Apple ประกาศจัด WWDC26 8-12 มิถุนายน

Apple ประกาศจัดงาน Worldwide Developers Conference (WWDC) ประจำปี ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน โดย Keynotes จะเริ่มต้นในเวลาเที่ยงคืน (00.00 น.) ของวันที่ 9 มิถุนายน ตามเวลาประเทศไทย คาดว่าในงานจะเปิดเผยรายละเอียดของระบบปฏิบัติการใหม่ที่จะปล่อยให้อัปเดตใช้งานกันในช่วงปลายปีนี้ ทั้ง iOS27 iPadOS27 macOS27 watchOS27 รวมถึง tvOS27
WWDC26 จะเปิดงานด้วยการเผยโฉมการอัปเดตใหม่ล่าสุดบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Apple สามารถรับชมคีย์โน้ตได้ที่ apple.com/th แอป Apple TV และ ช่อง YouTube
ไม่นานหลังจากคีย์โน้ตจบลง Platforms State of the Union จะเจาะลึกถึงคุณสมบัติใหม่ที่น่าตื่นเต้น API และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักพัฒนาในการสร้างประสบการณ์อันทรงพลังบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Apple โดย Platforms State of the Union จะพร้อมสตรีมบน Apple Developer แอป, เว็บไซต์, ช่อง YouTube, และ bilibili
นอกจากนี้ ยังมีเซสชันใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือ เทคโนโลยี และการออกแบบ ในงาน WWDC ช่วยให้นักพัฒนาเรียนรู้โดยตรงจากวิศวกรและนักออกแบบของ Apple เซสชันทั้งหมดจะเปิดให้รับชมบน Apple Developer แอป, เว็บไซต์, ช่อง YouTube, และ bilibili. นอกจากนี้ยังมีคู่มือที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถติดตามประกาศสำคัญ ๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ได้อย่างสะดวก โดยแยกตามแพลตฟอร์มและหัวข้อ