมียม พร้อมเปิดตัว ‘บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ’ เป็น HONOR 600 Series Thailand AI Friend ตัวแทนคนรุ่นใหม่

จุดเด่นของ HONOR 600 ซีรีส์ มากับฟีเจอร์ AI Image to Video 2.0 ครั้งแรกของวงการกับโมเดล Multi-modal ที่สามารถแปลงภาพถ่ายสูงสุด 3 ภาพ ผสานคำสั่งเสียงหรือข้อความ ให้กลายเป็นคลิปวิดีโอระดับภาพยนตร์ความยาว 3-8 วินาทีได้ทันที พร้อมเครื่องมือแต่งภาพเคลื่อนไหวอัจฉริยะในแกลเลอรี

ขณะที่กล้องหลักความละเอียด 200MP บนสถาปัตยกรรม AiMAGE ดึงแสงและเก็บมิติภาพได้คมชัดยิ่งขึ้น พิเศษสำหรับรุ่น HONOR 600 Pro มาพร้อมกล้อง Periscope 50MP ซูมสูงสุด 120 เท่า และระบบกันสั่น SOIS มาตรฐานกล้อง Mirrorless

ตัวแบตเตอรี่ทรงพลัง 7,000mA: รองรับการใช้งานหนักได้ยาวนานสูงสุดถึง 2 วันเต็ม ด้วยโครงสร้างตัวเครื่องแบบ Unibody บางเฉียบและขอบจอบางเพียง 0.98 มม. พร้อมระบบชาร์จไว 80W และทนทานต่อสภาพอากาศหนาวจัดติดลบ 20 องศาเซลเซียส


ในส่วนตัวเครื่องมากับหน้าจอรีเฟรชเรท 120Hz ความสว่างสูงสุด 8,000 nits ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Snapdragon 8 Elite (รุ่น Pro) และ Snapdragon 7 Gen 4 (รุ่นปกติ) พร้อมฟีเจอร์ OneHop ที่สามารถแชร์ไฟล์และซิงค์การแจ้งเตือนร่วมกับอุปกรณ์ Apple (iPhone, Mac, Apple Watch) ได้อย่างราบรื่น


HONOR 600 Pro (12GB+512GB) เปิดราคา 29,999 บาท รับฟรีลำโพง HONOR CHOICE iKANOO (มูลค่า 2,999 บาท), สิทธิ์เก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 6,000 บาท และแพ็กเกจประกัน HONOR Care Pro นานสูงสุด 3 ปี (รวมมูลค่ากว่า 23,000 บาท) วางจำหน่าย 30 พ.ค. 2569

ส่วน HONOR 600 (12GB+256GB) ราคาเปิดตัว 19,999 บาท (ราคาพิเศษช่วงจอง 17,999 บาท) รับฟรีลำโพง HONOR CHOICE iKANOO, ส่วนลดเพิ่มและเก่าแลกใหม่รวมสูงสุด 6,000 บาท พร้อมแพ็กเกจประกันมูลค่ากว่า 18,000 บาท วางจำหน่าย 30 พ.ค. 2569

ปิดท้ายที่ HONOR 600 Lite (8GB+256GB) ราคาเปิดตัว 13,999 บาท (ราคาพิเศษ 11,999 บาท) รับฟรีกระเป๋า HONOR Puffy Bag ลายพิเศษ และส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท วางจำหน่ายทันที 21 พ.ค. 2569

นอกจากนี้ ยังมี HONOR 600 Pro x POP MART MOLLY Limited Edition ฉลองครบรอบ 20 ปี MOLLY ด้วยดีไซน์ฝาหลัง แพ็กเกจ และ UI ธีมพิเศษ ครบชุด Gift Set ในราคา 32,999 บาท (เริ่มรับเครื่อง 6 มิถุนายน 2569)

พร้อมกับ HONOR Pad V9 (8GB+256GB) แท็บเล็ตพรีเมียมรุ่นใหม่ วางจำหน่าย 30 พฤษภาคม 2569 ในราคา 13,999 บาท สั่งซื้อรับฟรีปากกา Magic Pencil 4s (มูลค่า 2,999 บาท) พร้อมสิทธิ์ซื้อคีย์บอร์ดราคาพิเศษเพียง 1,999 บาท และประกันอุบัติเหตุ/แบตเตอรี่นาน 2 ปี เมื่อเปิดใช้งานภายใน 30 มิถุนายน 2569

