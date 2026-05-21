โลกเปลี่ยน เมื่อ AI หาคำตอบให้ นักการตลาดใช้ AI โฆษณา AI อีกที

หลัง Google ประกาศอัปเดตการค้นหารูปแบบใหม่ โดยมีการนำ AI อย่าง Gemini เข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูล เท่ากับผู้บริโภคจะมีโอกาสเห็นโฆษณาบนหน้าค้นหาลดน้อยลง เมื่อเป็นเช่นนั้น ทำไมนักการตลาดจะโฆษณาให้ AI เห็นและเลือกนำเสนอข้อมูลแทนไม่ได้
ในงาน Google Marketing Live กูเกิล ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคของ "Marketing Automation" ก้าวเข้าสู่ยุคของ "Marketing Intelligence" ด้วยการผสมผสานการทำงานของ Gemini เข้ากับระบบโฆษณาบน AI Search
Dan Taylor รองประธานฝ่ายโฆษณาระดับโลก กูเกิล ระบุว่า Gemini ได้เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ถึง 40% พร้อมเปิดตัวรูปแบบโฆษณาใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมการค้นหาผ่าน AI ที่ซับซ้อนขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น Conversational Discovery Ads รูปแบบโฆษณาที่สร้างสรรค์ขึ้นแบบเฉพาะเจาะจงจากบริบทคำถามที่ซับซ้อนของผู้ใช้งาน Highlighted Answers โฆษณาในรูปแบบการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการคัดสรรโดย AI ให้ตรงกับความต้องการ พร้อมคำอธิบายประกอบ ส่วนการแสดงผลใน AI Overviews โฆษณาจะสามารถแสดงผลได้ทั้งด้านบน ด้านล่าง และแทรกอยู่ภายในผลการค้นหาแบบ AI Overviews (Core Search) ได้โดยตรง
รวมถึงเพิ่มเครื่องมือให้นักการตลาดอย่าง Business Agents for Leads เปิดทางให้แบรนด์สามารถใช้ AI Agent ภายในโฆษณาเพื่อพูดคุย ตอบคำถาม และเก็บข้อมูลลูกค้าได้ทันที เรียกได้ว่าเป็นการปรับรูปแบบโฆษณาให้เหมาะสมกับยุคการค้นหาด้วย AI
Ashish Gupta ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่าย Merchant Shopping ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึง Agentic Commerce ผ่าน Universal Commerce Protocol (UCP) ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและร้านค้าปลอดภัยและไร้รอยต่อมากขึ้น
ผ่านการพัฒนาฟีเจอร์ทั้ง Multi-Item และ Multi-Merchant Checkout ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าหลายชิ้นจากธุรกิจเดียว หรือโอนถ่ายตะกร้าสินค้าจาก Google ไปยังเว็บไซต์ของร้านค้าพันธมิตร (เช่น Target, Ulta Beauty, Shopify) ได้ในคลิกเดียว
นอกจากนี้ ยังมีระบบจ่ายเงิน (Checkout) ที่รองรับการแสดงราคาสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก และเชื่อมต่อกับระบบซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (Buy Now, Pay Later) อย่าง Affirm และ Klarna ผ่าน Google Pay
ในอนาคตจะมีการขยาย UCP สู่ YouTube และแพลตฟอร์มอื่น ทำให้ผู้ใช้งานจะสามารถกดซื้อสินค้าได้โดยตรงขณะรับชมโฆษณาบน YouTube และในอนาคตจะขยายการจองโรงแรมและการสั่งอาหารผ่าน Google Maps ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บริการ UCP นี้ ยังไม่ได้เปิดใช้งานในประเทศไทย และยังต้องรอดูโอกาสในการเข้ามาทำตลาดของกูเกิลอีกครั้ง
*** เพิ่ม AI ช่วยนักการตลาด
ในมุมของนักการตลาด (Marketer) กูเกิล ได้เพิ่มแถบเครื่องมืออย่าง Ask Advisor เครื่องมือที่ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Workflow) ใน Google Ads, Merchant Center และ Google Analytics นักการตลาดสามารถสั่งงานด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อตั้งเป้าหมาย แล้ว AI จะจัดการสร้างแคมเปญให้ทันที
พร้อมอัปเกรด Asset Studio ให้แบรนด์สามารถอัปโหลด Marketing Brief เป็นข้อความภาษาธรรมชาติ เพื่อให้ AI สร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอแบบอิงตามแบรนด์ (On-brand) ได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ยังมี AI Performance Insights เครื่องมือใหม่บน Merchant Center ที่ช่วยให้แบรนด์เห็นประสิทธิภาพของตนเองเมื่อเทียบกับคู่แข่งบนพื้นที่แสดงผลของ AI พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อมูลสินค้า
โดย Google ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ AI ใหม่เหล่านี้ในระบบโฆษณา สำหรับฟีเจอร์การชำระเงินผ่าน UCP จะเริ่มทยอยเปิดให้บริการในสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรก ก่อนจะขยายไปยังแคนาดา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรในเร็วๆ นี้