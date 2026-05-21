ทรูเปิด “TrueSphere และ True Branding Shop” ดิจิทัลไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ ที่เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส

จากเมืองศักยภาพแห่งอีสาน สู่จุดหมายใหม่ของประสบการณ์ First Class Co-working Space... ทรู คอร์ปอเรชั่น ปักหมุดประสบการณ์บริการระดับ First Class สู่จังหวัดขอนแก่น ผ่าน TrueSphere และ True Branding Shop ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ภายใต้คอนเซ็ปต์ “When Lifestyle and First-Class Experience Become One” ยกระดับมาตรฐาน Retail Experience ให้ชาวอีสานตอนกลางได้สัมผัสบริการเหนือระดับผสานเทคโนโลยี Generative AI, Smart Device Ecosystem และสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในพื้นที่เดียว ออกแบบภายใต้แนวคิด Modern Zen Experience ผสมผสานความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเข้ากับบรรยากาศที่สงบ ผ่อนคลาย และอบอุ่น เพื่อให้ทุกการเข้ามาใช้บริการไม่ใช่แค่การติดต่อธุรกรรม แต่คือประสบการณ์ที่สะท้อนความใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมประสบการณ์ True Online High-Speed Wi-Fi ที่เสถียรและครอบคลุม ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
คุณสุจิตรา อมิตรพ่าย หัวหน้าสายงานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ทรู รีเทลช็อป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเปิดตัว TrueSphere และ True Branding Shop ขอนแก่น ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการขยายสาขาใหม่ของทรู แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ของ Retail Experience ในภูมิภาคอีสานตอนกลาง โดยทรูเล็งเห็นถึงศักยภาพของขอนแก่นในฐานะเมืองยุทธศาสตร์ที่พร้อมเติบโตในอีกทศวรรษข้างหน้า ทั้งในมิติของเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างสรรค์คอนเทนต์ การลงทุน การประชุมสัมมนา และการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่”
“สำหรับทรู เราไม่ได้มองขอนแก่นในฐานะจังหวัดหนึ่งเท่านั้น แต่ขอนแก่นคือเมืองศักยภาพที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค การนำสุดยอดบริการของ True Branding Shop และ TrueSphere มาสู่จังหวัดขอนแก่น จึงไม่ใช่เพียงการเปิดสาขาใหม่ แต่คือโอกาสสำคัญในการสร้าง Superior Retail Experience ที่ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในภาคอีสานให้ใกล้เคียงมาตรฐานเมืองชั้นนำของประเทศไทย”
“การก้าวเข้าสู่หัวใจของภาคอีสานครั้งนี้ เป็นการมองไปข้างหน้าในระยะ 10 ปี โดยนำ Sphere DNA ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดด้าน Retail Experience มาสู่ TrueSphere @ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อและมองหาประสบการณ์ Premium Lifestyle พร้อมสิทธิพิเศษเหนือระดับ ตอกย้ำว่าไลฟ์สไตล์ระดับ First Class ของทรูได้ขยายสู่ใจกลางภูมิภาคด้วยมาตรฐานเดียวกันแล้ววันนี้”
คุณอิทธิ์ศักดิ์ ศรีสันติสุข หัวหน้าสายงานบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า "การเปิด TrueSphere แห่งแรกของภาคอีสานตอนกลางในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแบบ 100% และเป็นการขยายฐานลูกค้ากลุ่มพรีเมียมในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างจังหวัดขอนแก่น ทั้งจากฐานผู้ใช้งานบริการทรูที่ครองอันดับ 1 ในจังหวัดขอนแก่น ประกอบกับศักยภาพของเมืองในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษาการแพทย์ และหนึ่งใน MICE City ของประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ การประชุม และการลงทุนสำคัญของภูมิภาค"
"เราจึงตั้งใจให้ TrueSphere และ True Branding Shop ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส แห่งนี้เป็นมากกว่าแค่เพียงศูนย์บริการ แต่เป็น Co-working Space และ Business & Lifestyle Destination จุดนัดพบทางธุรกิจ สำหรับคนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงผู้คน ไอเดีย และโอกาสใหม่ ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน"
ไฮไลต์สำคัญภายในพื้นที่ ประกอบด้วย :
• TrueSphere First Class Co-Working Space Service Designed Around You
TrueSphere การบริการไม่ได้เริ่มต้นเมื่อคุณขอความช่วยเหลือ—แต่เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณก้าวเข้ามา ลูกค้าจะได้รับการต้อนรับด้วยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยทีมงาน TrueSphere ได้รับการฝึกอบรมเพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบ First Class ทั้งด้านบริการ ไลฟ์สไตล์ และคำแนะนำด้านเทคโนโลยี พร้อมเสิร์ฟ Welcome Exclusive Set ผ่านเครื่องดื่มพรีเมียมจาก True Coffee และการดูแลแบบ Personalized Service ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าระดับ Premium เช่นคุณ เพื่อให้ทุกครั้งที่มาเยือน ไม่ใช่แค่ความสะดวก…แต่คือความรู้สึกของการได้รับการดูแลอย่างแท้จริง
• Where Great Minds Meet เพราะบางครั้ง…คุณค่าที่แท้จริงของ First Class ไม่ได้อยู่ที่สิ่งอำนวยความสะดวก เพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่ “ผู้คน” ที่คุณได้พบ
ที่นี่จึงเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่ได้รับการรังสรรค์ให้เป็นจุดนัดพบของนักธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Content Creator และคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนอนาคตของภาคอีสาน ในเมืองที่กำลังเติบโตอย่างขอนแก่น การได้อยู่ท่ามกลาง Community ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน เชื่อมโยงจุดเริ่มต้นของไอเดียใหม่ เกิดความร่วมมือร่วมใจครั้งสำคัญ หรือโอกาสทางธุรกิจที่เปลี่ยนอนาคตที่คุณคาดไม่ถึง
• AI Experience
TrueSphere ไม่ได้เพียงนำเทคโนโลยีมาแสดง แต่ทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้ ผ่าน AI Experience ที่มาพร้อมโซนทดลองใช้นวัตกรรมและ Smart Devices จากแบรนด์ชั้นนำ ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสอนาคตก่อนใคร กับ Retail Innovation Zone รวมสมาร์ทดีไวซ์ แก็ดเจ็ตไลฟ์สไตล์ IoT และเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริง อาทิ Enabot AI Smart Companion ,Creative Digital Gadget Collection จาก Divoom, Smart Audio และ Lifestyle Devices และแบรนด์ดังชั้นนำมากมาย เพราะสำหรับทรู…AI ไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้ แต่คือประสบการณ์ของวันนี้
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งนี้ ทรูจัดข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า ให้เป็นเจ้าของดีไวซ์รุ่นยอดนิยมพร้อมสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม อาทิ HUAWEI MatePad Mini พร้อมรับฟรี Huawei M-Pencil 3 และ Huawei FreeBuds SE 2 มูลค่ารวม 5,989 บาท รวมถึง Samsung Galaxy Flip 7 ความจุ 256 GB ที่สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ด้วยเพียง 5 TruePoint โดยรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
สัมผัสประสบการณ์ระดับ First Class พร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คัดสรรมาเพื่อยกระดับทุกไลฟ์สไตล์ได้แล้ววันนี้ที่ TrueSphere และ True Branding Shop เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @truespherekhonkaen