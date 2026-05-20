ต้องรอด! ส่อง "เครื่องทุบกระจกหนีภัย" ไอเทมเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ลดเสี่ยงติดออกจากรถไม่ได้

เหตุรถไฟชนรถเมล์สาธารณะที่กรุงเทพฯ ช่วงกลางพฤษภาคม 2569 คือสัญญาณล่าสุดที่ตอกย้ำว่าการเตรียม gadget ส่วนตัวสำหรับความปลอดภัยและการรอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับคนที่ใช้รถสาธารณะหรือเดินทางบ่อย เพราะอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 รายและบาดเจ็บจำนวนมากนี้ไม่ได้เกิดจากการพุ่งชนแรงและไฟลุกไหม้เท่านั้น แต่ผู้โดยสารอาจติดค้างในซากรถ หรือได้รับความช่วยเหลือล่าช้า
อุปกรณ์แกดเจ็ต (gadget) ที่มีการแนะนำเพราะการพกพาได้ง่าย ราคาไม่แรงเกินไป และช่วยได้ในสถานการณ์ที่เกิดการติดค้างในรถ คือ "เครื่องมือหนีภัยฉุกเฉิน" หรือ Escape Tool ซึ่งมักจะรวมตัวทุบกระจก (Glass Breaker) และมีดตัดเข็ดขัดนิรภัย (Seatbelt Cutter) เข้าไปด้วย
ยี่ห้อที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาด นั้นมีทั้ง resqme, SINSEN หรือ Amazon Basics Emergency Hammer แต่แทบทุกยี่ห้อนั้นทุบกระจกหลักการคล้ายกัน นั่นคือหลักพื้นฐานของแรงกดต่อพื้นที่ โดยเฉพาะกับกระจก Tempered Glass ที่ใช้ในด้านข้างและกระจกหลังของรถ
ส่วนทุบกระจกของอุปกรณ์เหล่านี้มักใช้ระบบสปริงโหลด (Spring-loaded) เช่นใน Ztylus Stinger ผู้ใช้จะกดหัวเครื่องกับกระจก เพื่อให้สปริงภายในปล่อยเข็มแหลมพุ่งออกด้วยพลังงานจลน์สูงในระยะสั้น ช่วยให้ทุบกระจกแตกเป็นเม็ดเล็กได้เร็วโดยไม่ต้องเหวี่ยงแขน เหมาะกับการใช้ในท่านั่งที่มีพื้นที่จำกัดหรือผู้ที่แรงน้อย
ตัวหัวทุบนั้นทำจากทังสเตน (Tungsten Carbide) ซึ่งมีความแข็งสูง ช่วยเจาะกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์บางรุ่นนั้นมาพร้อมส่วนชาร์จ มี Power Bank ในตัว ช่วยชาร์จมือถือได้แม้ถอดออกจากรถ และอุปกรณ์หลายรุ่นมีใบมีดสำหรับตัดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงไฟ LED และโหมดกระพริบฉุกเฉิน มัดรวมมาให้ครบเครื่อง
ข้อสำคัญที่ผู้ใช้ควรท่องให้ขึ้นใจ คืออุปกรณ์ทุบกระจกลักษณะนี้จะทำงานได้ดีกับกระจกด้านข้างรถเท่านั้น และจะไม่ได้ผลกับกระจกหน้ารถแบบ Laminated ที่มีชั้นพลาสติก sandwich ตามการทดสอบของ AAA และรีวิวปี 2025-2026
สำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ในปี 2026 อาจมีการเพิ่มฟังก์ชัน Beacon สำหรับส่งสัญญาณช่วยเหลือ ทำให้อุปกรณ์กลายเป็นศูนย์รวมเครื่องมือความปลอดภัยในชิ้นเดียว ทั้งหมดนี้ ผู้เล่นหลักในตลาดปี 2026 คือ Ztylus Stinger หนึ่งในแบรนด์คลาสสิกที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่ม rechargeable ด้วยดีไซน์กะทัดรัด สามารถเป็นอุปกรณ์ชาร์จ USB และตัวทุบกระจกได้ในเครื่องเดียว เอื้อให้ใช้งานบ่อยและหยิบง่าย
ไม่เพียงซื้อหาอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้ควรเรียนรู้เรื่องการเลือกจุดที่จะทุบให้ถูกต้อง นั่นคือการทุบที่มุมกระจก ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของกระจกนั้นจะทุบได้ง่ายกว่า ขณะเดียวกันก็ควรฝึกก่อนใช้ โดยดูวิดีโอทดสอบจริงบน YouTube ร่วมกับการฝึกตำแหน่งมือและแรงกด อย่ารอจนเกิดเหตุ
นอกจากนี้ยังควรระวังเรื่องตำแหน่งเก็บอุปกรณ์ อาจเสียบค้างในช่องชาร์จหรือติดที่ห้อยกระเป๋าใกล้มือ เพื่อให้หยิบจับได้ภายใน 5-10 วินาที ที่สำคัญคือการเรียนรู้ข้อจำกัด ที่อุปกรณ์อาจไม่ได้ผลกับกระจกรถบางรุ่นที่ใช้ laminated side glass ดังนั้นจึงควรตรวจสอบรถที่ใช้งาน และหลังทุบต้องระวังขอบกระจกคมด้วย
สำหรับในประเทศไทย อุปกรณ์ทุบกระจกหนีภัยสามารถหาซื้อได้ง่ายบนร้านออนไลน์ ราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่ 66-1,500 บาท ทางที่ดีควรเลือกรุ่นที่มีรีวิวจริงและระบุวัสดุหัวทุบว่าเป็น Tungsten
ไม่แน่ อุปกรณ์นี้อาจเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสถานการณ์คับขันก็ได้.