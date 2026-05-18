เปิดเกณฑ์ Cell Broadcast หลังชาวเน็ตถามหา "ทำไมไม่มีแจ้งเตือน" แผ่นดินไหว 18 พ.ค. 69

เปิดเกณฑ์ Cell Broadcast หลังชาวเน็ตถามหาการแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว 18 พ.ค. 69 เกณฑ์ประกาศชัดหากเกิดแผ่นดินไหวในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะแจ้งเตือนเมื่อขนาด 6.0 แมกนิจูดขึ้นไป ด้านกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปักธงเว็บไซต์เป็นฐานรายงานสู่ประชาชน
เช้าวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 09.05 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2-5.3 แมกนิจูด ศูนย์กลางอยู่ทางตอนใต้ของเมียนมา (ใกล้ย่างกุ้ง) ความลึกตื้นประมาณ 10 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนส่งผลกระทบถึงประเทศไทย โดยเฉพาะตึกสูงในกรุงเทพฯ ที่หลายแห่งรายงานว่าสั่นไหวจนผู้คนวิ่งลงมาด้านล่างเพื่อความปลอดภัย แม้จะไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บในไทย แต่เหตุการณ์นี้จุดประกายกระแสในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคำถามถึง “Cell Broadcast” ระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือที่หลายคนคาดหวังว่าจะทำงานทันที
อย่างไรก็ตาม เหตุที่เกิดขึ้นยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือน CellBroadCast ในแผ่นดินไหวขอบเขตที่ 2 (พื้นที่รอบนอกประเทศไทย) ซึ่งจะส่ง CellBroadcast เมื่อมีขนาดมากกว่า หรือเท่ากับ 6.0 โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลความปลอดภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.
***เปิดเกณฑ์ Cell Broadcast ทำไมชาวเน็ตถามหา?
Cell Broadcast หรือ CBS เป็นเทคโนโลยีส่งข้อความเตือนภัยแบบกระจายสัญญาณ (broadcast) ไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องในพื้นที่เป้าหมายโดยตรง ไม่ต้องสมัคร ไม่กินข้อมูลอินเทอร์เน็ต และไม่ขึ้นอยู่กับการโหลดเครือข่ายเหมือน SMS ปกติ
แม้จะตั้งค่าเงียบหรือสั่น โทรศัพท์ในระบบ Cell Broadcast จะส่งเสียงดังเตือนพร้อมข้อความภาษาไทย-อังกฤษปรากฏบนหน้าจอทันที
ตัวระบบ Cell Broadcast นี้ถูกพัฒนาในไทยหลังเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 2568 (มีนาคม 2568) ที่เมียนมา ขนาด 7.7-7.9 แมกนิจูด ส่งผลกระทบหนักถึงกรุงเทพฯ จนมีอาคารถล่มและผู้เสียชีวิต เวลานั้น ปภ. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและ กสทช. ได้ทดสอบระบบนี้หลายรอบตลอดปี 2568-2569 ทั้งระดับอาคาร อำเภอ จังหวัด และทดสอบทั่วประเทศเมื่อ 20 มกราคม 2569
ผลการทดสอบถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถส่งถึงประชาชนทั่ว 77 จังหวัดภายในไม่กี่วินาที ระบบรองรับการเตือนภัย 14 ประเภท รวมแผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม ฯลฯ
สำหรับหลักเกณฑ์การแจ้งเตือนแผ่นดินไหวด้วย Cell Broadcast หากเป็นแผ่นดินไหวศูนย์กลางในไทย จะมีแจ้งเตือนเมื่อระดับความรุนแรงตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป และแผ่นดินไหวศูนย์กลางนอกประเทศ (เช่น เมียนมา) จะแจ้งเตือนเมื่อระดับ 6.0 ขึ้นไป ดังนั้น เหตุการณ์วันที่ 18 พ.ค. ขนาด 5.2-5.3 ที่เมียนมา จึงยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบบจะส่งสัญญาณเตือนอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม การที่ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งโพสต์ถามใน X (Twitter) ว่า “มีใครได้ Cell Broadcast มั้ย?”, “แล้วไหน Cell Broadcast คะ?”, “ระบบมันทำงานยังไง” แปลว่าประชาชนต้องการข้อความสร้างความรับรู้เพื่อลดความตื่นตระหนก แม้ไม่ถึงเกณฑ์เตือนเต็มรูปแบบก็ตาม เนื่องจากตึกสูงในเมืองใหญ่นั้นไวต่อคลื่นไหวสะเทือน แมกนิจูดที่ไม่สูงนักก็ยังทำให้ผู้คนในตึกสูงหลายคนรู้สึกเวียนหัว รัฐจึงควรยิงข้อความสร้างการรับรู้ ซึ่งอาจจะต้องหาจุดสมดุลย์เพื่อป้องกันการเตือนบ่อยเกินไปที่อาจทำให้ประชาชนชินชา ซึ่งไม่แน่ชัดว่าจะมีการทบทวนและสื่อสารหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือไม่ในอนาคต
สำหรับ Cell Broadcast นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ “T-Alert” ระบบเตือนภัยแห่งชาติที่กำลังพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียว ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟน 4G/5G (Android 11+ หรือ iOS 18+) สามารถรับสัญญาณได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าพิเศษในโทรศัพท์
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลแผ่นดินไหวจากช่องทางอื่นเช่น เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://earthquake.tmd.go.th ได้ในระหว่างที่ยังไม่มีการแจ้งเตือน.
⚠️มีใครได้รับ Cell broadcast เตือน #แผ่นดินไหว กันมั้ย?
ไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ตึกสูงในกรุงเทพสั่นไหวหลายแห่ง!!!— joe black (@joe_black317) May 18, 2026