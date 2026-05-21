Apple สกัดธุรกรรมฉ้อโกงบน App Store กว่า 2.2 พันล้านเหรียญ แบน 1,100 ล้านบัญชีผี

Apple เผยรายงานด้านความปลอดภัยบน App Store ประจำปี 2025 โดยระบุว่าบริษัทสามารถยับยั้งธุรกรรมที่เข้าข่ายฉ้อโกงได้สูงถึง 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากการทำงานร่วมกันทั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญและ AI ปฏิเสธแอปฯ ไม่ได้มาตรฐานกว่า 2 ล้านแอป และสกัดกั้นการสร้างบัญชีปลอมได้มากถึง 1.1 พันล้านบัญชี
ข้อมูลจาก แอปเปิล ชี้ให้เห็นว่า ผู้ไม่หวังดีมักใช้เครือข่ายบอทเพื่อสร้างบัญชีปลอม สแปมข้อความ และปั่นอันดับแอปพลิเคชัน เพื่อรับมือกับปัญหานี้ ทีม Trust and Safety ของ Apple ได้ดำเนินการเชิงรุกตั้งแต่ต้นทาง
ด้วยการปฏิเสธการสร้างบัญชีลูกค้าที่ฉ้อโกงไปถึง 1,100 ล้านบัญชี และปิดการใช้งานบัญชีที่ละเมิดกฎเพิ่มเติมอีก 40.4 ล้านบัญชี รวมถึงยกเลิกบัญชีนักพัฒนาไปกว่า 193,000 บัญชี และปฏิเสธการลงทะเบียนใหม่ 138,000 ราย
นอกจากนี้ ยังบล็อกแอปพลิเคชันผิดกฎหมาย (เช่น แอปพนัน, ลามกอนาจาร, มัลแวร์ และแอปละเมิดลิขสิทธิ์) จำนวน 28,000 แอปบนหน้าร้านละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน Apple ยับยั้งความพยายามถึง 2.9 ล้านครั้ง ในการติดตั้งแอปที่เผยแพร่อย่างผิดกฎหมายนอก App Store หรือตลาดแอปทางเลือกที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อรองรับปริมาณการส่งแอปที่เพิ่มสูงขึ้นจากเครื่องมือพัฒนา AI ในปัจจุบัน Apple ได้ยกระดับการตรวจสอบแอป (App Review) ให้ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ โดยใช้ AI ช่วยวิเคราะห์แพตเทิร์นและตรวจจับความผิดปกติ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์สามารถเจาะลึกในจุดที่สำคัญที่สุดได้
ในปีที่ผ่านมา มีการประเมินแอปมากกว่า 9.1 ล้านแอป และต้อนรับนักพัฒนาใหม่ 306,000 คน
ปฏิเสธแอปไม่ได้มาตรฐานกว่า 2 ล้านแอป แบ่งเป็นแอปใหม่ 1.2 ล้านแอป และอัปเดตแอป 800,000 แอป
โดยแอปเปิล ได้ถอดแอปเกือบ 59,000 แอปที่ตอนแรกขออนุมัติเป็นเครื่องคิดเลขหรือเกมพัซเซิล แต่แอบดัดแปลงโค้ดเพื่อหวังผลทางฉ้อโกงการเงินในภายหลัง และปฏิเสธแอปสแปมและแอปโคลน 371,000 แอป, แอปที่มีฟีเจอร์ซ่อนเร้น 22,000 แอป และแอปที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว 443,000 แอป
ในฝั่งของการยับยั้งการทำธุรกรรมฉ้อโกงสำเร็จมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นกว่า 11.2 พันล้านดอลลาร์หากนับรวมในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา) มีการบล็อกบัตรเครดิตที่ถูกขโมยไม่ให้ถูกนำมาใช้งานในระบบได้ถึง 5.4 ล้านใบ และระงับบัญชีผู้ใช้เกือบ 2 ล้านบัญชีไม่ให้ทำธุรกรรมได้อีกต่อไป