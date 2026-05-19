Apple Sports เปิดให้บริการในไทย รับการแข่งขันฟุตบอลโลก

Apple Sports ขยายกลุ่มประเทศให้บริการสู่ภูมิภาคเอเชีย พร้อมให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเป็นแอปฟรีที่มาบน iPhone ซึ่งคอยให้ข้อมูลผลการแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมถึง FIFA World Cup 2026 ที่กำลังจะแข่งขันในเดือนมิถุนายนแบบเรียลไทม์ที่คัดสรร มาเฉพาะคุณ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดทุกโมเมนต์ของการแข่งขัน
Oliver Schusser รองประธานฝ่ายดนตรี กีฬา Apple TV และ Beats ของ Apple กล่าวว่า ฟุตบอลโลกได้เชื่อมโยงแฟน ๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งมอบประสบการณ์ Apple Sports ให้เข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากขึ้น
"Apple Sports ถูกออกแบบมาให้รวดเร็วและเรียบง่าย ให้แฟน ๆ ง่ายต่อการติดตามคะแนน สถิติ และความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์”
สำหรับ Apple Sports จะเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงคะแนน สถิติ และอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ ออกแบบมาเพื่อความเร็วและความเรียบง่าย เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยจะชูทีมและลีกโปรดของแฟน ๆ ไว้ด้านหน้าและตรงกลางผ่านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย และใช้งานสะดวกตามสไตล์การออกแบบโดย Apple
Apple Sports ช่วยให้แฟน ๆ เตรียมพร้อมสําหรับฟุตบอลโลก โดยให้พวกเขาสามารถสํารวจกลุ่มการแข่งขันและปรับแต่งกระดานคะแนนได้เพียงแค่ติดตามการแข่งขันทั้งหมดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบ ทําให้ง่ายต่อการติดตามช่วงเวลาสําคัญเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน
นอกจากนี้ การติดตามทีมยังช่วยให้สามารถใช้กิจกรรมสด บนหน้าจอล็อคของ iPhone หรือ Apple Watch ของผู้ใช้ได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาติดตามทุกช่วงเวลาของการแข่งขันได้เพียงแค่ชำเลืองมอง แฟน ๆ ยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลักของ iPhone, iPad และ MacBook เพื่อติดตามความคืบหน้าของการแข่งขันแบบเรียลไทม์ ด้วย Apple Sports แฟน ๆสามารถข้ามไปยังแอป Apple TV ได้ง่าย ๆ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อค้นหาการแข่งขันสดบนบริการสตรีมมิ่งที่เชื่อมต่อตลอดการแข่งขัน
ทั้งนี้ ฟีเจอร์ที่ปรับปรุงใหม่ให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมตลอดการแข่งขัน จะมีทั้งมุมมองสายการแข่งขัน รูปแบบการแสดงผลที่เรียบง่ายสบายตาและสามารถเลื่อนดูคู่แข่งขันพร้อมผลคะแนนในแต่ละรอบได้ ช่วยให้แฟน ๆ ติดตามเส้นทางการเข้ารอบของทีมได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงแมตช์สุดท้าย
รวมถึงภาพจำลองแผนการเล่น การ์ดการแข่งขันที่ปรับปรุงใหม่จะแสดงภาพจำลองแผนการเล่นของผู้เล่นตัวจริงจากแต่ละทีม เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกด้านแทคติกที่ละเอียดยิ่งขึ้นก่อนเริ่มการแข่งขันแต่ละแมตช์