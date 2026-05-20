โซนี่ เปิดตัว 'Sony Alpha 7R VI' ฟูลเฟรมเรือธง 66.8 ล้านพิกเซล 159,990 บาท

โซนี่ เปิดตัว Sony Alpha 7R VI กล้องฟูลเฟรมมิลเลอร์เลสสายคุณภาพ เจเนอเรชันที่ 6 อัปเกรดครั้งใหญ่ด้วยเซนเซอร์ 66.8 ล้านพิกเซล คู่มากับเลนส์ซูมเทเลโฟโต้เกรดโปร FE 100-400mm F4.5 GM OSS ในราคาเฉพาะบอดี้ 159,990 บาท
จุดเด่นของ Sony Alpha 7R VI ด้วยการผสานเซนเซอร์ความละเอียดสูงเข้ากับชิปประมวลผลที่รวดเร็ว ทำให้กล้องรุ่นนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แค่งานสายแลนด์สเคป พอร์ตเทรต หรือคอมเมอร์เชียลเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำไปถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วอย่างนก สัตว์ป่า หรือกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเซ็นเซอร์ที่นำมาใช้คือ Exmor RS ฟูลเฟรม Fully Stacked 66.8 ล้านพิกเซล ทำงานร่วมกับชิป BIONZ XR2 อ่านข้อมูลเร็วขึ้น 5.6 เท่า ให้ไดนามิกเรนจ์กว้างถึง 16 สต็อป ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง 30 fps พร้อมคำนวณโฟกัสและแสง (AF/AE) สูงสุด 60 ครั้งต่อวินาที
มาพร้อมระบบ Real-time Recognition AF+ (Plus) ใช้ Deep Learning ประเมินโครงสร้างร่างกาย (Skeletal-based) ล็อกเป้าแม่นยำแม้แสงน้อย รองรับวิดีโอ 8K 30p (8.2K Oversampling) และ 4K 60p/120p แบบไม่ครอป พร้อมฟีเจอร์ Dual Gain Shooting ครั้งแรกในซีรีส์ Alpha ช่วยลดนอยซ์และเก็บรายละเอียดส่วนเงาได้เนียนตายิ่งขึ้น
ระบบกันสั่น 5 แกนชดเชยสูงสุด 8.5 สต็อป และใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ NP-SA100 (2670 mAh) ถ่ายภาพนิ่งได้จุใจถึง 710 ภาพ มีฟังก์ชัน Pixel Shift สร้างภาพความละเอียดมหาศาล 265MP และรองรับมาตรฐาน C2PA ยืนยันไฟล์ภาพจริง ป้องกันคอนเทนต์ที่สร้างจาก AI
รอบนี้เปิดตัวมาพร้อมเลนส์ E-mount กับเลนส์เทเลโฟโต้เกรดพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่องานโปรดักชันข่าว กีฬา และสัตว์ป่า รูรับแสงคงที่ F4.5 ตลอดช่วงซูม ให้โทนภาพและแสงสม่ำเสมอ โฟกัสไวขึ้น 3 เท่า: ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ XD Linear Motors ถึง 4 ตัว ติดตามวัตถุแม่นยำขึ้น 50% รองรับการถ่ายรัว 120 fps ตัวเลนส์ น้ำหนัก 1,840 กรัม
ทั้งนี้ โซนี่ ไทย เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้า โดยกล้อง Alpha 7R VI (เฉพาะบอดี้) ราคา 159,990 บาท สั่งจองระหว่าง 27 พ.ค. 69 – 28 มิ.ย. 69 รับ CFexpress Card TOUGH Type A 480GB มูลค่า 15,990 บาท
ส่วนเลนส์ FE 100-400mm F4.5 GM OSS ราคา 144,990 บาท สั่งจองระหว่าง 20 พ.ค. 69 – 7 มิ.ย. 69 รับเก้าอี้แคมป์ปิ้งพับได้ G Master และ G Master Gift Box รวมมูลค่า 4,580 บาท ยังมีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ NP-SA100 3,690 บาท แท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบคู่ BC-SAD1 4,290 บาท กริปถ่ายภาพแนวตั้ง VG-C6 13,290 บาท และ DC Coupler รุ่น DC-C2 4,290 บาท